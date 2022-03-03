 Екоактивістка Луїза Нойбауер: ″Німеччина фінансує війну Путіна″ | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.03.2022

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Європа

Екоактивістка Луїза Нойбауер: "Німеччина фінансує війну Путіна"

Одна з лідерок руху Fridays for Future у Німеччині Луїза Нойбауер вважає, що залежність ФРН від російського палива є однією з причин, що зробила російського президента Путіна сильнішим.

Луїза Нойбауер

Луїза Нойбауер

26-річна студентка з Геттінгена Луїза Нойбауер (Luisa Neubauer) - одна з лідерок руху Fridays for Future у Німеччині, натхненного шведською школяркою Гретою Тунберг. Сьогодні Fridays for Future є найактивнішою організацією у сфері захисту клімату. В інтерв'ю DW Луїза Нойбауер висловлює свою думку провійну Росії проти України та про роль Німеччини. "Зараз важливо бути чесними: хто фінансує нинішню атаку? Німеччина, яка половину своїх потреб в енергетичних ресурсах закуповує у Росії. Тепер ми бачимо, що залежність Німеччини від російського палива є однією з причин, які роблять президента Путіна таким могутнім", - наголошує в інтерв'ю DW активістка Луїза Нойбауер.

Нойбауер: "Швидкий перехід на інші джерела можливий"

Німеччина нині отримує 55 відсотків свого газу та 42 відсотки своєї нафти з Росії. Для Росії експорт енергоресурсів є одним із основних джерел прибутків. Після нападу Росії на Україну набули чинності масштабні санкції. Наприклад, Німеччина не хоче вводити в експлуатацію завершений газопровід "Північний потік - 2".

Уряд Німеччини зараз розглядає всі варіанти, щоб обійтися без російського газу та нафти. Через відтермінування виходу з вугільної енергетики, запланованого на 2030 рік, вивчається навіть можливість продовження роботи трьох німецьких АЕС, а також закупівля зрідженого вуглеводневого газу зі США.

Термінал Північного потоку-2 у німецькому Любміні

Термінал "Північного потоку-2" у німецькому Любміні

Луїза Нойбауер вважає, що Німеччина має ще раніше спрямувати всі свої сили на відновні джерела енергії: "Звичайно, це можливо. До 2035 року ми можемо стати кліматично нейтральною країною. Справа не в тому, що у нас недостатньо технічних можливостей. У нас недостатньо політичної волі. Зараз, у ситуації війни, перед нами відкриті дві можливості: ми можемо повернутися на 20 років тому і знову зробити всі помилки, або піти на 10 років уперед, у майбутнє.  Ми самі поставили себе в цю скрутну ситуацію, коли виявилися дуже залежними від імпорту енергоносіїв. І це має свою ціну. І ми не можемо збільшувати цю залежність".

Енергія вітру та сонця - наймирніші джерела енергії

Близько 42 відсотків електроенергії у Німеччині нині виробляється з допомогою відновлюваних джерел енергії. Уряд планує перетворити Німеччину на вуглецево-нейтральну країну до 2045 року. Все йде надто повільно.

Звертаючись до уряду Німеччини, Луїза Нойбауер сказала: "Якщо ви зараз не розумієте, що відновлювані джерела енергії - це не тільки найекологічніший і найдешевший вид енергії, але й наймирніший, то я не знаю, чого ви чекаєте. Звичайно, ми можемо добитися повного переходу на відновлювані джерела енергії. Про це йдеться в багатьох дослідженнях. У тому числі і в середньостроковій перспективі.  Луїза Нойбауер продовжує: "Демократія не може бути вільною та надійною, поки її енергопостачання забезпечується автократичною системою, схильною до розпалювання воєн".

"Демократичні країни мають лідирувати у захисті клімату"

Чи бачить Нойбауер небезпеку в міжнародній ізоляції Росії внаслідок війни та призупинення співпраці із Заходом у сфері захисту клімату? "Я вважаю набагато небезпечнішим, що демократичні держави досі не розуміють, що насправді означає кліматична криза. І продовжують інвестувати у викопне паливо та підтримувати режими, подібні до російського. Якби ці держави взяли на себе ініціативу у захисті клімату, то ми були б сьогодні у зовсім іншій ситуації”.

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Свою позицію щодо цього питання екоактивістка Луїза Нойбауер також озвучила у своєму виступі на великій демонстрації у Берліні проти війни в Україні. Там вона заявила, що кліматична криза та безпека у Європі тісно пов'язані одне з одним.

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