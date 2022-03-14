 Австралія приєдналась до санкцій США і Великобританії проти олігархів із РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2022

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Новини

Австралія приєдналась до санкцій США і Великобританії проти олігархів із РФ

Австралія на тлі війни РФ проти України внесла до списку санкцій 33 російських олігархів, відомих бізнесменів і членів їхніх сімей.

Роман Абрамович

Роман Абрамович

Уряд Австралії в понеділок, 14 березня, оприлюднив нові санкції щодо Росії, яка вторглась в Україну. Як зазначено на сайті міністерства закордонних справ Австралії, обмежувальні заходи будуть запроваджені проти 33 російських олігархів, відомих бізнесменів та членів їхніх сімей.

"Оголошені сьогодні заходи зміцнюють відданість Австралії санкціям щодо тих людей, які накопичили величезне особисте багатство і мають економічне та стратегічне значення для Росії, зокрема внаслідок їхніх зв'язків із президентом РФ Володимиром Путіним", - йдеться у заяві міністерки закордонних справ Австралії Маріс Пейн. Вона підкреслила, що Австралія "рішуче підтримує нещодавні заяви Канади, Європейського Союзу, Нової Зеландії, Великобританії та США щодо подальших обмежувальних заходів до значних російських осіб".

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До санкційного списку потрапили: власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович, голова російського газового монополіста "Газпром" Олексій Міллер, голова ради директорів банку "Росія" Дмитро Лебедєв, генеральний директор державної корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, голова "Транснафти" Микола Токарєв, голова російської держкорпорації "ВЕБ .РФ" Ігор Шувалов, а також Кирило Дмитрієв - глава Російського фонду прямих інвестицій, який займається просуванням за кордоном російської вакцини від коронавірусу Sputnik V.

Санкції Заходу через війну Росії проти України

Після початку Росією війни проти України західні країни запровадили понад 460 санкцій до фізичних осіб та підприємств із РФ. Обмежувальні заходи поширюються, зокрема, на Центральний банк Росії, Фонд національного добробуту, Російський фонд прямих інвестицій, збройні сили РФ, політичних та військових діячів, включно з президентом країни Володимиром Путіним, Радою безпеки РФ та "стратегічними провідниками дезінформації", а також на низку олігархів.

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