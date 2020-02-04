РФ внесла Deutsche Welle до переліку ЗМІ-"іноземних агентів"

Міністерство юстиції Російської Федерації включило німецьку медіакомпанію Deutsche Welle до реєстру ЗМІ, визначених як "іноземні агенти". Відповідний запис з'явився у переліку на сайті реєстру.

Рішення ухвалили "на підставі документів, що надійшли від уповноважених органів державної влади", пояснили в російському відомстві. Про які саме документи та органи йдеться, не уточнили.

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Гендиректор DW: Очікуване свавілля влади РФ

Генеральний директор DW Петер Лімбург (Peter Limbourg) назвав рішення очікуваним "відновленням свавілля російської влади" та заявив про "черговий крок з наступу на свободу преси і нову спробу відрізати населення Росії від вільної інформації".

"Все почалося з примусового закриття нашої студії у Москві на початку лютого, після чого заблокували наш сайт у Росії всіма мовами, потім поступове блокування соціальних мереж, а також зарахування DW до категорії "іноземних агентів". Але нічого з переліченого не завадить нам продовжувати незалежно та всебічно висвітлювати події в Росії та цьому регіоні з нашої нової студії в Латвії, а також із Німеччини", - наголосив він. Лімбург також зазначив, що в майбутньому DW буде змушена докладати більше зусиль до того, щоб оминати цензуру та блокування. Вже зараз застосовуються такі інструменти, як сервіс Psiphon та браузер Tor.

"Судячи з усього, російський уряд оголосив DW інформаційну війну, як оголосили на початку лютого в рамках відповідних заходів у якості реакції на заборону телеканалу RT DE. Ми, журналісти, продовжуємо свою роботу та надаємо достовірну інформацію для нашої цільової аудиторії у Росії", - заявив керівник відділу Східної Європи та головний редактор російської редакції DW Крістіан Тріппе (Christian Trippe).

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Мовлення DW у Росії

4 лютого російська влада заборонила мовлення DW у відповідь на обмеження мовлення російського державного каналу RT DE в Німеччині. Наступного дня офіс DW у Москві закрили, працівники студії мали здати свої акредитації для преси, що унеможливило їхню подальшу роботу в Росії.

З березня, після початку війни Росії проти України, сайт Deutsche Welle заблокували в РФ, як і веб-сторінки "Радіо Свободи", "Медузи", російської служби ВВС і багатьох інших. DW оголосила про те, що московський офіс компанії переїздить до Риги.

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