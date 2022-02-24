Гроші пахнуть! Як бізнес і спорт у ЄС відмовляються від фінансування з РФ

Гроші таки пахнуть, і отримувати їх від Росії після її нападу на Україну непристойно. Так вирішили чимало осіб, що обіймали високі посади у російських компаніях, чи мали спонсорські контракти з "Газпромом". І першого ж дня війни посипалися відставки та відмови від співпраці з країною-агресором.

Колишні прем'єр-міністри відмовляються від хлібних місць у Росії

Від посади в раді директорів Російської залізниці відмовився ексканцлер Австрії та колишній глава австрійських залізниць соціал-демократ Крістіан Керн (Christian Kern). Він пояснив це тим, що компанія стала частиною воєнної логістики. "Я подумки з жертвами цієї безглуздої агресії", - заявив він газеті Der Standard.

Зі складу наглядової ради Ощадбанку "негайно", як він наголосив, вийшов колишній прем'єр-міністр Фінляндії ліберал Еско Ахо. Цей орган корпоративного управління найбільшого російського фінансового інституту залишили також фахівці з аудиту та сталого розвитку британка Надя Уеллс та американка Наталі Брагінські-Муньє, яка увійшла до складу наглядової ради лише рік тому. У підсумку в раді не залишилося більше незалежних директорів-іноземців.

2017 року Крістіан Керн програв вибори і залишив посаду канцлера Австрії

Колишній прем'єр-міністр Італії та лідер італійських соціал-демократів, а нині сенатор Маріо Ренці склав із себе повноваження члена ради директорів російської каршерингової компанії Delimobil Holding. Він обійняв цю посаду в серпні минулого року під час підготовки відкладеного згодом через несприятливі ринкові обставини виходу компанії на біржу (IPO).

Почесний консул РФ більше не може виправдовувати дії Путіна

До цього списку можна додати також німецького соціал-демократа Гайно Візе (Heino Wiese), який у минулому очолював виборчі кампанії колишнього прем'єр-міністра федеральної землі Нижня Саксонія, а потім канцлера ФРН Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder).

Після переходу з політики в бізнес і створення консалтингової компанії, Візе став почесним (позаштатним) консулом РФ у столиці Нижньої Саксонії Ганновері. Така форма представництва інтересів іноземної держави за грошову винагороду є дуже поширеною і слугує насамперед розвитку співпраці з місцевими діловими колами.

У землі Нижня Саксонія розташоване величезне газосховище Rehden, яке належить "Газпрому"

24 лютого Гайно Візе подав у відставку з цієї посади, пояснивши свій крок у письмовій заяві так: "Якщо до вчорашнього дня я загалом із розумінням ставився до дій російського президента, то сьогоднішні кроки я вже не можу більше виправдовувати із чистою совістю".

Постать Візе привернула до себе особливу увагу після того, як у середині лютого стало відомо про його участь разом із Ґергардом Шредером та низкою інших відомих діячів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) в обіді з високопоставленим представником нового уряду Німеччини. Ця зустріч була сприйнята німецькими ЗМІ як спроба проросійського лобі в СДПН вплинути на політику соціал-демократичного канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) щодо Росії та України.

Футбольний клуб "Шальке 04" позбувся логотипу Gazprom

Того ж дня у найближчому оточенні Ґергарда Шредера відбулася ще одна відставка (сам ексканцлер ФРН від своїх посад у "Газпромі" та "Роснафті" не відмовляється, хоча закликав Росію припинити війну проти України). Повноваження члена наглядової ради німецького футбольного клубу "Шальке 04" (Schalke 04) склав Маттіас Варніґ (Matthias Warnig) - виконавчий директор компанії Nord Stream 2 AG, оператора замороженого газопроводу "Північний поток-2". Шредер очолює раду директорів цієї стовідсоткової швейцарської доньки "Газпрому".

Спонсорський контракт "Шальке" с "Газпромом" було підписано наприкінці 2006 року за сприяння Путіна

Відставці Варніґа передувало його включення до списку санкцій США, розширеного після визнання Росією "ДНР" і "ЛНР". Фанатські об'єднання неодноразово висловлювали невдоволення присутністю в керівництві клубу колишнього агента східнонімецької спецслужби "штазі" та друга російського президента Володимира Путіна. Він отримав цю посаду, оскільки "Газпром" є генеральним спонсором "Шальке", що теж викликало дедалі більше неприйняття у лавах уболівальників.

Після нападу Росії на Україну керівництво клубу прийняло рішення негайно прибрати з форми гравців логотип Gazprom і замінити його на Schalke 04. Поки незрозуміло, чи означає цей крок розрив контракту зі спонсором, що діє з 2007 року, гроші якого клубу явно потрібні: минулого сезону він не втримався у першій бундеслізі і тепер змушений грати у другій.

"Через 15 років гроші таки почали пахнути", - так прокоментувало ухвалене рішення онлайн-видання газети Welt. Воно пише, що це "дуже сильний сигнал", особливо якщо врахувати, що жоден клуб другої бундесліги навіть близько не отримує ті 9 мільйонів євро, які платить йому російський спонсор, а "Шальке" до того ж переживає вкрай важкий період у своїй історії.

Парк розваг Europapark не рекламуватиме "Північний потік-2"

У перший же день війни співпрацю з "Газпромом", що розпочалася у 2009 році, призупинив парк розваг Europapark у місті Русті на південному заході ФРН поблизу французького та швейцарського кордонів. Він відкриється для відвідувачів після зимової перерви наприкінці березня. Газпромівська донька Nord Stream 2 AG спонсорує американські гірки Blue Fire.

Атракціон Blue Fire у парку розваг Europapark більше не буде рекламувати "Північний потік-2"

Зала очікування до цього атракціону, де оповідається про підводний світ Балтійського моря, дном якого з Росії до Німеччини прокладено заморожений тепер газопровід "Північний потік-2", перейменований з „Nord Stream 2 Dome" у „Blue Fire Dome", повідомляють місцеві ЗМІ.

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Від спонсорських грошей "Газпрому" готова, схоже, відмовитись і Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА). У всякому разі, 25 лютого її керівництво на позачерговому засіданні ухвалило рішення перенести з Санкт-Петербурга до Парижа фінальний матч розіграшу Ліги чемпіонів, який мав відбутися 28 травня на стадіоні "Газпром Арена".

Під питанням може опинитися і проведення в Сочі 23-25 ​​вересня російського етапу чемпіонату світу з автоперегонів у класі "Формула 1". Німецький автогонщик Себастіан Феттель (Sebastian Vettel), чотириразовий чемпіон світу, заявив 24 лютого, що шокований "жахливим" нападом на Україну і в цих умовах вважає неправильним брати участь у змаганнях у Росії, у якої "дуже дивне та божевільне керівництво". Феттель має намір обговорити цю проблему з колегами із профспілки автогонщиків GPDA. Його вже підтримав чемпіон світу 2021 року з Нідерландів Макс Ферстаппен: "Неправильно їхати до країни, яка перебуває у стані війни".

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