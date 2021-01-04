Підвищення цін заради захисту клімату? За що німці готові платити більше

На які матеріальні жертви і зміни у своєму способі життя готові піти жителі Німеччини заради скорочення викидів парникових газів, з'ясували соціологи Allensbach і FOM.
Чимало німців готові взимку трохи померзнути, щоб заощадити гроші і скоротити викиди вуглекислого газу
Вважається, що жителі Німеччини дуже сильно стурбовані зміною глобального клімату і вимагають вжиття рішучих заходів для його захисту. Саме тому ця тема стала однією з ключових у нинішній передвиборній кампанії. Але на які конкретно матеріальні жертви і зміни у своєму житті готові піти пересічні німці заради скорочення викидів в атмосферу парникових газів і взагалі заради екології? Чи згодні вони, наприклад, на підвищення цін? Чи будуть вони менше їздити на автомобілях або літати на літаках?
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Відповіді на ці запитання дають два щойно оприлюднених опитування громадської думки. Інститут демоскопії у Алленсбасі (Institut für Demoskopie Allensbach, IfD Allensbach) у липні 2021 року за репрезентативною вибіркою проінтерв'ював понад тисячу жителів Німеччини старше 16 років, а Інститут вечірнього і заочного навчання FOM (Hochschule FOM) з навчальними центрами у 35 містах Німеччини провів з березня до середини червня анкетування понад 14 тисяч осіб старше 12 років.
Обидва опитування не залишають сумнівів: ідея цілеспрямованої боротьби проти глобального потепління користується в німецькому суспільстві вельми широкою підтримкою. Так, лише 13 відсотків респондентів, за даними опитування інституту Allensbach, заявили, що не вірять в антропогенні, викликані діяльністю людини кліматичні зміни. В опитуванні FOM лише кожен п'ятий (21 %) вважав розмови про екологічну кризу сильно перебільшеними. Водночас 74 відсотки вважають, що людство, якщо нічого не змінить у своїй поведінці, вже скоро зіткнеться з великою екологічною катастрофою.
Вчені алленсбаського інституту, узагальнивши отримані відповіді, розділили опитаних на три групи. Перша (27 %) б'є на сполох, вважає захист клімату найвищим пріоритетом і вимагає негайних дій. Друга (34 %) вважає, що діяти треба виважено і без поспіху, і впевнена, що людство впорається з проблемою. Третя (17 %) сумнівається у серйозності екологічної кризи і пропонує вживати заходів лише слідом за іншими країнами.
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Таким чином, з двох опитувань випливає, що переважна більшість - приблизно від 60 до 75 відсотків - вважає, що діяти так чи інакше треба. Але як саме і кому? На думку респондентів інституту Allensbach, свій внесок у захист клімату слід робити і споживачам, проте передовсім цим мають займатися політики і, перш за все, підприємства.
З цілої низки запропонованих на вибір заходів опитані частіше за все відзначали лісонасадження, фінансування наукових і конструкторських розробок з метою створення екологічних двигунів і нових видів палива, теплоізоляцію житлових будинків і установку на них сонячних батарей, форсований розвиток відновлюваної енергетики, розширення мережі велосипедних доріжок. 47 відсотків підтримують відмову від вугільної електроенергетики, а 43 % схвалюють підвищення цін на авіаквитки.
Водночас цілеспрямоване підвищення цін на паливо і пальне підтримують лише 16 відсотків опитаних. При тому, що нинішній уряд Німеччини пішов саме цим шляхом, запровадивши в рамках великого кліматичного пакета з 1 січня 2021 року сертифікати на викиди CO2 для компаній, що продають нафтопродукти і газ власникам автомобілів і будинків.
На пряме запитання соціологів інституту Allensbach, за які товари і послуги опитані були б готові з міркувань захисту клімату платити істотно або трохи більше, лише 9 % схвалили б сильне підвищення цін на бензин і дизель, а 33 % погодилися б на їх незначне подорожчання. Приблизно таке ж ставлення і до підвищення цін на паливо для житла, а також на електроенергію. Ще менше підтримується збільшення податку на автовласників.
Однак є чимало товарів і послуг, за які респонденти алленсбаського інституту готові заради захисту клімату переплачувати. На першому місці - м'ясо та ковбаси. 34 відсотки вказали, що згодні істотно більше за них платити і 45 % схвалили б невелике підвищення цін. Тут, можливо, чималу роль зіграло те, що масове скотарство вважається не тільки шкідливим для клімату, але й дедалі більше критикується в Німеччині через негуманне ставлення до тварин. До того ж зростає популярність ідеї підтримки вітчизняних виробників, готових за більш високих цін покращувати умови утримання худоби і господарювати більш екологічно.
Німці згодні також більше або трохи більше платити за екзотичні фрукти, які доставляються морем з великою витратою пального (33 % і 35 %), за молочну продукцію (28 % і 49 %), що також, схоже, пов'язано з умовами утримання худоби, на авіаквитки (23 % і 36 %), а також на одяг і текстильні вироби (17 % і 52 %) - для того, мабуть, щоб їх менше везли з далеких країн з дешевою робочою силою, а більше виготовляли поблизу.
Загалом близько третини жителів Німеччини (30 відсотків) готові помітно більше платити за товари і послуги заради захисту клімату, доходять висновку соціологи інституту Allensbach, тоді як понад половина (55 %) вважають, що ця боротьба не має призводити до збільшення матеріального навантаження на споживачів.
Але одночасно 57відсотків вказують, що намагаються у своєму повсякденному житті завдавати менше шкоди клімату. Це, на думку вчених, свідчить про досить розвинену екологічну свідомість жителів Німеччини. Так, 66 відсотків ощадливо витрачають електроенергію, а 59 % прагнуть купувати енергозберігаючу домашню техніку. До того ж респонденти підтримують взимку більш низьку температуру житла з метою скорочення витрат палива (49 %), менше їздять на автомобілі (45 %), скорочують споживання харчів з далеких країн (39 %), намагаються не літати у відпустку літаком (32 %) і менше їсти м'ясо (31 %).
Подібних висновків доходить і опитування FOM: воно теж свідчить про зростаючу готовність жителів Німеччини міняти або принаймні коригувати свій спосіб життя заради того, щоб менше шкодити клімату. Респонденти хочуть знизити витрату електрики (69 %), заощаджувати воду (67 %), менше опалювати взимку, погоджуючись на зниження температури у помешканні (57 %), більше їздити на велосипеді або ходити пішки (56 %), не літати у відпустку, а проводити її у своєму регіоні (38 %), відмовитися від споживання м'яса (35 %).
Таким чином, обидва опитування свідчать, що готовність більше платити за товари і послуги заради захисту клімату проявляє чимала, але все-таки не основна і явно більш забезпечена частина населення Німеччини. А ось повсюдне і послідовне енергозбереження стало в сьогоднішній Німеччині, судячи з відповідей респондентів, яскраво вираженим загальнонаціональним трендом.