Майбутнє України - це не транзит газу, а водень. Інтерв'ю DW з посолкою ФРН (28.09.2021)

Чому Німеччина робить ставку на Україну як на потенційного транзитера водню, а не газу? Чому німцям важко пояснити дискусію про захист української мови? І чому новий канцлер не буде цікавитися Україною так, як Анґела Меркель? Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен розповіла в інтерв'ю DW.