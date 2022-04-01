 Міністр фінансів Німеччини: Політичний шантаж Путіна неприйнятний | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2022

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Новини

Міністр фінансів Німеччини: Політичний шантаж Путіна неприйнятний

Німеччина буде сплачувати за російський газ у євро і доларах, як передбачається контрактами, і не дозволить обійти жорсткі санкції, запроваджені проти РФ через війну в Україні, заявив міністр фінансів ФРН.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner)

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner)

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) відхилив вимогу президента Росії Володимира Путіна до європейських країн сплачувати за російський газ рублями.

"Контракти це контракти. У них зазначено, що оплата має здійснюватися в євро та доларах", - наголосив Лінднер в ефірі телеканалу ZDF 31 березня.

Міністр додав, що будь-яка форма "політичного шантажу" з боку президента РФ - неприйнятна, і "жодних поступок Володимиру Путіну" від керівництва Німеччини не буде. "Будуть виконуватися чинні контракти. І ми не хочемо дозволяти, щоби жорсткі санкції, в тому числі й проти російського Центробанку, можна було обійти", - сказав він.

За словами Лінднера, мета санкцій, запроваджених щодо РФ у відповідь на війну проти України, - ізолювати країну політично, фінансово та економічно, а також чинити "максимальний тиск на Путіна", "щоб якомога скоріше зупинити його агресивні військові дії".

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Вимога Путіна платити за газ у рублях

31 березня Путін розпорядився перевести розрахунки за постачання газу до "недружніх країн" із євро та доларів у рублі. 

Країни Європейського Союзу та Великої сімки (G7) публічно відмовились платити за російський газ у рублях.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) активував режим раннього сповіщення про надзвичайну ситуацію на випадок припинення постачання газу з РФ. Режим раннього сповіщення запровадили і в Австрії. Це означає, що в країні вводиться більш суворий контроль за газопостачанням.

Про можливе припинення постачання газу до Європи побічно свідчить заява прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова: "Ніхто не постачатиме газ безкоштовно, платити за нього можна тільки в рублях". 

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