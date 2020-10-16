Бензин, дизель, водень, струм: що стане пальним майбутнього (відео)

Бензин, дизель, газ, водень чи електрика? На чому їздитиме людство вже у найближчі роки? Альтернативні види пального стрімко розвиваються. Про переваги і недоліки - у добірці DW.
Кількість автомобілів у світі щороку дедалі зростає. За даними Greenpeace, автопромисловість відповідальна за майже 9 відсотків глобальних викидів CO2. Чи можна зменшити ці викиди, віддаючи перевагу, приміром, електромобілям? Або автівкам на водні? Дивіться у репортажі DW:
Дизельні та бензинові машини дедалі більше пов'язують із забрудненням довкілля та шкодою для здоров'я. Альтернативою мають стати електрокари. Та чи справді вони безпечніші для довкілля?
Автомобілей на водневому паливі поки навіть у прогресивній Німеччині - одиниці. Це екологічна, але ще доволі дорога техніка. Утім, мережа заправних станцій стрімко розвивається.
"Утримання авто в європейських країнах коштує в десятки разів дорожче, ніж в Україні", вважає голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна. DW перевірила, чи справді це такі.