Турбіна для "Північного потоку" застрягла в Німеччині з вини РФ - ЗМІ

Турбіна німецької компанії Siemens для газогону "Північний потік", через відсутність якої Росія заявила про скорочення поставок газу, застрягла в Німеччині, оскільки Москва досі не дала формального дозволу на її транспортування. Про це повідомила агенція Reuters 21 липня з посиланням на двох поінформованих співрозмовників.

За даними видання, турбіну для компресорної станції "Портова" відправили до німецького Кельна 17 липня, а її повернення російському "Газпрому" може зайняти від кількох днів до тижнів. Однак Москва не надала документів про те, куди саме і через який митний пункт її слід транспортувати. В Siemens кажуть, що хотіли б якнайшвидше доставити її, але не можуть повністю контролювати процес.

Раніше в міністерстві економіки Німеччини назвали ситуацію навколо турбіни приводом для скорочення РФ постачання газу, через що нібито й вирішили позбавити "Газпром" такої можливості. За словами віцеканцлера ФРН Роберта Габека (Robert Habeck), "іноді складається враження, що Росія більше не хоче повертати турбіну".

Читайте також: Коментар: Німецький страх через "Північний потік"

"Газпром" відновив поставки "Північним потоком"

14 червня Росія скоротила поставки газу до Німеччини "Північним потоком" на понад 40 відсотків. Причиною назвали нестачу турбіни від Siemens. У компанії відповіли, що не можуть повернути її з ремонту в Канаді через санкції, запроваджені проти РФ за війну в Україні. На початку липня Німечинна та Канада домовились, що задля уникнення порушення Оттавою санкцій, турбіну спершу відправлять до ФРН, а та передасть її "Газпрому". У Берліні наполягають, що це не порушує санкцій Європейського Союзу, адже вони не поширюються на постачання газу. В Україні таке рішення вважають абсолютно неприйнятним винятком із санкційного режиму проти Росії.

11 липня Росія припинила поставки газу "Північним потоком" до Німеччини на 10 днів нібито через планово-технічне обслуговування, однак у ФРН переживали, що постачання не відновиться. Втім 21 липня "Газпром" відновив постачання до Німеччини, але лише на 40 відсотків від проєктної потужності.

20 липня президент РФ Володимир Путін заявив, що орієнтовно 26 липня "Газпром" зупинить ще одну турбіну для ремонту та висловив готовність запустити трубопровід "Північний потік-2" для збільшення постачання газу. Тим часом німецькі посадовці неодноразово заявляли, що це питання не розглядатиметься, оскільки газопровід не має сертифікації.

Читайте також: Що буде, якщо Путін перекриє Німеччині газовий вентиль?