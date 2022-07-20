Путін заявив про можливе скорочення прокачування газу "Північним потоком"

Прокачування газу по "Північному потоку-1" може скоротитися до 1/5 потужності - тобто до 33 мільйонів кубометрів на добу, - якщо одну з газових турбін Siemens після відпрацювання її ресурсу не буде замінено на відремонтовану в Канаді. Про це заявив президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на запитання журналістів у Тегерані у вівторок, 19 липня, повідомляє "Інтерфакс".

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За його словами, у "Північному потоці-1", до тимчасової зупинки обох гілок газопроводу 11 липня, працювали два газоперекачувальні агрегати виробництва компанії Siemens з п'яти. При цьому перекачувалося близько 60 мільйонів кубометрів на добу. Одна турбіна довгий час не поверталася з капітального ремонту на заводі в Монреалі через санкції, запроваджені Канадою щодо РФ. У результаті в Оттаві погодилися зробити з цих санкцій виняток і відправити турбіну до Німеччини, що викликало невдоволення у Києві.

Однак тепер, заявив Путін, орієнтовно 26 липня "Газпром" повинен буде зупинити для ремонту ще один агрегат. "Якщо ще одна (турбіна. - Ред.) прийде - добре. Працюватимуть дві. А не прийде - буде одна - буде лише 30 мільйонів кубометрів на добу", - сказав президент Росії.

Пуск "Північного потоку-2" не врятує Європу від дефіциту газу

При цьому навіть запуск "Північного потоку-2" не допоможе різко збільшити постачання газу до Європи, оскільки половина потужностей газопроводу, через "тяганину" з його запуском, вже переорієнтована на внутрішнє споживання в Росії, зазначив Путін. За словами російського президента, він попереджав про це канцлера ФРН Олафа Шольца.

"Ми маємо ще один готовий маршрут - "Північний потік-2". Його можна запустити. Але його не запускають. Однак і тут є проблеми. Ми у розмові з канцлером цю тему обговорювали, я порушив це питання". Президент РФ ще раз наголосив, що потенційні потужності газогону знижено.

"Тому навіть якщо ми завтра запустимо "Північний потік-2" - це буде не 55 мільярдів кубометрів на рік, а рівно половина. А якщо брати до уваги, що залишилося від цього року лише друге півріччя - отже, одна чверть. Ось така ситуація з постачаннями", - заявив лідер РФ на тій же пресконференції у столиці Ірану.

Відповідальність за скорочення постачання він поклав при цьому на європейських лідерів. "Закрили один маршрут, другий маршрут, поставили під санкції ці газоперекачувальні агрегати. "Газпром" готовий качати стільки, скільки потрібно. "Газпром" завжди виконував, виконує та має намір виконувати всі свої зобов'язання. Наші партнери намагаються перекласти свої власні помилки на "Газпром" - це не має під собою жодних підстав", - сказав Путін.

"Газпром" знайшов нових партнерів в Ірані

19 липня Путін прибув до Тегерана для зустрічі з лідерами Ірану та Туреччини. Того ж дня "Газпром" підписав із Національною іранською нафтовою компанією NIOC меморандум про взаєморозуміння. Йдеться про проекти на суму близько 40 мільярдів доларів. У планах - розробка нових газових та нафтових родовищ в Ірані, постачання скрапленого природного газу (СПГ) та будівництво експортних газопроводів.