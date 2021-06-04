 Літаки на водні: чи зможе людство літати без шкідливих викидів? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.06.2021

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Економіка

Літаки на водні: чи зможе людство літати без шкідливих викидів? (відео)

Виробники літаків, зокрема Airbus, обіцяють невдовзі вивести на ринок пасажирські лайнери без викидів CO2. Як енергоносій розглядається водень. DW спробувала з'ясувати, наскільки це реально.

Прототип літака на водні від Airbus

Прототип літака на водні від Airbus

Понад 20 тисяч літаків були в експлуатації по всьому світу до пандемії. Вони перевезли 2019 року понад чотири з половиною мільярди пасажирів. Більшість людей літали на короткі відстані в межах США та Китаю. Чверть усіх викидів від пасажирських авіаперевезень - на їхньому сумлінні. Гаразд. Люди хочуть і будуть літати. Однак чи обов'язково при цьому засмічувати повітря продуктами спалювання? Дивіться, яку альтернативу пропонують авіавиробники:

 

 

 

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Докладно

Прототип літака на водні від Airbus

Літаки на водні (відео)

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