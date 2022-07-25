"Північний потік" з 27 липня працюватиме на 20 відсотків від потужності

Російський енергетичний концерн "Газпром" 27 липня зупинить експлуатацію газотурбінного двигуна Siemens на компресійній станції (КС) "Портова", яка відповідає за прокачування газу трубопроводом "Північний потік", повідомляється в Telegram-каналі компанії у понеділок, 25 липня.

Таке рішення у "Газпромі" пояснюють необхідністю проведення ремонтних робіт. У зв'язку з виведенням турбіни з експлуатації постачання газу "Північним потоком" скоротяться з 27 липня до 33 мільйонів кубометрів на добу або 20 відсотків від потужності. Наразі добова продуктивність вузла становить близько 67 мільйонівкубометрів.

Як випливає із котирувань європейської біржі ICE, на тлі повідомлень про скорочення експортних обсягів ціни на серпневі ф'ючерси на газ зросли приблизно на 10 відсотків.

У мінекономіки Німеччини стверджують, що "технічних причин для скорочення поставок немає". Водночас голова німецького Федерального агентства з мереж Клаус Мюллер (Klaus Müller) повідомив, що замовлення на постачання газу по "Північному потоку" на 26 липня вже скоротилися вдвічі.

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"Газпром" відновив поставки "Північним потоком"

14 червня Росія скоротила поставки газу до Німеччини "Північним потоком" на понад 40 відсотків. Причиною назвали нестачу турбіни від Siemens. У компанії відповіли, що не можуть повернути її з ремонту в Канаді через санкції, запроваджені проти РФ за війну в Україні. На початку липня Німечинна та Канада домовились, що задля уникнення порушення Оттавою санкцій, турбіну спершу відправлять до ФРН, а та передасть її "Газпрому". У Берліні наполягають, що це не порушує санкцій Європейського Союзу, адже вони не поширюються на постачання газу. В Україні таке рішення вважають абсолютно неприйнятним винятком із санкційного режиму проти Росії.

11 липня Росія припинила поставки газу "Північним потоком" до Німеччини на 10 днів нібито через планово-технічне обслуговування, однак у ФРН існували занепокоєння, що постачання не відновиться. Втім 21 липня "Газпром" відновив постачання до Німеччини, але лише на 40 відсотків від проєктної потужності.

20 липня президент РФ Володимир Путін заявив, що орієнтовно 26 липня "Газпром"зупинить ще одну турбіну для ремонту та висловив готовність запустити трубопровід "Північний потік-2" для збільшення постачання газу. Тим часом німецькі посадовці неодноразово заявляли, що це питання не розглядатиметься, оскільки газопровід не має сертифікації.

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