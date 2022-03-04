COVID-19: Google і Facebook зобов'яжуть співробітників у США вакцинуватися

Співробітники Google і Facebook у США мають зробити щеплення від коронавірусу перед поверненням в офіси. Google хоче поширити це правило на інші країни світу як тільки вакцини стануть у них також загальнодоступними.