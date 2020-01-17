Найдорожчі компанії світу за підсумками 2021 року

Погоду на світових ринках уже давно роблять американські технологічні концерни. Вісім із десяти найдорожчих компаній у 2021 році - із США. Гігант-виробник смартфонів та програмного забезпечення Apple, маючи вартість у 2,96 трильйона доларів, став першою в історії компанією, яка наблизилася до позначки в три трильйони. За рік вартість акції Apple зросла на 31 відсоток, підрахували аудиторська компанія EY та інформагенція Reuters. На другому місці опинився Microsoft, ціна акції якого виросла на 52 відсотка, а загальна вартість оцінюється у 2,57 трильйона доларів. На третьому місці - материнська компанія пошуковика Google Alphabet, ціна її акції за рік виросла майже на дві третини, а загальну вартість тепер оцінюють у 1,96 трильйона доларів.

Німці сильно відстають

Сама лише Alphabet, таким чином, коштує більше, ніж 40 компаній у німецькому індексі DAX разом узяті (1,9 трильйона доларів). Найдорожча акція в німецькому індексі належить газовій компанії Linde. У світовому рейтингу концерн вартістю в 175 мільярдів доларів посідає лише 77-ме місце, та й то лише після злиття з американською компанією Praxair, завдяки чому вартість збільшилася вдвічі. ІТ-концерн SAP вартістю 166 мільярдів доларів є найбільшим суто німецьким концерном, але зараз він посідає у світі вже 80-ий рядок (2020 року - 72-ий). Siemens після року перерви знову ледве, але все ж потрапив до сотні найдорожчих компаній світу.

Наприкінці 2007 року, незадовго до фінансової кризи, у топ-100 найдорожчих компаній світу ще було сім німецьких, зараз навіть у топ-200 їх лишилося лише вісім. "Значення Європи на світових біржах зменшується, шальки терезів надалі зміщуються у бік США", - каже Генрік Алерс (Henrik Ahlers) з EY. У топ-100 у 2007 році було ще 46 підприємств, сьогодні таких лише 16, тоді як американських - 61. Поштовх, який пандемія ковіду надала цифровізації, допоміг передусім технологічним фірмам, серед яких більшість розташовані в США, пояснює Алерс.

Читайте також: Тіньова економіка: хто в Україні найбільше ухиляється від сплати податківФармкомпанія BioNTech - виняток

У Європі велику роль досі відіграють передусім відомі виробники автомобілів, фармпродукції та сировини, пояснює Алерс. Найдорожче європейське підприємство - французький люксовий концерн LVMH (414 мільярдів доларів), який посів 19-ту сходинку. За ним - Nestle на 22-му місці. "І у нас - попри інвестиційний бум у секторі стартапів - занадто мало молодих компаній, які б за виручкою і за біржовою вартістю виривалися у світовий топ", - продовжує Алерс. Єдиним у Європі, хто по-справжньому вистрілив у 2021 році, став розробник коронавірусної вакцини з Майнца BioNTech. Маючи ринкову вартість понад 61 мільярд доларів, він став номером 12 серед німецьких фірм та потрапив до топ-300 у світі. Його вартість на американській технологічній біржі Nasdaq за рік зросла у понад тричі.

Розробник вакцини від коронавірусу BioNTech - новачок у світовому рейтингу компаній

Від кризи виграли цьогоріч передусім виробники мікрочипів. Виробник відеокарт Nvidia (774 мільярди доларів) та компанія TSMC (567 мільярдів) навіть потрапили до першої десятки найдорожчих компаній світу. Програли ж у цьому році китайські інтернет-компанії Tencent та Alibaba, які вибули з топ-10. Біржова вартість Alibaba впала удвічі. Нафтовий гігант Saudi Aramco, який іще два роки тому посідав першу сходинку рейтингу, спустився на четверту. Після виходу на біржу його вартість стабілізувалася на рівні 1,9 трильйона доларів.

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Серед автовиробників вперед вирвалася Tesla. Біржова вартість американської компанії за три роки зросла в більш ніж 20 разів до 1,1 трильйона доларів. Тепер компанія посідає шосту сходинку в рейтингу найдорожчих у світі. Найдорожчий німецький автоконцерн - Volkswagen - попри подорожчання акції на 30 відсотків має вартість лише 130 мільярдів доларів та посідає 112-тий рядок у рейтингу. Найдорожчий новачок на біржах цього року - виробник електромобілів Rivian, який обігнав і Daimler (85 мільярдів доларів), і BMW (66 мільярдів), маючи вартість у 96 мільярдів доларів.