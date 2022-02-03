У Росії заборонять мовлення німецької медіакомпанії DW

Влада РФ оголосила про намір запровадити санкції проти німецької медіакомпанії Deutsche Welle в Росії. Про це йдеться у заяві, опублікованій у четвер, 3 лютого, на офіційному сайті міністерства закордонних справ РФ. Зокрема, буде закритий кореспондентський пункт DW у Москві та буде припинено супутникове та інше мовлення німецької медіакомпанії на території Росії. Також співробітників російського бюро DW позбавлять акредитації.

Як ідеться у заяві МЗС, російська влада має намір розглянути питання про визнання DW іноземним засобом масової інформації, який виконує функції "іноземного агента".

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Рішення російської влади ухвалено у відповідь на заборону супутникової та онлайн-трансляції телеканалу RT DE у Німеччині. Комісія з ліцензування та нагляду (ZAK) - орган земельних регуляторів радіо- та телепрограм у Німеччині - ухвалила відповідне рішення 2 лютого та мотивувала його тим, що RT DE не має ліцензії на трансляцію у ФРН, необхідної відповідно до чинного Державного закону про модернізацію положення про ЗМІ у Німеччині.

Як ідеться в заяві російського МЗС, Москва має намір скласти список німецьких громадян, яких вона вважає причетними до "обмеження мовлення RT DE та тиску" на російський держтелеканал. Їм буде заборонено в'їзд до Росії. Список не публікуватиметься.