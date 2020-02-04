РФ внесла Deutsche Welle до переліку ЗМІ-"іноземних агентів"

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Генеральний директор DW Петер Лімбург заявив про "черговий крок із наступу на свободу преси та нову спробу відрізати населення Росії від вільної інформації".
Міністерство юстиції Російської Федерації включило німецьку медіакомпанію Deutsche Welle до реєстру ЗМІ, визначених як "іноземні агенти". Відповідний запис з'явився у переліку на сайті реєстру.
Рішення ухвалили "на підставі документів, що надійшли від уповноважених органів державної влади", пояснили в російському відомстві. Про які саме документи та органи йдеться, не уточнили.
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Генеральний директор DW Петер Лімбург (Peter Limbourg) назвав рішення очікуваним "відновленням свавілля російської влади" та заявив про "черговий крок з наступу на свободу преси і нову спробу відрізати населення Росії від вільної інформації".
"Все почалося з примусового закриття нашої студії у Москві на початку лютого, після чого заблокували наш сайт у Росії всіма мовами, потім поступове блокування соціальних мереж, а також зарахування DW до категорії "іноземних агентів". Але нічого з переліченого не завадить нам продовжувати незалежно та всебічно висвітлювати події в Росії та цьому регіоні з нашої нової студії в Латвії, а також із Німеччини", - наголосив він. Лімбург також зазначив, що в майбутньому DW буде змушена докладати більше зусиль до того, щоб оминати цензуру та блокування. Вже зараз застосовуються такі інструменти, як сервіс Psiphon та браузер Tor.
"Судячи з усього, російський уряд оголосив DW інформаційну війну, як оголосили на початку лютого в рамках відповідних заходів у якості реакції на заборону телеканалу RT DE. Ми, журналісти, продовжуємо свою роботу та надаємо достовірну інформацію для нашої цільової аудиторії у Росії", - заявив керівник відділу Східної Європи та головний редактор російської редакції DW Крістіан Тріппе (Christian Trippe).
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4 лютого російська влада заборонила мовлення DW у відповідь на обмеження мовлення російського державного каналу RT DE в Німеччині. Наступного дня офіс DW у Москві закрили, працівники студії мали здати свої акредитації для преси, що унеможливило їхню подальшу роботу в Росії.
З березня, після початку війни Росії проти України, сайт Deutsche Welle заблокували в РФ, як і веб-сторінки "Радіо Свободи", "Медузи", російської служби ВВС і багатьох інших. DW оголосила про те, що московський офіс компанії переїздить до Риги.
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