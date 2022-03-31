 ЄБРР: Економіка Росії у 2022 році обвалиться на 10 відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЄБРР: Економіка Росії у 2022 році обвалиться на 10 відсотків

Війна в Україні та західні санкції негативно вплинуть на російську економіку, прогнозує Європейський банк реконструкції та розвитку. Для України ЄБРР прогнозує обвал ВВП на рівні 20 відсотків.

Russland Moskau Rubel Banknoten Währung

Російські рублі

У цьому році економіка РФ внаслідок війниРосії проти України скоротиться на 10 відсотків, повідомив Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у прогнозі, оприлюдненому в четвер, 31 березня. Для України прогнозовано щек більше падіння ВВП  - на рівні 20 відсотків. Збройне вторгнення РФ до України, що почалося п'ять тижнів тому, викликало "найбільший шок у сфері постачання за останні 50 років", вказано у документі.

Читайте також: Коментар: Німецькі компанії в РФ ризикують стати колаборантами війни

До початку війни ЄБРР прогнозував ріст економіки в Росії на 2022 рік на рівні трьох відсотків, а в Україні - на рівні 3,5 відсотки. У своєму прогнозі ЄБРР водночас відзначає, що в найближчі місяці, сторони конфлікту, очевидно, домовляться про припинення вогню і що невдовзі після цього "почнуть докладати масштабних зусиль з метою відновлення економіки України".

За такого сценарію банк очікує ріст економіки України вже наступного року обсягом 23 відсотки, водночас приріст російської економіки через західні санкції, які ймовірно будуть в силі, залишиться на нулі.

Читайте також:"Менше грошей для Путіна": Єврокомісія запропонувала еконорми для товарів  

Дивитись відео 25:50

Друзі Путіна у Європі: хто підтримує російського президента на Заході? "Європа у фокусі" (28.03.2022)

Реклама

Докладно

Переговори між Україною і Росією за посередництва Туреччини в Стамбулі

Вимоги України щодо гарантій - дилема для Заходу

Захід поки що не готовий пристати на вимоги Києва щодо гарантій безпеки, вважає оглядач FAZ Ніколас Буссе.  

Супермаркет німецької мережі Metro у Владикавказі

Німецькі компанії в РФ ризикують стати колаборантами війни

Хто досі тримається за бізнес у путінській Росії, муситиме від нього відмовитися, вважає Міодраг Шоріч.  