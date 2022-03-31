ЄБРР: Економіка Росії у 2022 році обвалиться на 10 відсотків

У цьому році економіка РФ внаслідок війниРосії проти України скоротиться на 10 відсотків, повідомив Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у прогнозі, оприлюдненому в четвер, 31 березня. Для України прогнозовано щек більше падіння ВВП - на рівні 20 відсотків. Збройне вторгнення РФ до України, що почалося п'ять тижнів тому, викликало "найбільший шок у сфері постачання за останні 50 років", вказано у документі.

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До початку війни ЄБРР прогнозував ріст економіки в Росії на 2022 рік на рівні трьох відсотків, а в Україні - на рівні 3,5 відсотки. У своєму прогнозі ЄБРР водночас відзначає, що в найближчі місяці, сторони конфлікту, очевидно, домовляться про припинення вогню і що невдовзі після цього "почнуть докладати масштабних зусиль з метою відновлення економіки України".

За такого сценарію банк очікує ріст економіки України вже наступного року обсягом 23 відсотки, водночас приріст російської економіки через західні санкції, які ймовірно будуть в силі, залишиться на нулі.

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