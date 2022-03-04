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Співробітники Google і Facebook у США мають зробити щеплення від коронавірусу перед поверненням в офіси. Google хоче поширити це правило на інші країни світу як тільки вакцини стануть у них також загальнодоступними.
В Україні зобов'яжуть закордонні ІТ-компанії на кшталт Google та Facebook сплачувати 20 відсотків податку від вартості послуг, реалізованих у країні. Експерти прогнозують, що податок зрештою ляже на плечі користувачів.