Норвегія буде для ФРН тим, чим могла б стати РФ

Норвезький газ замість російського. Equinor замість "Газпрому". Водень і зберігання CO2. Берлін тепер домовився з Осло про енергетичне партнерство, яке раніше волів розвивати з Москвою.
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Була Росія, буде Норвегія. Багаторічна ставка Німеччини на РФ як на головного постачальника енергоносіїв зробила німецьку економіку залежною від країни, яка розв'язала в Європі велику війну і використовує газопостачання як зброю. Тепер ФРН прискореними темпами диверсифікує свій імпорт енергоносіїв.
При цьому ключову роль і на найближчий час, і на тривалу перспективу Німеччина відводить географічно близькій Норвегії - своєму давньому союзнику по НАТО, тісно пов'язаному з Євросоюзом зоною вільної торгівлі. Про це свідчить триденний і тим самим підкреслено тривалий візит до сусіда по Північному морю віцеканцлера, міністра економіки та захисту клімату ФРН Роберта Габека (Robert Habeck), що завершився 6 січня.
Головним постачальником газу до Німеччини надалі буде Норвегія
Норвегія вже стала головним постачальником трубопровідного газу до Німеччини після того, як Росія влітку 2022 року спочатку різко скоротила, а потім і повністю припинила постачання до ФРН трубопроводом "Північний потік". Раніше норвезька державна нафтогазова компанія Equinor посідала друге місце на німецькому ринку після російського "Газпрому", тепер вона вийшла в лідери.
За підсумками всього минулого року частка норвезького газу становила 33 відсотки, російського - 22 відсотки, повідомило 6 січня Федеральне агентство з мереж ФРН (Bundesnetzagentur). Якщо ж узяти тільки найостанніші місяці, коли газу з Росії взагалі не було, а німецькі підприємства і домогосподарства приблизно на чверть скоротили споживання цього палива, то частка Норвегії цілком могла зрости приблизно до 40 відсотків.
Повністю замінити обсяги російського газу, що випали, Норвегія технічно не зможе, проте вже з минулої весни вона нарощувала до максимально можливих обсягів поставки до Німеччини та інших країн ЄС, зокрема у вигляді СПГ. Про це з норвезьким урядом Роберт Габек домовлявся ще 16 березня 2022 року, через три тижні після російського нападу на Україну. Минулої весни німецький міністр побував у кількох країнах-експортерах газу, але насамперед він вирушив тоді саме до Норвегії.
Потім переговори з норвезьким прем'єр-міністром Йонасом Гар Стере двічі вів канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) - спочатку 15 серпня в Осло, потім 30 листопада в Берліні. Німецький лідер назвав тоді Норвегію "абсолютно особливим партнером для Німеччини", а гість підкреслив, що "Німеччина є для Норвегії найважливішим партнером у Європі". Згадаймо: були часи, коли Німеччина була найважливішим європейським партнером для Росії.
Декарбонізація - спільна мета німців і норвежців
Таким чином, торік двосторонні німецько-норвезькі політичні контакти різко активізувалися. І ось 2023 рік розпочався з нового знакового візиту. Його особливість полягала в тому, що Роберт Габек зосередився не стільки на поточних поставках норвезького газу - тут усе більш-менш зрозуміло і налагоджено, скільки на середньо- і довгострокових перспективах енергетичної співпраці або, точніше, партнерства. Цю тему обговорювали вже під час минулих візитів, але тепер вона перебувала в центрі уваги.
"Норвегія є сьогодні нашим найважливішим постачальником енергії й має ним залишитися на шляху до кліматично нейтрального майбутнього. Сьогодні ми отримуємо з Норвегії основну частину нашого природного газу, у майбутньому ми прагнемо дедалі активніше переходити на імпорт енергії морських вітропарків і водню. Спочатку "блакитного", потім дедалі більше "зеленого" водню", - так розставив акценти й пріоритети Роберт Габек.
Іншими словами, обидві країни впритул взялися за розв'язання питання, як зберегти й розширити взаємовигідну енергоспівпрацю в умовах декарбонізації європейської економіки, яка дедалі зростає. Адже і Німеччина разом з іншими країнами ЄС, і Норвегія прихильні до цілей ООН щодо захисту глобального клімату і мають твердий намір прямувати до стратегічної мети відмови від використання викопних енергоносіїв.
Торік цю тему тимчасово затьмарили російська агресія проти України та найгостріша загроза важкої енергетичної кризи в ЄС, але зараз, коли ситуація в енергетиці явно стабілізувалася, вона знову виходить на перший план. Це і мав переконливо підтвердити візит популярного німецького політика з партії "Зелених", який відповідає як міністр за поєднання економічної політики та захисту клімату, в країну, матеріальний добробут якої поки що забезпечують видобуток нафти й газу.
Новий трубопровід у ФРН: спочатку газ, потім водень
Так, одним з ключових конкретних результатів візиту стало підписання протоколу про наміри між Equinor і компанією RWE, в минулому - одним з великих німецьких імпортерів російського газу, про спорудження до 2030 року в Північному морі підводного трубопроводу. Ним Німеччина на перших порах імпортувала б з Норвегії природний газ, а згодом поступово переходила б на "зелений" водень, одержуваний шляхом електролізу води з використанням відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), в даному разі - морських вітропарків.
Цей водень стане паливом для німецьких газових електростанцій, які RWE має намір будувати або модернізувати спільно з Equinor так, щоб ті спочатку були пристосовані для використання водню (H2-ready). Така ще одна досягнута домовленість. "Ми воліємо будувати газові електростанції на водні. Цей водень можна було б і слід було б отримувати з Норвегії", - підкреслив Габек.
До того ж, Equinor має намір створити власні потужності з виробництва водню, що, згідно з попередніми планами, могли б 2030 року становити 2 ГВт, а до 2038 року зросли б до 10 ГВт. Причому в цьому випадку йдеться про "блакитний" водень, який отримують з метану (природного газу) методом парової конверсії, а вуглекислий газ CO2, що вивільняється під час цього процесу, вловлюють і зберігають глибоко під землею.
Ця технологія називається CCS (Carbon Capture and Storage), в Німеччині під тиском екологічних активістів від неї відмовилися, а в Норвегії її розвивали. Роберт Габек під час візиту до Норвегії відвідав місто Бревік, де німецький концерн Heidelberg Materials і його місцева дочірня фірма Norcem збираються за фінансової підтримки норвезької держави оснастити цементний завод норвезькою технологією з тим, щоб вперше в світі в індустріальних масштабах почати вловлювати вуглекислий газ. "Краще вже CO2 під землею, ніж в атмосфері", - заявив німецький урядовець, який розраховує, що його відвідування експериментального заводу допоможе переконати громадськість ФРН підтримати цей непростий і недешевий метод скорочення викидів парникових газів.
Співпраця ФРН з РФ щодо водню - перегорнута сторінка
Ті, хто в останні роки більш-менш уважно стежили за розвитком німецько-російської економічної співпраці, не можуть не згадати, що мало не всі теми нинішнього візиту віцеканцлера ФРН до Норвегії ще не так давно активно обговорювалися німецькою стороною і з "Газпромом", і з іншими російськими партнерами.
Йшлося і про прагнення в перспективі перейти при імпорті з РФ з природного газу на водень. Але російська агресія проти України все це зруйнувала. Тепер, після повернення німецького міністра з Осло, вже немає сумнівів, що Німеччина буде реалізовувати подібні ідеї та проєкти з іншим партнером - Норвегією. "Це важливий, дуже надійний партнер і однодумець", - підкреслив Роберт Габек.