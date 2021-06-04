Літаки на водні: чи зможе людство літати без шкідливих викидів? (відео)

Виробники літаків, зокрема Airbus, обіцяють невдовзі вивести на ринок пасажирські лайнери без викидів CO2. Як енергоносій розглядається водень. DW спробувала з'ясувати, наскільки це реально.
Понад 20 тисяч літаків були в експлуатації по всьому світу до пандемії. Вони перевезли 2019 року понад чотири з половиною мільярди пасажирів. Більшість людей літали на короткі відстані в межах США та Китаю. Чверть усіх викидів від пасажирських авіаперевезень - на їхньому сумлінні. Гаразд. Люди хочуть і будуть літати. Однак чи обов'язково при цьому засмічувати повітря продуктами спалювання? Дивіться, яку альтернативу пропонують авіавиробники:
Для України та української ГТС відкриваються нові можливості у зв'язку з переходом ЄС на енергоносій водень. Наскільки країна готова для виробництва, транспортування і зберігання "зеленого" водню?
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Водень вважають "енергоносієм майбутнього". Колись він має стати рушійним елементом нової "зеленої" енергетичної політики Європи. Але чи справді водень як енергоносій - зелений?