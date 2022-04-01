Україна та РФ продовжують переговори у відеоформаті

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину 31 березня.

DW стежить за подіями п'ятниці, 1 квітня (час київський).

Україна та РФ продовжують переговори онлайн

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Україна та Росія продовжують двосторонні переговори у відеоформаті. Фото онлайн-зустрічі оприлюднив голова російської делегації, помічник президента РФ Володимира Путіна Володимир Мединський.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу, що українська сторона поки не отримала від російської відповіді на пропозиції, передані делегації РФ на очних переговорах у Тереччині, щодо гарантій безпеки Україні.

Тим часом Путін провів телефонну розмову з правителем Білорусі Олександром Лукашенком. Як повідомляє сайт Лукашенка, лідери привітали одне одного з "Днем єднання російського та білоруського народів", яке відзначатимуть 2 квітня. "Олександр Лукашенко та Володимир Путін обговорили стан та перспективи розвитку двосторонніх відносин. Окремою темою бесіди була ситуація довкола України", - йдеться у повідомленні.

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Саміт Євросоюз-Китай

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Європейський Союз під час саміту з Китаєм, який проходить в режимі відеоконференції, надішле Пекіну меседж щодо економічних наслідків підтримки Росії у війні проти України, повідомляє агенція dpa з посиланням на європейського високопосадовця. ЄС озвучить Китаю наслідки для двосторонніх відносин, які матиме "відкрита підтримка" КНР дій Росії в Україні, сказав він.

Під час саміту очільники Європейської ради Шарль Мішель і Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) спершу проведуть зустріч з прем'єром Лі Кецяном, а згодом - із головою КНР Сі Цзіньпіном.

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Європейський Союз відреагував на рішення РФ заборонити низці європейських офіційних осіб в'їзд до Росії . Як ідеться в заяві на офіційному порталі ЄС, на відміну від російських контрсанкцій, обмежувальні заходи Євросоюзу ґрунтуються на чітких критеріях, у тому числі містять юридичні засади для їхнього оскарження. "ЄС продовжує вимагати від Росії негайного та безумовного припинення агресії та відведення всіх сил та військової техніки з усієї території України, а також повної поваги до територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України в межах міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у повідомленні.

Японія забере частину українських біженців з Польщі

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Міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші під час візиту до Польщі 1 квітня Польщу обговорить з польськими високопосадовцями можливості для перевезення біженців з України до Японії державним літаком. Як зауважує агенція Associated Press, розміщення Японією українців, які були змушені покинути домівки через війну, - нетиповий крок для уряду, оскільки в країні діє доволі сувора політика щодо біженців. За даними посла України в Японії Сергія Корсунського, з початку війни до Японії прибули 300 українців, які мають родичів у країні. Прийняти більше українських біженців, забезпечивши їх доступом до медицини, навчання та роботи, погодились кілька японських муніципалітетів, зокрема Токіо та Осака.

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З початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну Німеччина зареєструвала майже 295 тисяч українських біженців, повідомило міністерство внутрішніх справ ФРН. Більшість біженців з України в Німеччині - жінки, діти та люди похилого віку, оскільки в умовах воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років переважно заборонений виїзд з країни.

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Російські військові повністю залишили Броварський район Київської області. Про це в в ефірі об'єднаного телемарафону повідомив мер Броварів Ігор Сапожко. "Справді, російські окупанти залишили практично весь Броварський район. Це напрямок і Баришівський, і напрямок в сторону Прилук Чернігівської області, і в сторону Чернігова", - розповів він. За його словами, Збройні сили Україні продовжують "зачистку населених пунктів від ворожої техніки і можливих замінованих місць".

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Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) відхилив вимогу президента РФ Володимира Путіна до європейських країн сплачувати за російський газ рублями. "Контракти це контракти. У них зазначено, що оплата має здійснюватися в євро та доларах", - сказав він в ефірі телеканалу ZDF. Міністр додав, що будь-яка форма "політичного шантажу" з боку Путіна - неприйнятна, і жодних поступок від керівництва Німеччини не буде. "Будуть виконуватися чинні контракти. І ми не хочемо дозволяти, щоби жорсткі санкції, в тому числі й проти російського Центробанку, можна було обійти", - сказав Лінднер. Міністр наголосив, що мета санкцій - ізолювати РФ політично, фінансово та економічно, а також чинити максимальний тиск на Путіна, "щоб якомога скоріше зупинити його агресивні військові дії" щодо України.

США додадуть до санкційного списку ще 120 компаній з РФ і Білорусі

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Найближчими днями міністерство торгівлі США розширить санкції щодо російських і білоруських компаній через війну, яку РФ розв'язала в Україні, "для погіршення стану оборонного, аерокосмічного та морського секторів Росії". Як повідомила на брифінгу директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінфілд, до санкційного списку додадуть ще 120 юридичних осіб, зареєстрованих в РФ і Білорусі. "Потрапивши до цього переліку, ці юридичні особи більше не зможуть отримувати новітні американські технології без ліцензії, у видачі якої їм у більшості випадків, якщо не у всіх, буде відмовлено", - заявила вона. Таким чином, загальна кількість підсанкційних компаній зросте до 200.

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Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings відкликало рейтинги 11 російських банків і чотирьох пов'язаних з ними компаній. Серед інших, ідеться про "Альфа-банк" і "Райффайзенбанк". Рішення прийняте через санкції Європейського Союзу, які забороняють європейським кредитно-рейтинговим агентствам присвоювати рейтинги РФ і російським компаніям.

28 березня міжнародне рейтингове агентство Fitch оголосило, що більше не публікуватиме дані про суверенний рейтинг Росії через санкції, накладені на неї за війну в Україні.

Від початку війни в Україні постраждали 400 дітей

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З початку російської війни в Україні загинули 153 дитини, ще 245 дістали поранень, повідомляє Офіс генерального прокурора України у Facebook. Найбільше постраждалих дітей у Києві, Київській, Донецькій, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Сумській і Житомирській областях.

Через бомбардування та обстріли пошкоджені 859 закладів освіти, з яких 83 зруйновані повністю. Найгірша ситуація у Києві, Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській і Чернігівській областях, ідеться у повідомленні.

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Через потужні обстріли з боку військ РФ на Луганщині пошкоджена критична інфраструктура:повністю без водопостачання лишаютьсяРубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, частково - Гірська громада та Лисичанськ, без газу - 32 населених пункти (28 повністю, 5 - частково) з 73,5 тисячі абонентів. Знеструмлені 34 населених пункти (12 повністю, 22 - частково), світло відсутнє у майже 125 тисяч споживачів області, повідомляє у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Австралія дасть Україні бронетранспортери Bushmaster

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Австралія надасть Україні броньовані машини Bushmaster місцевого виробництва, про які напередодні під час відеозвернення до австралійського парламенту попросив український президент Володимир Зеленський. Про це повідомив австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон: "Ми надсилаємо не лише наші молитви, ми надсилаємо нашу зброю, наші боєприпаси, нашу гуманітарну допомогу. Ми надсилаємо все це, а також бронежилети. Ми також надішлемо наші броньовані машини, наші Бушмастери".

Крім військової та гуманітарної допомоги Україні, Австралія запровадила ембарго на експорт до Росії глинозему та алюмінієвої руди. При цьому, як зазначає СNN, частка австралійського глинозему в РФ складає 20 відсотків.

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Україна продовжує здійснювати успішні, але обмежені контрнаступи на сході та північному сході від Києва, зауважує розвідка Великобританії. Тим часом Росія, попри заяви про відведення військ, продовжує завдавати ударів по Києву та Чернігову, наголошує британське міністерство оборони в Twitter.

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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Миколаївській обласній військовій адміністрації 29 березня зросла до 24, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. З-під завалів рятувальники вивільнили 23 тіла загиблих, ще одна людина померла у лікарні.

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Грузія приєднується до всіх міжнародних санкцій проти Росії, запроваджених за війну в Україні, заявила в ефірі телеканалу CNN президентка країни Саломе Зурабішвілі.

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РФ звинуватила Україну в пожежі на нафтобазі в російському Бєлгороді. Російські ЗМІ з посиланням на губернатора області В'ячеслава Гладкова пишуть, що "пожежа спалахнула внаслідок авіаудару з двох вертольотів Збройних сил України, котрі зайшли на територію Росії на низькій висоті".

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Антивоєнний мітинг у Нідерландах

Латвія заборонила використання символіки V і Z на публічних заходах, оскільки та "прославляє російську військову агресію проти України та військові злочини". Відповідний закон латвійський парламент ухвалив у цілому 31 березня. Він передбачає штраф у 400 євро для фізичних осіб і 3200 євро - для юридичних за публічну демонстрацію символів. Заборона не стосується випадків, коли метою не є виправдання чи прославлення таких злочинів.

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

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Росія продовжує часткове відведення військ з півночі Київської області до кордону з Білоруссю, повідомляє у ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України. "Крім того, противник здійснює вивезення майна, що було награбоване", - йдеться у повідомленні, опублікованому в Facebook. У деяких окупованих районах російські військові намагаються змусити підприємців до переходу на розрахунки в рублях, пише генштаб.

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Російські військові завдають ударів по зерносховищах на сході України. Агенція Reuters опублікувала фото, отримані від влади США, з двома будівлями,які ще в січні були неушкодженими, а у березні на них з'явилися кратери, що могли утворитися внаслідок влучення снаряду. За словами американського високопосадовця, станом на кінець березня щонайменше шість сховищ були пошкоджені внаслідок російських ударів. "Безрозсудне ушкодження Росією цих зерносховищ - яскравий приклад того, як Путінська війна позначається прямо на цивільних в Україні та створює загрозу продовольчій безпеці в усьому світі", - цитує його видання.

У Бєлгороді в РФ після складу боєприпасів горить нафтобаза - ЗМІ

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Російські ЗМІ повідомляють про пожежу на нафтобазі в російському місті Бєлгород, яке розташоване неподалік кордону з Україною. Вони публікують фото й відео начебто з місця події та пишуть про двох постраждалих працівників із посиланням на губернатора регіону В'ячеслава Гладкова.

29 березня російські ЗМІ заявляли про вибухи на складі боєприпасів у військовому містечку в Бєлгородській області РФ. Попередньою причиною вибухів місцева влада називала пожежу через людський фактор.

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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна "не сприятиме проїзду через свою територію іноземних терористів, які прямують до України". Відповідний допис Пашинян поширив у соцмережі Twitter.

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Щоб забезпечити підкріплення військ РФ, які проводять агресивну війну проти України, Росія сформує три батальйонні тактичні групи (БТГр) з числа військовослужбовців, котрі досі базувалися в невизнаних республіках Абхазія і Південна Осетія. Це випливає із повідомлення британської військової розвідки, опублікованого в ніч на 1 квітня, у соцмережі Twitter. За даними міноборони Сполученого Королівства, до цих БТГр увійдуть від 1200 до 2000 військовослужбовців. "Украй малоймовірно, що Росія планувала заздалегідь забезпечити підкріплення у такий спосіб. Це вказує на несподівані втрати, з якими Росія зіткнулася під час вторгнення", - наголошується у твіті.

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Канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) заявив після зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz), що виступає проти запровадження ембарго на закупівлю газу в Росії. "Санкції мають сенс, тільки коли вони б'ють по тому, кого вони мають послабити, а не по тому, хто їх запроваджує", - цитує політика австрійська газета Kronen Zeitung. Негаммер наголосив: "Це жахливе відчуття - залежати від російського газу". "Але моя робота полягає в тому, щоб забезпечити надійність постачання", - додав він.

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Французький актор Жерар Депардьє, який 2013 року одержав російське громадянство, заявив, що війна проти України стала "безумним і неприйнятним ексцесом" президента РФ Володимира Путіна. Утім, Депардьє переконаний, що населення Росії відповідальності за поведінку Путіна не несе. Актор повідомив також, що пожертвує всі доходи від трьох запланованих на початку квітня виступів у Театрі Єлисейських полів на користь жертв війни в Україні.

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Влада США вкотре закликала американських громадян негайно залишити територію Росії та України. "Ми застерігаємо громадян США, що співробітники російських державних служб безпеки як у Росії, так і в Україні можуть виокремлювати громадян США за ознакою їхнього громадянства", - наголосив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс під час брифінгу ввечері 31 березня. "Ми повторно заявляємо, що всі громадяни США, які перебувають у Росії та в Україні, мають негайно залишити ці країни", - додав він.

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МАГАТЕ готується направити групу експертів для оцінки ситуації навколо сховища ядерних відходів на Чорнобильській АЕС. "МАГАТЕ провадить тісні консультації з українською владою щодо направлення першої місії Агентства з надання допомоги та підтримки в (Чорнобиль. - Ред.) у найближчі кілька днів", - йдеться у заяві голови організації Маріано Гроссі. Раніше українська сторона заявила, що російські військові залишили об'єкт.

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ЗСУ звільнили 11-ть населених пунктів Херсонщини

Угруповання військ "Південь" повідомило про звільнення від російських окупантів 11-ти населених пунктів Херсонщини. Це, зокрема, Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам'янка, Пригір'я, Кочубєївка, Орлове. "Завдяки військовим 60-тої окремої піхотної бригади місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування)", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці угруповання військ "Південь".

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Футбольний клуб Manchester City повідомив, що у його складі тренується колишній гравець клубу "Торпедо" (Москва), українець Андрій Кравчук. Спортсмен розірвав контракт із російським клубом після початку війни Росії проти України та приїхав до Великобританії у статусі біженця.

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Влада Франції заморозила право власності на два вертольоти, що належать російському бізнесменові Алішеру Усманову, який перебуває під санкціями, повідомив 31 березня журнал Forbes. Йдеться про моделі Airbus Helicopters H175 з хвостовим номером M-DLBR та Eurocopter EC155 з хвостовим номером M-DLBA. Перший гелікоптер був заарештований 22 березня на Лазуровому березі Франції, а другий - 25 березня в Монако, пише видання.

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Зеленський покарав двох генералів СБУ, позбавивши їх генеральського звання. Про це президент України розповів у своєму підсумковому відеозверненні. За словами Зеленського, йдеться про ексначальника головного управління внутрішньої безпеки Наумова Андрія Олеговича та ексначальника управління СБУ у Херсонській області Криворучка Сергія Олександровича. Цих осіб глава держави назвав "антигероями", які присягнули українському народові, але зрадили присязі.

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Президентка Європарламенту Роберта Мецола перебуває в Україні й прямує до Києва. Політикиня поширила в соцмережі Twitter світлину, де вона стоїть поблизу пасажирського вагона "Укрзалізниці" з підписом "На шляху до Києва".

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У підсумковому відеозверненні президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна тримається набагато довше, ніж на це розраховували в Росії. "Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог. Вони говорили - три або п'ять днів. Вони думали, що їм цього вистачить, щоб захопити всю нашу державу. А вже 36. І ми стоїмо. І будемо боротися далі. До кінця", - сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що підписав указ про нагородження 136 військових, 40 з яких посмертно.