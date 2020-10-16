 Бензин, дизель, водень, струм: що стане пальним майбутнього (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.10.2020

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Економіка

Бензин, дизель, водень, струм: що стане пальним майбутнього (відео)

Бензин, дизель, газ, водень чи електрика? На чому їздитиме людство вже у найближчі роки? Альтернативні види пального стрімко розвиваються. Про переваги і недоліки - у добірці DW.

Shell I Tankstelle I Energie (Christian Charisius/dpa/picture-alliance)

Чим заправлятимуть автомобілі у майбутньому

Кількість автомобілів у світі щороку дедалі зростає. За даними Greenpeace, автопромисловість відповідальна за майже 9 відсотків глобальних викидів CO2. Чи можна зменшити ці викиди, віддаючи перевагу, приміром, електромобілям? Або автівкам на водні? Дивіться у репортажі DW:

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Чи справді електромобілі безпечні для довкілля? Фактчек DW (відео)

Дизельні та бензинові машини дедалі більше пов'язують із забрудненням довкілля та шкодою для здоров'я. Альтернативою мають стати електрокари. Та чи справді вони безпечніші для довкілля?  

Без бензину і струму: водневі автомобілі у ФРН (відео)

Автомобілей на водневому паливі поки навіть у прогресивній Німеччині - одиниці. Це екологічна, але ще доволі дорога техніка. Утім, мережа заправних станцій стрімко розвивається.  

Чи справді в ЄС у десятки разів дорожче утримувати авто, ніж в Україні? (відео)

"Утримання авто в європейських країнах коштує в десятки разів дорожче, ніж в Україні", вважає голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна. DW перевірила, чи справді це такі.  

Авто і німці: знак статусу чи засіб пересування? Відкривай Німеччину з Михайлом Малим (відео)

Авто в Німеччині тривалий час був символом статусу і достатку. Однак дизельний скандал і поява електромобілів змінюють ставлення німців до авто.  

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Докладно

Shell I Tankstelle I Energie (Christian Charisius/dpa/picture-alliance)

Бензин, дизель, водень, струм: чим заправлятися (відео)

На чому їздитиме людство вже у найближчі роки? Про переваги і недоліки - у добірці DW.  

Ukraine Kiew | Erste Sitzung des neu gewählten Parlament mit Volodymyr Zelenskiy (picture-alliance/NurPhoto/Str)

Гра в народну демократію як виборча технологія

20 років тому тодішній президент України Леонід Кучма на всеукраїнському референдумі вже про це запитував.  

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