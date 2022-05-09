Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Водень - хімічний елемент. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "водень".
Уже зараз рідкий водень використовується як ракетне пальне. Нині ведуться дискусії про часткову заміну вугілля на водень під час виробництва сталі та переведення на водневе пальне міських автобусів, вантажівок та потягів. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Як "Нафтогаз" хоче долучитися до сертифікації газопроводу "Північний потік-2"? Що буде з цінами на газ, коли їх розморозять? Коли забезпечать опалення в дитсадках, школах і лікарнях? Наскільки реалістична воднева співпраця з Німеччиною? Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко розповів в інтерв'ю DW.
Чому ФРН робить ставку на Україну як на потенційного транзитера водню? І чому новий канцлер не цікавитиметься Україною так, як Анґела Меркель? Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю DW.
Чому Німеччина робить ставку на Україну як на потенційного транзитера водню, а не газу? Чому німцям важко пояснити дискусію про захист української мови? І чому новий канцлер не буде цікавитися Україною так, як Анґела Меркель? Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен розповіла в інтерв'ю DW.
Німеччина робить ставку на "зелений" водень. У берлінській службі прибирання BSR з’явилися електричні сміттєвози, які працюють на водні! Чим особливі ці автівки і чи зможе водень стати паливом майбутнього у ФРН?
Німеччина робить ставку на "зелений" водень. Так, у берлінській службі прибирання з’явилися сміттєвози, які працюють на водні! Чим особливі ці автівки і чи зможе водень стати паливом майбутнього у ФРН?