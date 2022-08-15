 У Німеччині з жовтня зростуть ціни на газ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2022

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Новини

У Німеччині з жовтня зростуть ціни на газ

З 1 жовтня у ФРН діятиме нова надбавка на газ для населення та промисловості. За попередніми підрахунками, через це за рік німці платитимуть в середньому майже на 500 євро більше.

Газовий лічильник у Німеччині

Газовий лічильник у Німеччині

Жителі Німеччини з 1 жовтня змушені будуть більше платити за газ. Надбавка за кіловат-годину складе 2,4 євроцента. Про це у понеділок, 15 серпня, повідомила компанія-оператор газової мережі ФРН Trading Hub Europe.

Надбавка діятиме до квітня 2024 року. Її запровадили, щоб імпортери газу могли впоратися з підвищенням цін через скорочення постачань газу з Росії на тлі війни в Україні

Згідно з попередніми підрахунками, середньостатистична родина з чотирьох осіб із рівнем споживання в близько 20 тисяч кіловат заплатить за рік на 480 євро більше, зазначає агенція Reuters.

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Компенсація скорочення імпорту з Росії

9 серпня німецький уряд ухвалив постанову, згідно з якою імпортери газу, що постраждали від значного скорочення імпорту, мають право на фінансову компенсацію частини витрат. Більшість фінансового навантаження перекладається на споживача.

"Альтернативою був би колапс німецького ринку енергетики, а з ним і великих частин європейського енергетичного ринку", - прокоментував запровадження збору міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck). За його словами, німецька енергетична модель, яка ґрунтувалася на залежності від російського газу, зазнала невдачі та більше не повернеться: "Нам потрібно поспішно змінюватися. Для цього іноді доводиться приймати гіркі ліки".

Габек пообіцяв, що до збору запровадять певні послаблення, про які оголосять пізніше. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) теж натякнув на плани уряду з підтримку, написавши у Twitter, що "ні про кого не забудуть".

На думку економістів, збір пришвидшить темпи росту інфляції в Німеччині, яка нині становить 8,5 відсотка, та підвищить її ще майже на відсоток.

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