 Норвегія не може надалі збільшувати постачання газу до Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2022

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Новини

Норвегія не може надалі збільшувати постачання газу до Німеччини

Осло вже постачає Берліну максимально можливі обсяги газу. Канцлер ФРН Шольц подякував Норвегії за допомогу у зниженні залежності від російського палива.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (ліворуч) і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре (праворуч)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (ліворуч) і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре (праворуч)

Норвегія пообіцяла й надалі постачати Німеччині великі обсяги газу, але попередила, що її потужності не безмежні. "Ми не можемо просто ухвалити політичне рішення про подальше збільшення обсягу постачання. Норвегія вже збільшила обсяги експорту газу і зараз постачає максимум того, що може", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре після зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Осло увечері в понеділок, 15 серпня.

Шольц в свою чергу подякував Норвегії за підтримку в зниженні залежності від російського газу. "Норвегія - особливий партнер для Німеччини. Ми хочемо розширювати та поглиблювати наше енергетичне партнерство", - сказав він.

В Осло Шольц також взяв участь у конференції країн Північної ради, до якої, окрім Німеччини та Норвегії, входять Швеція, Данія, Фінляндія та Ісландія. Головними темами зустрічі були постачання енергоносіїв та ситуація у сфері безпеки на тлі війни Росії в Україні.

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Рекордний обсяг постачання

Для Берліна Осло є другим за значенням постачальником газу після Москви. Наразі Норвегія постачає рекордні обсяги нафти та газу до Німеччини та Європи в цілому, вона покриває понад 30 відсотків потреб Німеччини у природному газі. Норвегія значно збільшила експорт блакитного палива після початку війни в Україні і цим замінила частину газового імпорту з Росії.

Після російського вторгнення в Україну Норвегія збільшила обсяги видобутку газу на трьох великих родовищах. Водночас виробничі та трубопровідні потужності Норвегії вже перебувають на межі.

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