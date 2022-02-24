Гроші пахнуть! Як бізнес і спорт у ЄС відмовляються від фінансування з РФ

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Репутація таки важливіша: європейці у відповідь на агресію Росії проти України залишають хлібні місця в російських компаніях і соромляться рекламувати "Газпром" як спонсора.
Мільйони "Газпрому" не змогли перешкодити реакції клубу "Шальке 04" та УЄФА на агресію РФ проти України
Гроші таки пахнуть, і отримувати їх від Росії після її нападу на Україну непристойно. Так вирішили чимало осіб, що обіймали високі посади у російських компаніях, чи мали спонсорські контракти з "Газпромом". І першого ж дня війни посипалися відставки та відмови від співпраці з країною-агресором.
Від посади в раді директорів Російської залізниці відмовився ексканцлер Австрії та колишній глава австрійських залізниць соціал-демократ Крістіан Керн (Christian Kern). Він пояснив це тим, що компанія стала частиною воєнної логістики. "Я подумки з жертвами цієї безглуздої агресії", - заявив він газеті Der Standard.
Зі складу наглядової ради Ощадбанку "негайно", як він наголосив, вийшов колишній прем'єр-міністр Фінляндії ліберал Еско Ахо. Цей орган корпоративного управління найбільшого російського фінансового інституту залишили також фахівці з аудиту та сталого розвитку британка Надя Уеллс та американка Наталі Брагінські-Муньє, яка увійшла до складу наглядової ради лише рік тому. У підсумку в раді не залишилося більше незалежних директорів-іноземців.
Колишній прем'єр-міністр Італії та лідер італійських соціал-демократів, а нині сенатор Маріо Ренці склав із себе повноваження члена ради директорів російської каршерингової компанії Delimobil Holding. Він обійняв цю посаду в серпні минулого року під час підготовки відкладеного згодом через несприятливі ринкові обставини виходу компанії на біржу (IPO).
До цього списку можна додати також німецького соціал-демократа Гайно Візе (Heino Wiese), який у минулому очолював виборчі кампанії колишнього прем'єр-міністра федеральної землі Нижня Саксонія, а потім канцлера ФРН Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder).
Після переходу з політики в бізнес і створення консалтингової компанії, Візе став почесним (позаштатним) консулом РФ у столиці Нижньої Саксонії Ганновері. Така форма представництва інтересів іноземної держави за грошову винагороду є дуже поширеною і слугує насамперед розвитку співпраці з місцевими діловими колами.
24 лютого Гайно Візе подав у відставку з цієї посади, пояснивши свій крок у письмовій заяві так: "Якщо до вчорашнього дня я загалом із розумінням ставився до дій російського президента, то сьогоднішні кроки я вже не можу більше виправдовувати із чистою совістю".
Постать Візе привернула до себе особливу увагу після того, як у середині лютого стало відомо про його участь разом із Ґергардом Шредером та низкою інших відомих діячів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) в обіді з високопоставленим представником нового уряду Німеччини. Ця зустріч була сприйнята німецькими ЗМІ як спроба проросійського лобі в СДПН вплинути на політику соціал-демократичного канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) щодо Росії та України.
Того ж дня у найближчому оточенні Ґергарда Шредера відбулася ще одна відставка (сам ексканцлер ФРН від своїх посад у "Газпромі" та "Роснафті" не відмовляється, хоча закликав Росію припинити війну проти України). Повноваження члена наглядової ради німецького футбольного клубу "Шальке 04" (Schalke 04) склав Маттіас Варніґ (Matthias Warnig) - виконавчий директор компанії Nord Stream 2 AG, оператора замороженого газопроводу "Північний поток-2". Шредер очолює раду директорів цієї стовідсоткової швейцарської доньки "Газпрому".
Відставці Варніґа передувало його включення до списку санкцій США, розширеного після визнання Росією "ДНР" і "ЛНР". Фанатські об'єднання неодноразово висловлювали невдоволення присутністю в керівництві клубу колишнього агента східнонімецької спецслужби "штазі" та друга російського президента Володимира Путіна. Він отримав цю посаду, оскільки "Газпром" є генеральним спонсором "Шальке", що теж викликало дедалі більше неприйняття у лавах уболівальників.
Після нападу Росії на Україну керівництво клубу прийняло рішення негайно прибрати з форми гравців логотип Gazprom і замінити його на Schalke 04. Поки незрозуміло, чи означає цей крок розрив контракту зі спонсором, що діє з 2007 року, гроші якого клубу явно потрібні: минулого сезону він не втримався у першій бундеслізі і тепер змушений грати у другій.
"Через 15 років гроші таки почали пахнути", - так прокоментувало ухвалене рішення онлайн-видання газети Welt. Воно пише, що це "дуже сильний сигнал", особливо якщо врахувати, що жоден клуб другої бундесліги навіть близько не отримує ті 9 мільйонів євро, які платить йому російський спонсор, а "Шальке" до того ж переживає вкрай важкий період у своїй історії.
У перший же день війни співпрацю з "Газпромом", що розпочалася у 2009 році, призупинив парк розваг Europapark у місті Русті на південному заході ФРН поблизу французького та швейцарського кордонів. Він відкриється для відвідувачів після зимової перерви наприкінці березня. Газпромівська донька Nord Stream 2 AG спонсорує американські гірки Blue Fire.
Зала очікування до цього атракціону, де оповідається про підводний світ Балтійського моря, дном якого з Росії до Німеччини прокладено заморожений тепер газопровід "Північний потік-2", перейменований з „Nord Stream 2 Dome" у „Blue Fire Dome", повідомляють місцеві ЗМІ.
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Від спонсорських грошей "Газпрому" готова, схоже, відмовитись і Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА). У всякому разі, 25 лютого її керівництво на позачерговому засіданні ухвалило рішення перенести з Санкт-Петербурга до Парижа фінальний матч розіграшу Ліги чемпіонів, який мав відбутися 28 травня на стадіоні "Газпром Арена".
Під питанням може опинитися і проведення в Сочі 23-25 вересня російського етапу чемпіонату світу з автоперегонів у класі "Формула 1". Німецький автогонщик Себастіан Феттель (Sebastian Vettel), чотириразовий чемпіон світу, заявив 24 лютого, що шокований "жахливим" нападом на Україну і в цих умовах вважає неправильним брати участь у змаганнях у Росії, у якої "дуже дивне та божевільне керівництво". Феттель має намір обговорити цю проблему з колегами із профспілки автогонщиків GPDA. Його вже підтримав чемпіон світу 2021 року з Нідерландів Макс Ферстаппен: "Неправильно їхати до країни, яка перебуває у стані війни".