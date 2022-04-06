Глава Євроради: ЄС доведеться ввести санкції на нафту й газ із РФ рано чи пізно

Європейському Союзу рано чи пізно доведеться запровадити санкції на імпорт російських нафти і газу, щоби РФ припинила війну в Україні, заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель під час виступу в Європейському парламенті у середу, 6 квітня.

Він наголосив, що Євросоюз посилює санкції, щоби зберегти максимальний тиск на Кремль. Зокрема, останні передбачатимуть заборону на імпорт вугілля з РФ. Також Мішель додав, що Євросоюз не дозволить російським кораблям заходити в свої порти. "І я думаю, що заходи щодо нафти, і навіть газу, також знадобляться рано чи пізно", - сказав він.

Президент Євроради також закликав вжити заходів щодо ключових експортних товарів Росії, зазначивши, що загибель мирних жителів у деяких частинах України є "воєнними злочинами" і "ще одним доказом того, що жорстокість Росії проти народу України не має меж". Мішель підтримав документування злочинів проти цивільних українців, аби відповідальні за них постали перед правосуддям.

Водночас він підтримав ідею надання притулку російським солдатам, які не хочуть виконувати накази російського керівництва. "Я звертаюся до російських військових на полі бою: якщо ви не хочете бути злочинцями, складіть зброю, припиніть бойові дії, залиште поле бою. Надання притулку цим солдатам є цінною ідеєю, яку слід реалізувати", - сказав Мішель.

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П'ятий пакет санкцій ЄС проти РФ

Напередодні, 5 квітня, Європейська комісія представила пропозицію щодо нових санкцій проти Росії за війну в Україні. До "п'ятого пакета санкцій" увійдуть шість елементів: ембарго на імпорт до ЄС вугілля з Росії; обмеження на постачання з РФ інших товарів, зокрема цементу, міцного алкоголю і морепродуктів; повна заборона на транзакції для чотирьох "ключових" російських банків, зокрема ВТБ; заборона суднам під прапором РФ заходити до портів Євросоюзу; розширення заборони на експорт товарів до Росії, наприклад, квантових комп'ютерів і новітніх напівпровідників, а також транспортного обладнання та інших машин.

Крім того, нові санкції передбачатимуть заборону російським компаніям брати участь у державних закупівлях у ЄС, а також припинення всієї фінансової підтримки російських державних органів. Тим часом до списку персональних санкцій додадуть нові імена людей та назви компаній.

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