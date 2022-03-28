Ірпінь звільнили від російських військ

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину понеділка, 28 березня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями понеділка з 15.00 (час київський).

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У баварському Вюрцбурзі невідомі нанесли на стіну, що оточує ділянку євангелічної Гефсиманської церкви, символи підтримки війни РФ в Україні. Знаки Z величиною приблизно 80 на 80 сантиметрів з'явилися на церковній огорожі в п'яти місцях, імовірно, в ніч на 27 березня, повідомила місцева поліція. Розслідування проводить кримінальна поліція.

Раніше влада трьох федеральних земель Німеччини - Баварії, Нижньої Саксонії та Берліна - визнала публічну демонстрацію символу Z кримінальним правопорушенням. У понеділок в Берліні офіційний представник міністерства внутрішніх справ ФРН заявив на прес-конференції, що "агресивна війна Росії проти України є злочинним діянням, і той, хто публічно схвалює цю агресивну війну, також може бути притягнутий до відповідальності".

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Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова вважає, що дії військових РФ у Маріуполі Донецької області можуть кваліфікуватися як геноцид. "Це вже не воєнні злочини. Війна має правила. Тут уже поза всякими правилами. Я дивлюсь на це з точки зору можливості кваліфікації геноциду. Як прокурор я дуже обережно кажу про можливість кваліфікації як геноциду, але як громадянин я прекрасно розумію, що з нашим народом відбувається", - сказала вона на брифінгу.

За оцінками влади, в Маріуполі через дії російських військових загинули майже п'ять тисяч містян, у тому числі більше 200 дітей. З міста виїхали 140 тисяч людей, ще 150 тисяч були евакуйовані, а 170 тисяч лишаються в облозі, передає "Українська правда". В Маріуполі пошкоджені 90 відсотків житлових будинків, із яких більше половини пошкоджені через пряме влучання, а менше половини - зруйновані.

Італія готова долучитися до створення системи безпекових гарантій Україні

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Президент України після розмови з італійським прем'єр-міністром Маріо Драгі повідомив, що Італія готова долучитися до створення системи безпекових гарантій для України. Президент також подякував Італії за оборонну та гуманітарну підтримку України.

В свою чергу, за словами Зеленського, Азербайджан готовий забезпечити Україну пальним для посівної кампанії. У розмові з азербайджанським президентом Ільхамом Алієвим лідер України також подякував за надану гуманітарну допомогу.

Крім того, Зеленський повідомив у Twitter, що провів у понеділок розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Olaf Scholz) і прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном. Лідери обговорили продовження тиску на Росію, зокрема посилення санкцій.

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Українці передали понад 200 мільйонів гривень на армію через застосунок "Дія". Таку суму зібрали 200 тисяч громадян, повідомив у Telegram віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Усі внески йдуть до благодійного фонду "Повернись живим". За отримані кошти фонд уже передав українським військовим більше трьох з половиною тисяч одиниць оптики, майже 12 тисяч засобів зв'язку, понад 12 тисяч бронежилетів та іншу техніку.

Бюджет США для України на 2023 рік

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Президент США Джо Байден оприлюднив пропозиції щодо бюджету на 2023 рік. Як повідомляє Fox News, вони передбачають виділення 6,9 мільярда доларів для Європейської ініціативи стримування, Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та протидії російській агресії. Також пропонується виділити мільярд доларів Українічерез міністерство оборони і Державний департамент США та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)*.

* (оновлено) Згодом документ оприлюднили на сайті Білого дому. Згідно з ним, передбачається виділення Україні 682 мільйонів доларів для протидії РФ, потреб у сферах безпеки, кібербезпеки, дезінформації, макроекономічної стабілізації, енергетики та стійкості громадянського суспільства. Зазначається, що це на 219 мільйонів доларів більше, ніж було передбачено в цьогорічному бюджеті.

Ірпінь звільнили від російських військ

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Ірпінь Київської області звільнили від російських військових, повідомив у Telegram міський голова Олександр Маркушин. Втім, повертатися до міста поки небезпечно, додав мер. "Ми закріпляємося на наших рубежах, і далі будемо йти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель", - сказав він.

Місто протягом кількох тижнів перебувало в окупації російських сил. Цивільна інфраструктура сильно постраждала від обстрілів та бомбардувань.

У Росії DW визнали "іноагентом" і запускають Росграм

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В понеділок у Росії збираються запустити соціальну мережу Rossgram, яка має стати аналогом заблокованого Instagram. Творцем нової соцмережі оголосив себе інтернет-маркетолог Олександр Зобов, який називає себе однокурсником засновника Вконтакте і Telegram Павла Дурова. Спершу Rossgram має запрацювати для небагатьох обраних користувачів: відомих блогерів, спонсорів, інвесторів і ЗМІ. Для звичайних користувачів соцмережу планують відкрити з середини квітня.

Instagram у Росії заблокували 14 березня через рішення керівництва соцмережі дозволити публікацію закликів до насильства щодо військових РФ в Україні. До того, 4 березня, в РФ заблокували соцмережі Facebook і Twitter. 6 березня соцмережа TikTok сама тимчасово зупинила роботу в Росії через так званий закон про фейкові новини (повідомлення про діяльність російських військ, які не відповідають офіційній позиції держави), а 27 березня заборонила користувачам із РФ публікувати відеоролики, навіть використовуючи VPN. Сервер відеохостингу YouTube 11 березня заявив про блокування по всьому світу каналів державних російських ЗМІ та припинення всієї монетизації в РФ.

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Росія включила Deutsche Welle до реєстру ЗМІ - "іноземних агентів", повідомляється на сайті міністерства юстиції РФ. 3 лютого російська влада заборонила мовлення DW у Росії. Причиною назвали обмеження мовлення російського державного каналу RT DE у Німеччині. 4 лютого офіс DW у Москві закрили, а працівники студії мали були здати свої акредитації для преси, що унеможливили їхню подальшу роботу в РФ. 4 березня сайт DW заблокували в РФ.

Тим часом у Росії припиняє випуск і призупиняє роботу сайту до завершення війни в Україні "Новая газета". Як повідомляється на сайті видання, рішенню передувало нове попередження Федеральної служби з нагляду в сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій РФ (Роскомнагляду). При цьому видання, згідно з вимогою російської влади, називало війну "спеціальною операцією". В 2021 році головний редактор "Нової газети" отримав Нобелівську премію миру "за зусилля щодо захисту свободи вираження думок, яка є передумовою демократії та міцного миру".

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Хакерська група Anonymous оприлюднила у Twitter нібито наказ тимчасового виконувача обов’язків міністра оборони РФ Дмитра Булгакова від 21 березня про створення та поширення відео про начебто "нелюдське ставлення" українських військових до військовополонених росіян, про начебто залучення підставних осіб до українських брифінгів із полоненими військовими РФ, а також про спростування залучення російських призовників до війни в Україні. Необхідність таких відео мотивується в документі збільшенням кількості російських військових, які здаються в полон українцям, та поширенням у ЗМІ публікацій про доброзичливе ставлення до них.

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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що Росія щодня "безповоротно втрачає" в Україні 510-530 осіб. Про це він написав у Twitter.

"Ми не піддослідні свинки": Зеленський - Заходу про хімічну загрозу з боку РФ

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Президент України Володимир Зеленський розкритикував західних партнерів за неготовність піти на більш рішучі дії щодо Росії для припинення війни, зокрема, на тлі зростання загрози хімічних атак. Замість того, щоби чекати, коли це станеться, українські союзники мають відімкнути Росію від міжнародної системи обробки платежів SWIFT уже зараз та запровадити ембарго на російські нафту й газ, заявив він в інтерв'ю британському виданню The Economist. "Ми чуємо, що це рішення залежить від того, чи здійснить Росія проти нас хімічну атаку. Це хибний підхід. Ми не піддослідні свинки", - сказав Зеленський.

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У Миколаєві, куди не полишають спроб прорватися російські військові, відзначили 78-у річницю визволення міста від нацистських загарбників, йдеться на сайті Миколаївської обласної військової адміністрації. "Сьогодні День визволення Миколаєва від фашистських загарбників. А зараз ми займаємось звільненням області від російських загарбників. Ось такий поворот подій", - сказав у відеозверненні в Telegram голова обладміністрації Віталій Кім. Він нагадав що близько місяця тому Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданелли, які з'єднують Середземне та Чорне моря, для руху російських військових кораблів, які мали штурмувати місто, і подякував Анкарі за допомогу.

G7 не платитиме Росії за газ в рублях

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Країни Великої сімки не платитимуть за російський газ у рублях, заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck). "Оплата в рублях - неприйнятна", - сказав він. На питання про можливий бойкот постачання з боку РФ, він відповів: "Ми готові до будь-яких сценаріїв".

Зараз Німеччина головує в G7, до якої також входять США, Канада, Японія, Великобританія, Франція та Італія.

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Збитки української енергетичної галузі від російської війни вже становлять два мільярди доларів, розповів в інтерв'ю "Економічній правді" міністр енергетики Герман Галущенко. Він також повідомив, що видобуток газу в Україні під час війни скоротився на 15 відсотків.

Зупинити транзит російського газу, за словами Галущенка, Україна не може, бо це означатиме невиконання взятих на себе зобов'язань перед європейськими компаніями. Водночас міністр запевнив, що Україна не перейде на розрахунки в рублях, як того вимагає РФ. На питання, чи означатиме це припинення транзиту він сказав: "Це росіяни мають тоді сказати європейцям: якщо ви не хочете платити в рублях, тоді до побачення, ми перекриваємо постачання газу".

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У Харкові війська РФ зруйнували більше тисячі житлових будинків

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У Харкові внаслідок російських обстрілів та авіаударів зруйновані вже 1177 багатоквартирних житлових будинків. Про це повідомив на брифінгу мер міста Ігор Терехов. "Російська армія цілеспрямовано, я наголошую, цілеспрямовано, стріляє по житлових мікрорайонах. Це не просто окремі будинки, а саме цілі мікрорайони. Жителі зазнають тотальних бомбардувань. На сьогодні у місті зруйновано 1410 об'єктів, з яких 1177 - це багатоповерхові житлові будинки", - цитує його державна інформаційна агенція "Укрінформ". У місті також зруйновані 53 дитячі садки, 69 шкіл та 15 лікарень, додав Терехов.

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Кіт Степан із Харкова, у якого в Instagram 1,2 мільйона підписників із усього світу, зібрав більше 10 тисяч доларів пожертв після евакуації до Франції. Ці кошти передадуть для тварин в Україні: благодійному фонду "Happy Paw", зоозахисній організації UAnimals, зоопарку XII місяців і Миколаївському зоопарку.

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який визначатиме процедуру та наслідки заборони в Україні проросійських партій, повідомляється на сайті провладної партії "Слуга народу". В умовах воєнного стану відповідні справи підсудні апеляційному адміністративному суду в окрузі, що включає Львів, а оскаржити рішення можна у Верховному суді. Справа має вирішуватись першою інстанцією протягом місяця, апеляційною - також протягом місяця після відкриття провадження. В разі заборони судом партії, її майно, кошти та інші активи переходять у власність держави, йдеться у повідомленні.

План ЄС щодо покриття потреб українців

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Кількість людей з України, які прибувають до Європейського Союзу, аби врятуватися від війни, скорочується. Зараз це приблизно 50 тисяч осіб на день, тоді як на піку прибували більше 200 тисяч. Про це заявила перед початком засідання міністрів внутрішніх справ країн ЄС єврокомісарка Ільва Йоханссон, повідомляє кореспондент DW. За її словами, на засіданні повинні підготувати альтернативні плани на той випадок, якщо ситуація в Україні ще погіршиться.

Йоханссон відкинула перерозподіл біженців з України між країнами Євросоюзу на основі будь-яких квот. "Ми не працюємо з жодними квотами", - наголосила вона. Натомість, за її словами, кожна держава ЄС сама добровільно говорить, коли може прийняти більше українців. "Важливо стимулювати біженців виїжджати з Польщі та поїхати до інших держав ЄС", - додала Йоханссон.

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Європейська комісія та Франція, яка головує у Раді Європейського Союзу, підготували план з 10 пунктів щодо покриття потреб людей з України, які рятуються від війни у ЄС. Цей план міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу обговорять на засіданні в Брюсселі. "Дітям треба ходити до школи. Хворим і найбільш уразливим потрібно в лікарню. Треба, щоби люди долучилися до ринку роботи якомога швидше. І ми повинні знайти житло для всіх", - заявив одині з віце-президентів Єврокомісії Маргарітіс Схінас, повідомляє кореспондент DW. За його словами, план зокрема має створити чіткі правила реєстрації на тимчасовий захист, покрити потреби держав ЄС, які межують з Україною, а також знайти механізм фінансування.

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Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте вважає, що заморожені у Європейському Союзі російські кошти й активи можна використати для підтримки України. Про це вона заявила перед початком позачергового засідання глав МВС країн Євросоюзу в Брюсселі. Воно присвячене питанню біженців з України, які рятуються від війни, повідомляє кореспондент DW.

"Нам потрібне рішення на рівні ЄС, як діяти щодо російських грошей", - зазначила Білотайте. Коли її перепитали, чи мають ці гроші бути використані на відбудову України, міністерка відповіла: "Так, ми підтримуємо цю ідею. Ми бачимо ситуацію, коли Росія вчиняє велику агресію проти України. Можливо, щоб ми використали ці гроші для підтримки України". Деталей щодо механізму, як це зробити, вона не навела.

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Мешканці Енергодара Запорізької області, який окупований російськими військами, вийшли на проукраїнський мітинг, повідомив у Telegram міський голова Дмитро Орлов. На опублікованому відео видно, як десятки людей зібралися на площі біля палацу культури "Сучасник" і виконують державний гімн України. В їхній руках українські прапори та плакати з написами "Ні війні", "Росіяни, додому" та "Енергодар - це Україна". Учасники акції також вимагають звільнення з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка, додав мер міста.

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Україна не може відкрити кримінальне провадження щодо президента РФ Володимира Путіна за скоєння військових злочинів, поки він перебуває на посаді глави держави і, відповідно, має функціональний імунітет, заявила на брифінгу генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. "Я неодноразово заявляла, що найбільший військовий злочинець XXI століття - це Путін. Але, виконуючи норми міжнародного та національного права, ми не можемо відкрити конкретно це провадження, доки він є президентом РФ ", - сказала вона.

ООН: від війни в Україні 10,3 млн біженців і переселенців

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За місяць російської війни проти України понад 3,7 мільйона людей залишили країну, шукаючи прихистку. Ще 6,5 мільйона українців стали внутрішніми переселенцями. При цьому 13 мільйонів громадян "застрягли" в зонах бойових дій і не можуть виїхати. Такі останні дані агентства Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Вторгнення російських сил в Україну 24 лютого спровокувало кризу біженців, що розвивається найвищими темпами з часів Другої світової війни, зазначає агентство.