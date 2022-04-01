Австралія надасть Україні броньовані машини Bushmaster місцевого виробництва, про які напередодні під час відеозвернення до австралійського парламенту попросив український президент Володимир Зеленський. Про це у п'ятницю, 1 квітня, повідомив австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон.

"Ми надсилаємо не лише наші молитви, ми надсилаємо нашу зброю, наші боєприпаси, нашу гуманітарну допомогу. Ми надсилаємо все це, а також бронежилети. Ми також надішлемо наші броньовані машини, наші Бушмастери", - цитує Моррісона CNN.

Звернення Зеленського до парламенту Австралії

31 березня Зеленський у зверненні до парламенту Австралії подякував за надану Україні допомогу: "Я вдячний Австралії за двопартійну підтримку нашого захисту від загарбників, за ту допомогу, яку ваша держава вже надала Україні. Зокрема, за 70 тисяч тонн вугілля для потреб нашої енергетики. Але ж це лише початок. Ми разом можемо, а отже повинні зробити ще більше".

Президент України закликав продовжувати підтримувати українців у боротьбі з російськими окупантами. "У вас є чудові бронемашини Bushmaster, які можуть суттєво допомогти Україні. Як і інші зразки техніки та зброї, які здатні посилити наші позиції. Якщо буде у вас можливість - Україна буде вам вдячна", - сказав він.

Санкції Австралії проти РФ

Через війну Росії в Україні Австралія внесла до санкційного списку 33 російських олігархів, відомих бізнесменів і членів їхніх сімей. Серед них опинилися власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович, голова російського газового монополіста "Газпром" Олексій Міллер, голова ради директорів банку "Росія" Дмитро Лебедєв, генеральний директор державної корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, голова "Транснафти" Микола Токарєв, голова російської держкорпорації "ВЕБ .РФ" Ігор Шувалов, а також Кирило Дмитрієв - глава Російського фонду прямих інвестицій, який займається просуванням за кордоном російської вакцини від коронавірусу Sputnik V.

Також Австралія запровадила ембарго на експорт до РФ глинозему та алюмінієвої руди. "Такий крок обмежить можливості Росії з виробництва алюмінію, який є критичним експортом для Росії", - пояснював рішення австралійський уряд. За його даними, частка австралійського глинозему в РФ складає 20 відсотків.

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