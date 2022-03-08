Єврокомісія запропонувала, як кардинально скоротити залежність від газу з РФ

З огляду на війну Росії проти України Європейська комісія (ЄК) представила пропозиції щодо скорочення залежності від російського газу вже цього року на дві третини. Ці плани у вівторок, 8 березня, ухвалила колегія єврокомісарів на своєму засіданні у Страсбургу.

"Ми повинні стати незалежними від російської нафти, вугілля та газу. Ми просто не можемо покладатися на постачальника, який відкрито погрожує нам", - заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яку цитує її пресслужба. Вона додала, що обговорить ідеї ЄК на неформальному саміті Європейського Союзу у Версалі 10-11 березня.

"Настав час позбутися нашої уразливості та швидко стати більш незалежними у виборі (джерел. - Ред.) енергії. Зробімо ривок до відновлюваної енергетики зі швидкістю блискавки. Відновлювана енергетика є дешевим, чистим і потенційно безкінечним джерелом енергії, та, замість того, щоб фінансувати видобувну промисловість десь, вона створює робочі місця тут", - зазначив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс.

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Як у ЄС хочуть скоротити залежність від російського газу

У Єврокомісії переконані, що ЄС здатен цілковито відмовитися від російських газу, нафти та вугілля "суттєво раніше" ніж у 2030 році. Близько двох третин цього скорочення можна досягнути до кінця цього року, зазначають у Брюсселі.

Яким чином? Передусім за рахунок диверсифікації поставок газу. В ЄК вважають можливим імпортувати 50 мільярдів кубометрів скрапленого газу та 10 мільярдів трубопровідного газу цього року з альтернативних Росії джерел. Швидка розбудова вітрової та сонячної енергетики може зекономити ще 20 мільярдів кубометрів. Інші заходи - трансформація промисловості, а також економія енергії в опаленні шляхом як прикручення термостатів, так і заміни газового та мазутного опалення на електричні теплові насоси. У ЄК нагадують що минулого року Євросоюз імпортував з Росії 155 мільярдів кубометрів газу.

Цей план у ЄК назвали REPowerEU. Деталі та конкретні проєкти розроблять після обговорення на саміті цього тижня.

Єврокомісія запропонувала й низку заходів, як пом'якшити вплив високих цін на енергоносії на уразливих споживачів. Ідеться зокрема про регулювання цін і зміну податкового навантаження. У Брюсселі розглядають і можливість зміни механізму формування цін на електроенергію, щоб скоротити вплив на них газу.

До квітня у Єврокомісії обіцяють представити законодавчу пропозицію, аби зобов'язати власників підземних сховищ газу заповнювати їх мінімум на 90 відсотків до 1 жовтня кожного року.