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Водень

Водень - хімічний елемент. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "водень".

Уже зараз рідкий водень використовується як ракетне пальне. Нині ведуться дискусії про часткову заміну вугілля на водень під час виробництва сталі та переведення на водневе пальне міських автобусів, вантажівок та потягів. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Від газової труби до СПГ: як Німеччина прагне позбутися залежності від Росії

Від газової труби до СПГ: як Німеччина прагне позбутися залежності від Росії 09.05.2022

ФРН форсує процес відмови від газу з Росії та орендувала плавучі регазифікаційні установки. У країні заплановано запуск одразу чотирьох СПГ-терміналів, зокрема, у Вільгельмсгафені.
Експерт: Україні треба готуватися до кінця транзиту російського газу

Експерт: Україні треба готуватися до кінця транзиту російського газу 09.12.2021

Про боротьбу Києва проти "Північного потоку-2", перспективи української газотранспортної системи та газопостачання Східної України DW розмовляла з професором Гайком Пляйнесом.
Водень для Німеччини: блакитний від Газпрому і зелений з України?

Водень для Німеччини: "блакитний" від "Газпрому" і "зелений" з України? 03.12.2021

Новий уряд Німеччини готовий імпортувати будь-який водень, проте вчені сумніваються у реалістичності його водневої стратегії та тій ролі, яку німецькі лобісти відводять Росії та Україні.
Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (відео)

Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (відео) 10.11.2021

Якою може бути відповідь на газ і бензин, ціни на які нині стрімко зростають? Німецьке село Босбюлль вже використовує водень для заправки та опалення. Ось як це працює.

ФРН планує масове будівництво газових електростанцій

ФРН планує масове будівництво газових електростанцій 09.11.2021

Майбутній канцлер Олаф Шольц разом з німецьким бізнесом закладає ґрунт для зміни курсу: газ має стати довгостороковим партнером відновлюваної енергетики. Це шанс для Росії?
Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (04.11.2021)

Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (04.11.2021) 04.11.2021

Якою може бути відповідь на дорогий газ і бензин, ціни на які нині стрімко зростають? Німецьке село Босбюлль вже використовує водень для заправки та опалення. Ось як це працює.

Юрій Вітренко про ціну на газ, водень для німців і опалення (20.10.2021) 20.10.2021

Як "Нафтогаз" хоче долучитися до сертифікації газопроводу "Північний потік-2"? Що буде з цінами на газ, коли їх розморозять? Коли забезпечать опалення в дитсадках, школах і лікарнях? Наскільки реалістична воднева співпраця з Німеччиною? Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко розповів в інтерв'ю DW.

Як село у Німеччині переходить на водень (14.10.2021)

Як село у Німеччині переходить на водень (14.10.2021) 14.10.2021

Повністю перейти на водень вирішили кілька громад на півночі Німеччини. Мешканці уже їздять на водні і встановлюють водневі системи опалення. Переконайтеся самі!
Український водень для Європи: візія майбутнього чи мильна бульбашка?

Український водень для Європи: візія майбутнього чи мильна бульбашка? 29.09.2021

Оператори газопроводів, які невдовзі можуть втратити транзит російського газу, виношують плани транспортувати український водень. Які шанси України стати крупним експортером водню?
Майбутнє України - не транзит газу, а водень. Інтерв'ю DW з посолкою ФРН (відео)

Майбутнє України - не транзит газу, а водень. Інтерв'ю DW з посолкою ФРН (відео) 29.09.2021

Чому ФРН робить ставку на Україну як на потенційного транзитера водню? І чому новий канцлер не цікавитиметься Україною так, як Анґела Меркель? Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю DW.

Майбутнє України - це не транзит газу, а водень. Інтерв'ю DW з посолкою ФРН (28.09.2021) 28.09.2021

Чому Німеччина робить ставку на Україну як на потенційного транзитера водню, а не газу? Чому німцям важко пояснити дискусію про захист української мови? І чому новий канцлер не буде цікавитися Україною так, як Анґела Меркель? Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен розповіла в інтерв'ю DW.
Оператори ГТС України і ще трьох країн хочуть створити водневий коридор до ЄС

Оператори ГТС України і ще трьох країн хочуть створити "водневий коридор" до ЄС 23.09.2021

Про спільні зусилля зі створення водневої "магістралі" від регіонів виробництва в Україні до районів попиту в ЄС домовилися оператори ГТС чотирьох країн.
Паливо майбутнього - зелений водень: Німеччина інвестує мільярди

Паливо майбутнього - "зелений" водень: Німеччина інвестує мільярди 23.09.2021

Зробити економіку кліматично нейтральною буде величезним досягненням. Однак, на думку експертів, без великих обсягів екологічно чистого водню цього не досягти. Де ж тоді взяти достатню кількість цього водню?
Сміттєвози на водні: як комунальники в Німеччині переходять на паливо майбутнього (відео)

Сміттєвози на водні: як комунальники в Німеччині переходять на паливо майбутнього (відео) 10.09.2021

Німеччина робить ставку на "зелений" водень. У берлінській службі прибирання BSR з’явилися електричні сміттєвози, які працюють на водні! Чим особливі ці автівки і чи зможе водень стати паливом майбутнього у ФРН?

Водневу техніку для транспорту створюватимуть у Німеччині нові центри

Водневу техніку для транспорту створюватимуть у Німеччині нові центри 07.09.2021

На розробку водневих технологій для автомобілів, потягів, суден та літаків уряд Німеччини виділив 290 мільйонів євро. Берлін поєднує підтримку інновацій з розвитком регіонів.

Сміттєвози на водні: як комунальники в Німеччині переходять на паливо майбутнього (03.09.2021) 03.09.2021

Німеччина робить ставку на "зелений" водень. Так, у берлінській службі прибирання з’явилися сміттєвози, які працюють на водні! Чим особливі ці автівки і чи зможе водень стати паливом майбутнього у ФРН?

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