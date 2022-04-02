США запроваджують санкції до ще 120 компаній з РФ і Білорусі

Сполучені Штати Америки запроваджують експортні санкції до ще 120 компаній і структур з Росії та Білорусі, пов'язаних із оборонним, аерокосмічним та морським секторами. Повідомлення про це міністерство торгівлі США розмістило в ніч на суботу, 2 квітня, у Федеральному реєстрі - збірці офіційних документів американського уряду.

"Влада США вирішила, що дії цих 120 організацій суперечать інтересам національної безпеки або зовнішній політиці країни", - йдеться у документі, який, як відзначається у реєстрі, оприлюднять на сайті міністерства торгівлі 7 квітня.

Санкції запроваджені до російських акціонерних товариств "Алмаз", "Електросигнал", "Уралелемент", федерального заводу подвійних технологій "Союз", суднобудівного заводу "Звезда", низки підприємств корпорації "Тактичне ракетне озброєння", конструкторського бюро "Салют", тамбовського заводу "Октябрь".

До санкційного переліку також потрапили: білоруські внутрішні війська міністерства внутрішніх справ, підрозділ "Альфа" білоруського Комітету державної безпеки, Мінський завод колісних тягачів, державний військово-промисловий комітет республіки, "Агат-Електромеханічний завод", "Белтехекспорт" та інші.

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Напередодні директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінфілд повідомила, що підсанкційні юридичні особи "більше не зможуть отримувати новітні американські технології без ліцензії, у видачі якої їм у більшості випадків, якщо не у всіх, буде відмовлено".

Відповідно до закону США про експортне регулювання, до підсанкційних компаній будуть застосовуватись обмеження щодо ліцензій на експорт, реекспорт та транспортування всередині країни.

Санкції проти РФ запроваджуються за війну проти України. Білорусь "значною мірою сприяла військовому вторгненню Росії в Україну, а також підтримувала збройні сили РФ, зауважує міністерство торгівлі США. Загальна кількість підсанкційних компаній перевищила 200.