 П′ятий пакет санкцій проти РФ: що запропонувала Єврокомісія | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2022

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Новини

П'ятий пакет санкцій проти РФ: що запропонувала Єврокомісія

Після інформації про вбивства мирного населення в Бучі, Єврокомісія внесла пропозицію п'ятого пакета санкцій проти Росії. Її президентка фон дер Ляєн розповіла, що буде в ньому.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Єврокомісія представила пропозицію п'ятого пакета санкцій щодо Росії за її війну проти України. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у вівторок, 5 квітня, повідомляє її пресслужба.

За словами фон дер Ляєн, останні події, зокрема інформація про вбивства мирних жителів у Бучі, продемонстрували, що тиск на Москву треба ще більше посилити. "Сьогодні ми пропонуємо зробити наступний крок у наших санкціях. Ми зробимо їх ще ширшими та гострішими, аби вони ще глибше різали російську економіку", - зазначила очільниця Єврокомісії.

Ембарго на імпорт російського вугілля

За словами фон дер Ляєн, до п'ятого пакета увійдуть шість елементів. Перший з них - це ембарго на імпорт до ЄС вугілля з Росії.

Другий - обмеження на постачання з РФ інших товарів, зокрема цемент, міцний алкоголь і морепродукти. Обсяг такого імпорту складав 5,5 мільярдів євро.

Третій елемент - повна заборона на транзакції для чотирьох "ключових" російських банків, зокрема ВТБ. Вони, за даними Єврокомісії представляють 23 відсотки банківського сектора РФ.

Заборона російським суднам заходити до портів ЄС

Четвертий складник - суднам під прапором Росії заборонять заходити до портів ЄС. Щоправда, будуть винятки. Ідеться про кораблі, які везтимуть харчі та сільськогосподарську продукцію, енергоносії та гуманітарну допомогу. Також, за словами фон дер Ляєн, автомобільним транспортним операторам з Росії та Білорусі заборонять в'їзд до Євросоюзу.

По-п'яте, Єврокомісія пропонує ще більше розширити заборону на експорт товарів до Росії. Ідеться, наприклад, про квантові комп'ютери та новітні напівпровідники, а також транспортне обладнання та інші машини.

Шостий елемент - заборона російським компаніям брати участь у державних закупівлях у ЄС, а також припинення всієї фінансової підтримки російських держорганів.

Крім того, до списку персональних санкцій додадуть нові імена людей та назви компаній.

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"Але це ще не все. Ми працюємо над додатковими санкціями, включно з імпортом нафти, а також роздумуємо над деякими ідеями, представленими державами-членами ЄС, наприклад, податки чи спеціальні канали оплати, такі як рахунок ескроу (рахунок, який управляється третьою стороною, і гроші на якому зберігаються доти, доки обидві сторони транзакції не виконають свої зобов'язання. - Ред.)", - розповіла фон дер Ляєн.

Тепер цей пакет повинні розглянути 27 держав ЄС. Ухвалити його вони зможуть лише за одностайної підтримки. Утім, оскільки обговорення нових санкцій між ними триває вже довго, можна очікувати, що вони його швидко затвердять.

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Звірства у Бучі: аналіз супутникових знімків (05.04.2022)

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    Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.

  • Тіла вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

  • Біля міста Буча, 3 квітня

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.

  • Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

  • Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі, 31 березня.

  • Місце масового поховання біля церкви у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.

  • На місці масового поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Масове поховання у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Масове поховання у Бучі, 3 квітня.

  • Двоє вбитих мешканців Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.

  • Убитий мирний житель у Бучі

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.

  • Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

  • Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

  • Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

  • Вбитий мирний житель Київської області

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.

  • Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

  • Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі

    Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня.

    Автор: Микола Пермяков


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Докладно

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