Міністр фінансів Німеччини: Політичний шантаж Путіна неприйнятний

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) відхилив вимогу президента Росії Володимира Путіна до європейських країн сплачувати за російський газ рублями.

"Контракти це контракти. У них зазначено, що оплата має здійснюватися в євро та доларах", - наголосив Лінднер в ефірі телеканалу ZDF 31 березня.

Міністр додав, що будь-яка форма "політичного шантажу" з боку президента РФ - неприйнятна, і "жодних поступок Володимиру Путіну" від керівництва Німеччини не буде. "Будуть виконуватися чинні контракти. І ми не хочемо дозволяти, щоби жорсткі санкції, в тому числі й проти російського Центробанку, можна було обійти", - сказав він.

За словами Лінднера, мета санкцій, запроваджених щодо РФ у відповідь на війну проти України, - ізолювати країну політично, фінансово та економічно, а також чинити "максимальний тиск на Путіна", "щоб якомога скоріше зупинити його агресивні військові дії".

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Вимога Путіна платити за газ у рублях

31 березня Путін розпорядився перевести розрахунки за постачання газу до "недружніх країн" із євро та доларів у рублі.

Країни Європейського Союзу та Великої сімки (G7) публічно відмовились платити за російський газ у рублях.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) активував режим раннього сповіщення про надзвичайну ситуацію на випадок припинення постачання газу з РФ. Режим раннього сповіщення запровадили і в Австрії. Це означає, що в країні вводиться більш суворий контроль за газопостачанням.

Про можливе припинення постачання газу до Європи побічно свідчить заява прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова: "Ніхто не постачатиме газ безкоштовно, платити за нього можна тільки в рублях".