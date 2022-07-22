 Міністр економіки Німеччини: Путін ще дізнається, наскільки ми сильні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Міністр економіки Німеччини: Путін ще дізнається, наскільки ми сильні

Габек звинуватив РФ у використанні газового важеля. Відновлення поставок "Північним потоком", на його думку, не слід розглядати як ознаку надійності. Запуск "Північного потоку-2" віцеканцлер ФРН категорично не підтримує.

Роберт Габек

Роберт Габек

Відновлення постачання газу "Північним потоком" не слід розглядати як ознаку надійності Росії, вважає міністр економіки і віцеканцлер Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck). Як пояснив він в ефірі німецького телеканалу ZDF ввечері 21 липня, президент РФ Володимир Путін уже неодноразово використовував газові постачання у своїх стратегічних цілях, аби розколоти Німеччину та Європу.

"Нам слід визнати, що Путін задіє цей газовий важіль проти нас", - наголосив Габек і додав, що через це Німеччині слід використовувати газ економно та продовжувати шукати альтернативи. Він також закликав європейські країни Європи до солідарності в енергетичній політиці. Пояснення Москви з приводу турбіни для газогону, через яку скоротили постачання, міністр назвав надуманими.

Читайте також: Турбіна для "Північного потоку" застрягла в Німеччині з вини РФ - ЗМІ

Габек - проти введення в експлуатацію "Північного потоку-2"

Ідею щодо введення в експлуатацію "Пінвічного потоку-2" Габек категорично відкинув. Він упевнений, що цей крок лише посилив би залежність від російського газу, а Путін досяг би своєї мети щодо порушення санкцій за розв'язану ним війну в Україні. "Це означало би підняття білого прапора в Німеччині та Європі. Цього ми не повинні робити в жодному разі", - наголосив німецький політик.

Габек також вказав на згуртованість Німеччини, попри високі ціни на енергоносії та інфляцію. "Путін ще дізнається, наскільки ми сильні", - додав він.

Дивитись відео 07:17

Чому німці так бояться залишитися без російського газу (12.07.2022)

DW.COM

Коментар: Німецький страх через "Північний потік"

Німеччина потерпає від спеки. Однак подумки чимало жителів країни вже перенеслися в зиму, яка цьогоріч може виявитися для них вельми холодною. Винен у цьому буде не лише Володимир Путін, вважає Генрік Беме.  

Коментар: "Північний потік" знову запрацював. Це проміжна перемога ЄС

Путін не випустив з рук газової зброї й продовжуватиме шантажувати європейців. Їм доведеться це терпіти, щоб виграти час для заповнення на зиму газосховищ, вважає Андрій Гурков.  

Реклама

Докладно

Українські солдати під час навчань поблизу лінії фронту, липень 2022 року

Глава МЗС ФРН: Європейці більше не повинні мовчати

Чи правда, що санкції Заходу проти РФ не дають ефекту? Ексклюзивне інтерв'ю DW із головою МЗС ФРН Анналеною Бербок.  

В Україні з'явиться нова форма трудових відносин - договір з нефіксованим робочим часом

Ринок праці в Україні: фріланс виходить з "тіні"?

В Україні унормували фріланс як форму трудових відносин. Що зміниться тепер для роботодавців і фрілансерів?  