Країни Великої сімки не сплачуватимуть за російський газ у рублях

Країни Великої сімки відхилили вимогу президента РФ Володимира Путіна сплачувати за російський газ російськими рублями. Про це у понеділок, 28 березня, заявив міністр енергетики Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) після засідання представників G7. Зараз ФРН головує у Великій сімці, до якої також входять США, Канада, Японія, Великобританія, Франція та Італія.

Міністри країн-учасниць G7 вирішили відхилити відповідну вимогу Росії як "одностороннє та відверте порушення чинних договорів", заявив Габек. За його словами, договори про постачання енергоносіїв ніхто не скасовував, і компанії, які їх підписали, повинні їх дотримуватися. "З цього випливає, що оплата в рублях неприпустима", - сказав він.

Габек: Путін хоче внести розкол

За словами Габека, "Путін намагається розколоти наші ряди". "Ми не дозволимо цього зробити, тому відповідь G7 така: договірних зобов'язань потрібно дотримуватися", - сказав він. На запитання про можливий бойкот постачань з боку Росії він відповів:"Ми готові до будь яких сценаріїв".

Габек назвав Росію "ненадійним постачальником" енергоносіїв. Він також сказав, що розв'язавши війну проти України, Путін значною мірою "сприяв порушенню миру та порядку в глобальному масштабі".

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Вимога РФ продавати газ за рублі

23 березня Путін виступив з вимогою протягом тижня перевести оплату за постачання російського газу "недружнім країнам" у рублі, відмовившись від "використання у таких розрахунках всіх валют, що скомпрометували себе". За його словами, країни, які отримують російський газ, мають купувати рублі на внутрішньому валютному ринку РФ. При цьому він наголосив, що Росія продовжить постачати газ в обсягах, за цінами та принципами ціноутворення, які були зафіксовані у підписаних раніше контрактах.

"Недружніми" для Кремля є ті держави, які запровадили проти Росії санкції через військове вторгнення до України. Йдеться про Україну, країни Європейського Союзу, Норвегію, Швейцарію, Великобританію, Сполучені Штати Америки, Канаду, Японію, Південну Корею, Сингапур.

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