 YouTube заблокував два німецьких канали RT, РФ погрожує німецьким ЗМІ наслідками | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2021

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YouTube заблокував два німецьких канали RT, РФ погрожує німецьким ЗМІ наслідками

У міністерстві закордонних справ РФ погрожують "симетричними заходами" щодо німецьких ЗМІ в Росії після блокування двох німецькомовних каналів RT медіахостінгом YouTube.

Будівля МЗС РФ у Москві

Будівля МЗС РФ у Москві

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало медіахостінг YouTube, який заблокував два канали Russia Today німецькою мовою. Це "акт безпрецедентної інформаційної агресії", зроблений "за потурання" Німеччини, стверджується в заяві російського зовнішньополітичного відомства, опублікованому на його офіційному сайті в ніч на середу, 29 вересня.

У МЗС РФ також заявили про необхідність "симетричних заходів" щодо німецьких ЗМІ, які працюють в Росії, звинувативши ці засоби масової інформації у "втручанні у внутрішні справи" РФ.

Як говориться в заяві, в міністерстві вирішили звернутися "до компетентних відомств Російської Федерації" з пропозицією розробити проти YouTube і німецьких ЗМІ "заходи".

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YouTube заблокував два німецьких канали RT

Напередодні адміністрація відеохостингу YouTube заблокувала два канали Russia Today німецькою мовою. Як повідомили агентству dpa у пресслужбі Google, канали RT DE були видалені через поширення неправдивої інформації про коронавірус.

"RT DE було оголошено попередження за завантаження контенту, що порушує наші правила щодо неправдивої інформації про COVID-19. Це призвело до припинення їхніх прав на публікацію відео. Під час призупинення прав власники каналу намагалися обійти обмеження, використовуючи інший канал; в результаті обидва канали були заблоковані за порушення умов використання YouTube", - уточнили в Google.

Головний редактор RT Маргарита Симоньян назвала дії відеохостингу "медійною війною", заявивши, що "дуже чекає", коли в Росії заборонять DW й інші німецькі ЗМІ, а також закриють корпункти німецьких мовних компаній ARD і ZDF. Крім того, вона вимагає санкцій проти самого YouTube.

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