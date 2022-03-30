"Менше грошей для Путіна": Єврокомісія запропонувала еконорми для товарів

Єврокомісія представила пакет пропозицій, як зробити товари в ЄС більш тривкими та дружніми до довкілля. Єврокомісари затвердили його на своєму засіданні у Брюсселі в середу, 30 березня, повідомляє кореспондент DW.

"Настав час припинити модель "візьми, зроби, зламай і викинь", яка дуже шкідлива для нашої планети, нашого здоров'я та нашої економіки. Сьогоднішні пропозиції забезпечать, що в Європі будуть продаватися лише найбільш сталі продукти", - заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії, відповідальний за Зелену угоду, Франс Тіммерманс. За його словами, це дозволить споживачам економити енергію, ремонтувати товари, які поламалися та робити свідомий вибір під час покупки нових.

Тіммерманс зазначив, що пандемія коронавірусу та "варварська атака" Росії на Україну довели, що Євросоюзу критично важливо зменшити залежність від сировини та викопних енергоносіїв з інших країн. Він запевнив, що пропозиції Єврокомісії дозволять зменшити споживання енергії. "Тобто, менше грошей у кишені Путіна, більше грошей для вас - я думаю, це вигідна пропозиція", - сказав Тіммерманс, звертаючись на пресконференції до споживачів у ЄС.

Правила екодизайну товарів у Євросоюзі

У ЄС уже діють норми екодизайну електротоварів (класи енергоспоживання A, B, C і т.д.). Єврокомісія ж запропонувала проєкт регламенту, який повинен поширити правила екодизайну на майже всі категорії продуктів, крім їжі, кормів і ліків. Також він запровадить та ефективності використання ресурсів. Тіммерманс поскаржився, що більше не може замінити акумулятор у його смартфоні, а повинен для цього звертатися до сервісного центру.

Проєкт пропонує також запровадити цифровий паспорт продуктів. Він може містити інформацію щодо використаних під час виробництва ресурсів і впливу на довкілля або ж необхідні для ресайклінгу дані. Яка саме інформація буде в паспорті, залежатиме від кожного типу товарів.

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Одяг і будматеріали у ЄС стануть більш тривкими

Крім того, Єврокомісія запропонувала стратегію "сталого та циркулярного текстилю". Вона містить низку заходів, як зробити одяг більш тривким, щоб він містив більше повторно використаних волокнин, був вільним від небезпечних матеріалів, а також простішим для переробки. Компанії, які торгуватимуть одягом, хочуть зобов'язати публікувати, які продукти вони викидають та чому. Крім того, їм хочуть заборонити знищувати низку видів товарів.

Пакет містить і проєкт оновленого регламенту ЄС з більш стандартизованими нормами для будівельних матеріалів. Ці правила просуватимуть, зокрема, вищий вміст повторно використаних продуктів у будматеріалах. Їх також повинні будуть так виробляти, аби полегшити їхнє повторне використання та ресайклінг.

Цей пакет представили у рамках плану дій з циркулярної, кругової економіки, або ж економіки замкненого циклу. Запропоновані Єврокомісією проєкти регламентів ще повинні будуть розглянути Європарламент і Рада ЄС. Саме вони вирішуватимуть, у якому вигляді їх затверджувати.