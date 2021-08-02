 Науковці попереджають про втрату контролю над глобальним потеплінням | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2021

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Новини

Науковці попереджають про втрату контролю над глобальним потеплінням

Якщо не вжити негайних заходів, температура в світі в найближчі 20 років зросте більш ніж на півтора градуси порівняно з доіндустріальною добою, застерігає Міжурядова група експертів зі зміни клімату (IPCC).

Вугільна електростанція у Німеччині (архівне фото), захист клімату

Міжурядова група експертів зі зміни клімату (IPCC) попереджає про втрату контролю над глобальним потеплінням. Якщо не вжити негайних комплексних заходів, у наступні 20 років температура в світі зросте більш ніж на півтора градуси порівняно з доіндустріальними часами, йдеться в оприлюдненому в понеділок, 9 серпня, звіті групи.

Згідно з даними IPCC, в атмосфері накопичилося вже стільки парникових газів, що це призведе до серйозних кліматичних змін та відповідних наслідків. Експерти, зокрема, застерігають, що періоди спеки, які раніше траплялися раз на 50 років, вражатимуть Землю в майбутньому кожні десять років.

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Коментуючи дані звіту, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оголосив про "червоний ступінь тривоги". "Дзвони вже оглушливо дзвенять. Ви повинні покінчити з вугіллям та іншими викопними видами палива, перш ніж вони зруйнують нашу Землю", - заявив він. 

Це перший звіт IPCC за вісім років. У ньому від імені майже 200 країн-членів ООН підсумовані результати останніх наукових досліджень. У 2022 році до документа мають додати ще два розділи: про наслідки глобального потепління для економіки та про варіанти зниження рівня викидів. Тоді ж буде оприлюднено оновлений звіт.

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Опублікований зараз документ слугуватиме орієнтиром для Всесвітньої кліматичної конференції, що має відбутися в листопаді в Глазго. На ній країни відповідно до Паризької кліматичної угоди повинні взяти на себе нові зобов'язання щодо скорочення викидів парникових газів. Нагадаємо, що метою угоди є обмежити глобальне потепління до кінця століття на рівні нижче двох градусів (а по можливості півтора градуса) порівняно з доіндустріальними часами. 

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