Ціни на природний газ, нафту та метали в Європі досягли нового максимуму

На тлі війни Росії проти України та можливого заморожування Заходом імпорту російських енергоносіїв ціна на природний газ в Європі досягла нового максимуму. На хабі TTF у Нідерландах у понеділок, 7 березня, квітневий ф’ючерс складав 345 євро за мегават-годину, або майже 3900 доларів за 1000 кубометрів. Це на 60 відсотків вище, аніж днем раніше, повідомляє агенство AFP.

У Великобританії ціна так званого терму - місцевої одиниці вимірювання тепла - зросла до 800 пенсів. Ціни на нафту також піднялися через негативні наслідки війни в Україні для постачання енергоресурсів. Росія є важливим постачальником нафти та газу на європейський ринок.

Читайте також: Війна йде, газ тече, ціни зростають. Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії?

США та Японія обговорюють ембарго на російську нафту

Зріст цін на енергоносії, на думку експертів, може бути обумовлений також імовірністю введення ембарго на постачання російської сирої нафти. Як заявив 6 березня державний секретар США Ентоні Блінкен, Білий дім разом із європейськими партнерами проводить "дуже активні дискусії" щодо цього. Про аналогічні заходи заговорили й в Японії.

Як вважає аналітик Commerzbank Карстен Фріч (Carsten Fritsch), "вибух цін" може бути викликаний припущенням, що Європа вирішить зупинити імпорт російського газу. На тлі росту цін одразу кілька екологічних організацій ФРН у відкритому листі до міністра економіки Німеччини Роберта Габека (Robert Habeck) закликали "якнайшвидше забезпечити узаконений шлях поступової відмови від природного газу".

Читайте також: Гроші пахнуть! Як бізнес і спорт у ЄС відмовляються від фінансування з РФ

Ціни на алюміній, мідь та паладій досягли історичного максимуму

Історичного максимуму також досягла вартість металів. Так, ціна алюмінію під час торгів зранку зросла до 4000 доларів за тонну, міді до 10845 доларів за тонну, паладію - до 3173 долари за тройську унцію, повідомляє Reuters. Росія є одним із провідних експортерів цих металів. Окрім цього, зафіксований ріст цін на пшеницю - у понеділок її вартість в Європі досягла 412,5 євро за тонну.