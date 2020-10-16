Бензин, дизель, водень, струм: що стане пальним майбутнього (відео)

Кількість автомобілів у світі щороку дедалі зростає. За даними Greenpeace, автопромисловість відповідальна за майже 9 відсотків глобальних викидів CO2. Чи можна зменшити ці викиди, віддаючи перевагу, приміром, електромобілям? Або автівкам на водні? Дивіться у репортажі DW: