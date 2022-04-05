П'ятий пакет санкцій проти РФ: що запропонувала Єврокомісія

Єврокомісія представила пропозицію п'ятого пакета санкцій щодо Росії за її війну проти України. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у вівторок, 5 квітня, повідомляє її пресслужба.

За словами фон дер Ляєн, останні події, зокрема інформація про вбивства мирних жителів у Бучі, продемонстрували, що тиск на Москву треба ще більше посилити. "Сьогодні ми пропонуємо зробити наступний крок у наших санкціях. Ми зробимо їх ще ширшими та гострішими, аби вони ще глибше різали російську економіку", - зазначила очільниця Єврокомісії.

Ембарго на імпорт російського вугілля

За словами фон дер Ляєн, до п'ятого пакета увійдуть шість елементів. Перший з них - це ембарго на імпорт до ЄС вугілля з Росії.

Другий - обмеження на постачання з РФ інших товарів, зокрема цемент, міцний алкоголь і морепродукти. Обсяг такого імпорту складав 5,5 мільярдів євро.

Третій елемент - повна заборона на транзакції для чотирьох "ключових" російських банків, зокрема ВТБ. Вони, за даними Єврокомісії представляють 23 відсотки банківського сектора РФ.

Заборона російським суднам заходити до портів ЄС

Четвертий складник - суднам під прапором Росії заборонять заходити до портів ЄС. Щоправда, будуть винятки. Ідеться про кораблі, які везтимуть харчі та сільськогосподарську продукцію, енергоносії та гуманітарну допомогу. Також, за словами фон дер Ляєн, автомобільним транспортним операторам з Росії та Білорусі заборонять в'їзд до Євросоюзу.

По-п'яте, Єврокомісія пропонує ще більше розширити заборону на експорт товарів до Росії. Ідеться, наприклад, про квантові комп'ютери та новітні напівпровідники, а також транспортне обладнання та інші машини.

Шостий елемент - заборона російським компаніям брати участь у державних закупівлях у ЄС, а також припинення всієї фінансової підтримки російських держорганів.

Крім того, до списку персональних санкцій додадуть нові імена людей та назви компаній.

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"Але це ще не все. Ми працюємо над додатковими санкціями, включно з імпортом нафти, а також роздумуємо над деякими ідеями, представленими державами-членами ЄС, наприклад, податки чи спеціальні канали оплати, такі як рахунок ескроу (рахунок, який управляється третьою стороною, і гроші на якому зберігаються доти, доки обидві сторони транзакції не виконають свої зобов'язання. - Ред.)", - розповіла фон дер Ляєн.

Тепер цей пакет повинні розглянути 27 держав ЄС. Ухвалити його вони зможуть лише за одностайної підтримки. Утім, оскільки обговорення нових санкцій між ними триває вже довго, можна очікувати, що вони його швидко затвердять.

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