YouTube заблокував два німецьких канали RT, РФ погрожує німецьким ЗМІ наслідками

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало медіахостінг YouTube, який заблокував два канали Russia Today німецькою мовою. Це "акт безпрецедентної інформаційної агресії", зроблений "за потурання" Німеччини, стверджується в заяві російського зовнішньополітичного відомства, опублікованому на його офіційному сайті в ніч на середу, 29 вересня.

У МЗС РФ також заявили про необхідність "симетричних заходів" щодо німецьких ЗМІ, які працюють в Росії, звинувативши ці засоби масової інформації у "втручанні у внутрішні справи" РФ.

Як говориться в заяві, в міністерстві вирішили звернутися "до компетентних відомств Російської Федерації" з пропозицією розробити проти YouTube і німецьких ЗМІ "заходи".

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YouTube заблокував два німецьких канали RT

Напередодні адміністрація відеохостингу YouTube заблокувала два канали Russia Today німецькою мовою. Як повідомили агентству dpa у пресслужбі Google, канали RT DE були видалені через поширення неправдивої інформації про коронавірус.

"RT DE було оголошено попередження за завантаження контенту, що порушує наші правила щодо неправдивої інформації про COVID-19. Це призвело до припинення їхніх прав на публікацію відео. Під час призупинення прав власники каналу намагалися обійти обмеження, використовуючи інший канал; в результаті обидва канали були заблоковані за порушення умов використання YouTube", - уточнили в Google.

Головний редактор RT Маргарита Симоньян назвала дії відеохостингу "медійною війною", заявивши, що "дуже чекає", коли в Росії заборонять DW й інші німецькі ЗМІ, а також закриють корпункти німецьких мовних компаній ARD і ZDF. Крім того, вона вимагає санкцій проти самого YouTube.

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