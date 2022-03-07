Ціни на природний газ, нафту та метали в Європі досягли нового максимуму

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На хабі TTF у Нідерландах квітневий ф'ючерс на природний газ складає майже 3900 доларів за тисячу кубометрів. Ціни зростають на тлі можливої відмови Заходу від російських енергоносіїв через вторгнення РФ в Україну.
На тлі війни Росії проти України та можливого заморожування Заходом імпорту російських енергоносіїв ціна на природний газ в Європі досягла нового максимуму. На хабі TTF у Нідерландах у понеділок, 7 березня, квітневий ф’ючерс складав 345 євро за мегават-годину, або майже 3900 доларів за 1000 кубометрів. Це на 60 відсотків вище, аніж днем раніше, повідомляє агенство AFP.
У Великобританії ціна так званого терму - місцевої одиниці вимірювання тепла - зросла до 800 пенсів. Ціни на нафту також піднялися через негативні наслідки війни в Україні для постачання енергоресурсів. Росія є важливим постачальником нафти та газу на європейський ринок.
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Зріст цін на енергоносії, на думку експертів, може бути обумовлений також імовірністю введення ембарго на постачання російської сирої нафти. Як заявив 6 березня державний секретар США Ентоні Блінкен, Білий дім разом із європейськими партнерами проводить "дуже активні дискусії" щодо цього. Про аналогічні заходи заговорили й в Японії.
Як вважає аналітик Commerzbank Карстен Фріч (Carsten Fritsch), "вибух цін" може бути викликаний припущенням, що Європа вирішить зупинити імпорт російського газу. На тлі росту цін одразу кілька екологічних організацій ФРН у відкритому листі до міністра економіки Німеччини Роберта Габека (Robert Habeck) закликали "якнайшвидше забезпечити узаконений шлях поступової відмови від природного газу".
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Історичного максимуму також досягла вартість металів. Так, ціна алюмінію під час торгів зранку зросла до 4000 доларів за тонну, міді до 10845 доларів за тонну, паладію - до 3173 долари за тройську унцію, повідомляє Reuters. Росія є одним із провідних експортерів цих металів. Окрім цього, зафіксований ріст цін на пшеницю - у понеділок її вартість в Європі досягла 412,5 євро за тонну.