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Google

У Росії блокують DW, BBC, Радио Свобода, Медузу, Facebook

У Росії блокують DW, BBC, "Радио Свобода", "Медузу", Facebook 04.03.2022

Частині користувачів РФ недоступні сайти Deutsche Welle, "Радио Свобода", "Медузи", BBC, Facebook, не відкриваються магазини додатків App Store і Google Play.
Найдорожчі компанії світу за підсумками 2021 року

Найдорожчі компанії світу за підсумками 2021 року 30.12.2021

Apple суттєво випереджає своїх конкурентів у змаганні за титул найдорожчої компанії світу, наблизившись до позначки в три трильйони доларів, якої досі ще нікому не вдавалося досягти.
Роскомнагляд знову погрожує заблокувати YouTube

Роскомнагляд знову погрожує заблокувати YouTube 17.12.2021

Російський регулятор вимагає від концерну Google розблокувати YouTube-канал RT auf Sendung. Водночас у Німеччині порушили справу проти супутникового каналу RT за обхід умов ліцензування.
YouTube втретє заблокував німецькомовний канал RT

YouTube втретє заблокував німецькомовний канал RT 16.12.2021

Канал RT auf Sendung був видалений в день його запуску на YouTube. В пресслужбі Google пояснили, що зробили це за обхід обмежень, застосованих раніше.

Українці найбільше дивилися на Youtube за рік розслідування Палац Путіна

Українці найбільше дивилися на Youtube за рік розслідування "Палац Путіна" 01.12.2021

Розслідування Олексія Навального "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара" стало лідером за кількістю переглядів в Україні за 2021 рік, повідомили у Google.

Google не монетизуватиме контент, що заперечує кліматичні зміни

Google не монетизуватиме контент, що заперечує кліматичні зміни 08.10.2021

Заборонений контент Google блокуватиме як автоматично, так і після перевірки модератором. Нові правила американська корпорація запроваджує з листопада.
YouTube заблокував два німецьких канали RT, РФ погрожує німецьким ЗМІ наслідками

YouTube заблокував два німецьких канали RT, РФ погрожує німецьким ЗМІ наслідками 29.09.2021

У міністерстві закордонних справ РФ погрожують "симетричними заходами" щодо німецьких ЗМІ в Росії після блокування двох німецькомовних каналів RT медіахостінгом YouTube.
Російський опозиціонер Навальний звинуватив Google і Apple у боягузтві

Російський опозиціонер Навальний звинуватив Google і Apple у боягузтві 23.09.2021

Російський опозиціонер різко розкритикував IT-концерни за блокування "Розумного голосування". Навальний закликав співробітників Google і Apple не миритися з боягузтвом своїх начальників.
Google і Apple видалили в Росії додаток Навальний

Google і Apple видалили в Росії додаток "Навальний" 17.09.2021

У додатку публікуються повідомлення з сайту російського опозиціонера Олексія Навального. 17 вересня у РФ стартували триденні вибори депутатів Держдуми.
Google оскаржив накладений на нього Францією півмільярдний штраф

Google оскаржив накладений на нього Францією півмільярдний штраф 01.09.2021

Суму штрафу в пів мільярда євро за порушення авторських прав американський інтернет-гігант Google вважає "невідповідною" і оскаржить рішення антимонопольних органів Франції.
COVID-19: Google і Facebook зобов'яжуть співробітників у США вакцинуватися

COVID-19: Google і Facebook зобов'яжуть співробітників у США вакцинуватися 29.07.2021

Співробітники Google і Facebook у США мають зробити щеплення від коронавірусу перед поверненням в офіси. Google хоче поширити це правило на інші країни світу як тільки вакцини стануть у них також загальнодоступними.
У Франції Google оштрафували на пів мільярда євро

У Франції Google оштрафували на пів мільярда євро 13.07.2021

За порушення авторських прав ЗМІ американський інтернет-гігант Google отримав штраф у Франції на 500 мільйонів євро.

Трамп подав до суду на соцмережі за блокування його акаунтів

Трамп подав до суду на соцмережі за блокування його акаунтів 08.07.2021

Експрезидент США Дональд Трамп вирішив судитися з Facebook, Google і Twitter. Він звинувачує їх у тому, що вони займаються "ганебною цензурою американського народу".

Прорив десятиліття: 130 країн домовилися про податок для великих корпорацій

Прорив десятиліття: 130 країн домовилися про податок для великих корпорацій 01.07.2021

130 країн світу домовилися про мінімальний податок для великих міжнародних компаній. Він становитиме щонайменше 15 відсотків. Це має покласти край податковому змаганню між державами.
Єврокомісія проведе антимонопольне розслідування щодо Google

Єврокомісія проведе антимонопольне розслідування щодо Google 22.06.2021

Регулятор ЄС має намір з'ясувати, чи порушив Google правила конкуренції Євросоюзу. Брюссель перевірить, чи не обмежує американський IT-концерн доступ третіх осіб до призначених для користувача даних у рекламних цілях.
Податок на Google: що змінить для українців ПДВ на послуги ІТ-гігантів

"Податок на Google": що змінить для українців ПДВ на послуги ІТ-гігантів 04.06.2021

В Україні зобов'яжуть закордонні ІТ-компанії на кшталт Google та Facebook сплачувати 20 відсотків податку від вартості послуг, реалізованих у країні. Експерти прогнозують, що податок зрештою ляже на плечі користувачів.
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