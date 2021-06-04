Літаки на водні: чи зможе людство літати без шкідливих викидів? (відео)

Понад 20 тисяч літаків були в експлуатації по всьому світу до пандемії. Вони перевезли 2019 року понад чотири з половиною мільярди пасажирів. Більшість людей літали на короткі відстані в межах США та Китаю. Чверть усіх викидів від пасажирських авіаперевезень - на їхньому сумлінні. Гаразд. Люди хочуть і будуть літати. Однак чи обов'язково при цьому засмічувати повітря продуктами спалювання? Дивіться, яку альтернативу пропонують авіавиробники: