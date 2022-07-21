"Північний потік": Росія відновила постачання газу до Німеччини

Газогін "Північний потік" знову запущений. "Газ іде", - заявив речник компанії Nord Stream AG агенції dpa у четверг, 21 липня. Як заявив представник Nord Stream AG, поки щодня газопроводом поставлятимуть 67 млн ​​кубічних метрів газу. Це відповідає обсягу постачань до початку ремонтних робіт, однак становить лише 40 відсотків від максимального завантаження трубопроводу.

Водночас голова Федерального агентства з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller) повідомив, що у перший день відновлення поставок для прокачування заброньовано 30 відсотків потужності газопроводу.

Нагадаємо, поставки газу "Північним потоком " були зупинені 11 липня через планово-технічне обслуговування газогону. Російська державна корпорація "Газпром" ще в середині червня скоротила об'єми постачань газу "Північним потоком" на понад 40 відсотків - зі 167 ​​до 100 мільйонів кубометрів на добу. 60-відсоткове зниження поставок, що відбулося в червні, російська сторона пояснювала неповерненням турбіни Siemens, що знаходилася на ремонті в Канаді, для компресорної станції "Портова".

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Канадська влада спочатку відмовилася повертати турбіну через санкції проти Росії. Однак після переговорів із німецькою стороною, попри протести Києва, 17 липня відправила турбіну до Німеччини.

Як заявив 20 липня президент РФ Володимир Путін, орієнтовно 26 липня "Газпром" повинен буде зупинити для ремонту через вироблення потужності ще одну турбіну. Він висловив готовність запустити для збільшення постачання газу трубопровід "Північний потік-2". Однак, як неодноразово заявляли посадові особи в Німеччині, це питання не розглядатиметься, оскільки новий газопровід не має сертифікації.