Міністр економіки Німеччини: Путін ще дізнається, наскільки ми сильні

Відновлення постачання газу "Північним потоком" не слід розглядати як ознаку надійності Росії, вважає міністр економіки і віцеканцлер Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck). Як пояснив він в ефірі німецького телеканалу ZDF ввечері 21 липня, президент РФ Володимир Путін уже неодноразово використовував газові постачання у своїх стратегічних цілях, аби розколоти Німеччину та Європу.

"Нам слід визнати, що Путін задіє цей газовий важіль проти нас", - наголосив Габек і додав, що через це Німеччині слід використовувати газ економно та продовжувати шукати альтернативи. Він також закликав європейські країни Європи до солідарності в енергетичній політиці. Пояснення Москви з приводу турбіни для газогону, через яку скоротили постачання, міністр назвав надуманими.

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Габек - проти введення в експлуатацію "Північного потоку-2"

Ідею щодо введення в експлуатацію "Пінвічного потоку-2" Габек категорично відкинув. Він упевнений, що цей крок лише посилив би залежність від російського газу, а Путін досяг би своєї мети щодо порушення санкцій за розв'язану ним війну в Україні. "Це означало би підняття білого прапора в Німеччині та Європі. Цього ми не повинні робити в жодному разі", - наголосив німецький політик.

Габек також вказав на згуртованість Німеччини, попри високі ціни на енергоносії та інфляцію. "Путін ще дізнається, наскільки ми сильні", - додав він.