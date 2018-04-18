 YouTube втретє заблокував німецькомовний канал RT | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2021

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Новини

YouTube втретє заблокував німецькомовний канал RT

Канал RT auf Sendung був видалений в день його запуску на YouTube. В пресслужбі Google пояснили, що зробили це за обхід обмежень, застосованих раніше.

Ілюстрація, YouTube, RT

YouTube втретє заблокував канал RT

Відеохостинг YouTube у четвер, 16 грудня, видалив новий німецькомовний канал російської державної компанії RT одразу ж після запуску. Канал RT auf Sendung був вже третім каналом компанії. За інформацією RT, YouTube видалив канал "без пояснень".

Причини блокування RT

В кінці вересня 2021 року відеохостинг YouTube вже видалив без можливості поновлення два інших канали RT - RT DE і Der Fehlende Part. Спочатку RT закидали публікацію недостовірних даних COVID-19, а потім - спробу обійти застосовані обмеження.

"Під час призупинення прав власники каналу намагалися обійти обмеження, використовуючи інший канал; в результаті обидва канали були закриті за порушення умов використання YouTube", - пояснила тоді пресслужба американського концерну Google, якому належить  YouTube.

16 грудня пресслужба концерну заявила, що канал RT auf Sendung був видалений за нову спробу обійти блокування. "Якщо канал видалений, то власник не може використовувати, володіти чи створювати будь-які інші канали на YouTube. Тому канал RT auf Sendung також був видалений за порушення умов використання YouTube, а саме - за обхід застосованих раніше обмежень", - повідомили в Google.

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Реакція Москви і Берліна

Після блокування двох YouTube-каналів RT у вересні влада РФ звинуватила Google в цензурі, а уряд ФРН - в тому, что він стояв за ухваленням рішення про блокування. Офіційний Берлін це звинувачення відкинув, підкресливши, що влада Німеччини не має жодного відношення до дій YouTube.

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