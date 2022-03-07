 Ціни на природний газ, нафту та метали в Європі досягли нового максимуму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2022

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Новини

Ціни на природний газ, нафту та метали в Європі досягли нового максимуму

На хабі TTF у Нідерландах квітневий ф'ючерс на природний газ складає майже 3900 доларів за тисячу кубометрів. Ціни зростають на тлі можливої відмови Заходу від російських енергоносіїв через вторгнення РФ в Україну.

Газовий термінал Північний потік-2 у громаді Лумбін

Газовий термінал "Північний потік-2" у громаді Лумбін

На тлі війни Росії проти України та можливого заморожування Заходом імпорту російських енергоносіїв ціна на природний газ в Європі досягла нового максимуму. На хабі TTF у Нідерландах у понеділок, 7 березня, квітневий ф’ючерс складав 345 євро за мегават-годину, або майже 3900 доларів за 1000 кубометрів. Це на 60 відсотків вище, аніж днем раніше, повідомляє агенство AFP.

У Великобританії ціна так званого терму - місцевої одиниці вимірювання тепла - зросла до 800 пенсів. Ціни на нафту також піднялися через негативні наслідки війни в Україні для постачання енергоресурсів. Росія є важливим постачальником нафти та газу на європейський ринок.

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США та Японія обговорюють ембарго на російську нафту

Зріст цін на енергоносії, на думку експертів, може бути обумовлений також імовірністю введення ембарго на постачання російської сирої нафти. Як заявив 6 березня державний секретар США Ентоні Блінкен, Білий дім разом із європейськими партнерами проводить "дуже активні дискусії" щодо цього. Про аналогічні заходи заговорили й в Японії.

Як вважає аналітик Commerzbank Карстен Фріч (Carsten Fritsch), "вибух цін" може бути викликаний припущенням, що Європа вирішить зупинити імпорт російського газу. На тлі росту цін одразу кілька екологічних організацій ФРН у відкритому листі до міністра економіки Німеччини Роберта Габека (Robert Habeck) закликали "якнайшвидше забезпечити узаконений шлях поступової відмови від природного газу".

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Ціни на алюміній, мідь та паладій досягли історичного максимуму

Історичного максимуму також досягла вартість металів. Так, ціна алюмінію під час торгів зранку зросла до 4000 доларів за тонну, міді до 10845 доларів за тонну, паладію - до 3173 долари за тройську унцію, повідомляє Reuters. Росія є одним із провідних експортерів цих металів. Окрім цього, зафіксований ріст цін на пшеницю - у понеділок її вартість в Європі досягла 412,5 євро за тонну.

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