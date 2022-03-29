 Євросоюз відмовляється платити за російський газ у рублях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2022

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Новини

Євросоюз відмовляється платити за російський газ у рублях

Комісар ЄС із енергетики брав участь в ухваленні рішення Великої сімки і воно поширюється на весь Євросоюз, заявив представник Єврокомісії. У ЄС готуються до можливого припинення постачання газу з Росії.

Російський рубль

Російський рубль (ілюстративне фото)

Європейський Союз слідом за Великою сімкою відхилив вимогу Росії про оплату за постачання природного газу в рублях. Про це у вівторок, 29 березня, повідомив речник Європейської комісії Ерік Мамер.

У Брюсселі зазначили, що комісар ЄС із енергетики Кадрі Сімсон брала участь 28 березня в засіданні міністрів енергетики країн G7, на якому ухвалили відповідне рішення, і воно поширюється на весь Євросоюз. "Ми сказали, що постачання мають виконуватися з використанням доларів або євро", - зазначив Мамер.

Оплачувати російський газ у рублях відмовляються також і європейські компанії. Зокрема, глава італійського енергетичного концерну Eni Клаудіо Дескальці днем раніше вказав, що "контракти передбачають оплату в євро", крім того, "Eni не має у розпорядженні рублів".

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ЄС не виключає припинення постачання російського газу

У Євросоюзі готуються до можливого припинення постачання природного газу з Росії. "Ми сприймаємо нинішню ситуацію дуже серйозно", - заявив у вівторок на умовах анонімності високопосадовець Єврокомісії німецькій газеті FAZ. За його словами, у ЄС готові до такого розвитку подій, оскільки подібний сценарій уже давно розглядався як можливий.

За даними видання, Єврокомісія закликала країни ЄС бути готовими до застосування підготовлених раніше планів дій у надзвичайних умовах, якщо Росія справді припинить постачання газу. В Німеччині такий план уряд схвалив у жовтні 2017 року.

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Путін вимагає перевести розрахунки за газ у рублі

Минулого тижня президент РФ Володимир Путін розпорядився перевести розрахунки за постачання газу до "недружніх країн" із євро та доларів у рублі. Він доручив уряду до 31 березня відпрацювати юридичний механізм заміни валюти на рублі при розрахунку за російські енергоносії.

Про можливе припинення постачання газу до Європи побічно свідчить зроблена у вівторок заява прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова: "Ніхто не постачатиме газ безкоштовно, платити за нього можна тільки в рублях". 

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