ЄС завершує підготовку п'ятого пакета санкцій за війну РФ проти України

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Міністри фінансів країн ЄС обговорили санкції щодо Росії за її війну проти України. Вони висловилися на користь запровадження п'ятого пакета, до якого можуть увійти обмеження на російські енергоносії.
У Євросоюзі завершують роботу над п'ятим пакетом санкцій щодо Росії за її війну проти України. Про це за підсумками засідання Ради ЄС з економічних і фінансових питань у Люксембургу у вівторок, 5 квітня, повідомили виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з питань економіки Валдіс Домбровскіс і міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, передає кореспондент DW.
"Ми завершуємо п'ятий пакет санкцій проти Роії та продовжуватимемо посилювати їх, доки Росія продовжуватиме свою агресію", - зазначив Домбровскіс. За його словами, ЄС також працює з міжнародними партнерами над ефективним застосуванням уже запроваджених санкцій і над закриттям лазівок у них. "Санкції, які існують лише на папері, є не більше, ніж просто папером", - додав заступник глави Єврокомісії.
Ле Мер підтвердив намір усіх 27 держав-членів ЄС посилити обмеження проти Росії.
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За словами французького міністра, до нового пакета увійдуть подальші обмеження на експорт до Росії та імпорт з неї, а до списку персональних санкцій внесуть додаткових фізичних і юридичних осіб. "Міністри також висловили намір включити до санкцій енергетичний сектор у тій мірі та у строки, які будуть визначені", - додав Ле Мер і нагадав про те, що президент Франції Еммануель Макрон висловив готовність Парижа підтримати включення обмежень на імпорт вугілля та нафти до нових санкцій.
"П'ятий пакет санкцій - у ньому йдеться не лише про енергетику. Це ширший пакет санкцій, який поширюється на різні сектори - більше персональних санкцій, торговельні санкції, санкції щодо транспортного сектора. Але також і санкції щодо енергетики, передусім вугілля", - уточнив Домбровскіс. Він нагадав, що у 2021 році 62 відсотки імпорту ЄС з Росії складали вуглеводні, тобто газ, нафта та вугілля.
Утім, і Ле Мер, і Домбровскіс нагадали, що для ухвалення обмежень потрібна згода всіх держав ЄС. Поки остаточно неясно, що саме підтримають всі 27 столиць, адже кожна з країн по-різному залежна від енергоносіїв з РФ.