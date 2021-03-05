 Влада ФРН не має стосунку до конфлікту RT з Commerzbank - МЗС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2021

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Влада ФРН не має стосунку до конфлікту RT з Commerzbank - МЗС

У МЗС ФРН назвали "недоречною" російську погрозу німецьким ЗМІ у РФ у відповідь на рішення Commerzbank припинити фінансове обслуговування підрозділів RT у Німеччині.

Влада ФРН не має стосунку до конфлікту RT з Commerzbank

Влада ФРН не має стосунку до конфлікту RT з Commerzbank

"Уряд Німеччини жодним чином не впливав на Commerzbank з тим, щоб цей банк припинив комерційні зв'язки (з RT DE - Ред.),  і в нас немає даних про інші фірмові рахунки Russia Today у німецьких банках, тому погроза російської сторони вжити жорстких заходів у відповідь зовсім недоречна".

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Так прессекретар МЗС ФРН Крістофер Бурґер (Christopher Burger) у п'ятницю, 5 березня, прокоментував на прохання DW погрозу офіційної представниці російського МЗС Марії Захарової. Напередодні вона заявила, що Росія може "вжити жорстких заходів у відповідь щодо німецьких ЗМІ, які працюють в Росії" через рішення Commerzbank до 31 травня припинити фінансове обслуговування Ruptly GmbH та RT DE Productions GmbH. Ці дві зареєстровані у Німеччині фірми є підрозділами російського медіахолдингу RT.

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Як наголосив Берґер, "російський уряд уже не вперше намагається покласти на нас відпвоідальність за відносини RT з банками".

Commerzbank від коментаря відмовився

Ця тема була обговорена і під час політичних консультацій, які проводили у четвер у Москві перший заступник глави МЗС РФ Володимир Тітов та статссекретар у МЗС ФРН Міґель Берґер. Як повідомляє "Інтерфакс", російська сторона вказала "на неприйнятність такої ситуації, яка може призвести до запровадження заходів у відповідь щодо німецьких ЗМІ, які працюють в Росії".

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RT повідомляє, що спроби компанії знайти заміну Commerzbank поки не увінчалися успіхом, і цілий "ряд фінансових інститутів, в тому числі Helaba, Deutsche Bank, DZ Bank, BNP Paribas, ING, HSBC, UBS, HypoVereinsbank, або проігнорували запит RT, або відмовили у відкритті рахунків".

З Commerzbank на прохання DW прокоментувати ситуацію з RT повідомили, що банк "з принципових міркувань не висловлюється про наявні або потенційні зв'язки з клієнтами".

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