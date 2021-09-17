Google не монетизуватиме контент, що заперечує кліматичні зміни

Корпорація Google з листопада 2021 року запроваджує заборону на просування і монетизацію контенту, що заперечує кліматичні зміни внаслідок діяльності людини і викидів в атмосферу. Нова політика корпорації також стосуватиметься рекламодавців, видавців і авторів контенту на платформі для відеохостингу YouTube, ідеться у повідомленні Google Ads, поширеному у четвер, 7 жовтня.

"За останні роки ми чули від дедалі більшої кількості наших рекламних партнерів і видавців занепокоєння щодо рекламних оголошень, які стосуються або пропагують неточні заяви про зміну клімату. Рекламодавці просто не хочуть, щоб їхні оголошення відображалися поруч із таким контентом. Видавці і автори не хочуть, щоб така реклама з'являлася на їхніх сторінках чи у відео", - ідеться у повідомленні.

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Заборона стосуватиметься антинаукового контенту

Під заборону на рекламу і монетизацію потрапить контент, що заперечує сталий науковий консенсус щодо існування кліматичних змін та їхніх причин. Це можуть бути матеріали, в яких зміни клімату разглядаються як містифікація або шахрайство, заперечуються глобальне потепління чи вплив людей на нього.

Для медіапродуктів, в яких тема кліматичних змін буде подана в контексті вичення їхніх наслідків, дискусій, нових досліджень, Google збереже монетизацію і рекламу.

Блокування контенту, який потрапить під заборону, відбуватиметься як автоматично, так і після перевірки модератором.

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Нагадаємо, що платформа YouTube видалятиме медіапродукти, які ставлять під сумнів будь-яку схвалену в світі вакцину. Це стосується всіх відеороликів, в яких ідеться про те, що вакцини небезпечні або можуть призводити до виникнення хронічних захворювань.

Рік тому YouTube вже запровадив заборону на деякі відеозаписи, які містять критику вакцин від коронавірусу. Відтоді платформа видалила понад 130 тисяч роликів за "порушення політики YouTube в галузі вакцин від COVID-19".