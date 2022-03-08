 Єврокомісія запропонувала, як кардинально скоротити залежність від газу з РФ | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Єврокомісія запропонувала, як кардинально скоротити залежність від газу з РФ

У Єврокомісії переконані, що ЄС може скоротити свою залежність від російського газу на дві третини вже цього року. Серед представлених заходів - імпорт скрапленого газу та відновлювана енергетика.

Газопровід

Ідеї Єврокомісії обговорять на неформальному саміті ЄС у Версалі 10-11 березня

З огляду на війну Росії проти України Європейська комісія (ЄК) представила пропозиції щодо скорочення залежності від російського газу вже цього року на дві третини. Ці плани у вівторок, 8 березня, ухвалила колегія єврокомісарів на своєму засіданні у Страсбургу.

"Ми повинні стати незалежними від російської нафти, вугілля та газу. Ми просто не можемо покладатися на постачальника, який відкрито погрожує нам", - заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яку цитує її пресслужба. Вона додала, що обговорить ідеї ЄК на неформальному саміті Європейського Союзу у Версалі 10-11 березня.

"Настав час позбутися нашої уразливості та швидко стати більш незалежними у виборі (джерел. - Ред.) енергії. Зробімо ривок до відновлюваної енергетики зі швидкістю блискавки. Відновлювана енергетика є дешевим, чистим і потенційно безкінечним джерелом енергії, та, замість того, щоб фінансувати видобувну промисловість десь, вона створює робочі місця тут", - зазначив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс.

Читайте також: Війна йде, газ тече, ціни зростають. Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії?

Як у ЄС хочуть скоротити залежність від російського газу

У Єврокомісії переконані, що ЄС здатен цілковито відмовитися від російських газу, нафти та вугілля "суттєво раніше" ніж у 2030 році. Близько двох третин цього скорочення можна досягнути до кінця цього року, зазначають у Брюсселі.

Яким чином? Передусім за рахунок диверсифікації поставок газу. В ЄК вважають можливим імпортувати 50 мільярдів кубометрів скрапленого газу та 10 мільярдів трубопровідного газу цього року з альтернативних Росії джерел. Швидка розбудова вітрової та сонячної енергетики може зекономити ще 20 мільярдів кубометрів. Інші заходи - трансформація промисловості, а також економія енергії в опаленні шляхом як прикручення термостатів, так і заміни газового та мазутного опалення на електричні теплові насоси. У ЄК нагадують що минулого року Євросоюз імпортував з Росії 155 мільярдів кубометрів газу.

Цей план у ЄК назвали REPowerEU. Деталі та конкретні проєкти розроблять після обговорення на саміті цього тижня.

Єврокомісія запропонувала й низку заходів, як пом'якшити вплив високих цін на енергоносії на уразливих споживачів. Ідеться зокрема про регулювання цін і зміну податкового навантаження. У Брюсселі розглядають і можливість зміни механізму формування цін на електроенергію, щоб скоротити вплив на них газу.

До квітня у Єврокомісії обіцяють представити законодавчу пропозицію, аби зобов'язати власників підземних сховищ газу заповнювати їх мінімум на 90 відсотків до 1 жовтня кожного року.

Дивитись відео 03:03

Світові концерни позиціонують себе проти агресії Росії (07.03.2022)

Реклама

Докладно

Газопровід

ЄК пропонує кардинально скоротити залежність від газу з РФ

У Єврокомісії пропонують збільшити поставки газу від альтернативних Росії постачальників.  

Кохання в розпал війни

Попри запеклі бої за українські міста і села кохання ніхто не відміняв. Що мотивує закоханих одружуватися під час війни?  