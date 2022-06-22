Ремонт "Північного потоку": Росія хоче змусити німців мерзнути?

Як і очікувалося, у понеділок вранці газопроводом "Північний потік" у Балтійському морі припинилося прокачування газу з Росії до Німеччини. Згідно з даними на сайті оператора, станом на 6 ранку за центральноєвропейським часом заявлений обсяг поставок впав до нуля. За словами речниці Nord Stream AG у Швейцарії, буде проведено планову перевірку механіки та автоматичних систем. У Німеччині, однак, ця зупинка постачань посилює побоювання надзвичайної ситуації в енергетиці, яка може настати вже восени.

Платіжки за комунальні послуги зростають

Багато німців почали отримувати листи неприємного змісту. Через різке зростання цін на енергоносії власники будинків та житлові керуючі компанії підвищують щомісячну плату за опалення. Так у Берліні одна з таких фірм оголосила про підвищення удвічі плати за ці послуги для частини з підпорядкованих їй 31 тисячі квартир, де для опалення використовується газ чи мазут.

Відкрите питання, чи це останнє таке подорожчання, адже вплив зростання цін на енергоносії відчувається не відразу, оскільки лише наприкінці кожного року підбиваються підсумки, на яку суму те чи інше домогосподарство використало енергії. GdW, спілка, яка об'єднує три тисячі житлово-комунальних компаній у Німеччині, підрахувала, що наступного року кожне домогосподарство у ФРН має закласти на енергію до 3800 євро додатково.

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Загроза для суспільного добробуту

Постраждають від цього прості люди зі звичайним доходом, "за якого це зростання цін не компенсувати відмовою від другої чи третьої відпустки", попереджає Спілка саксонських житлових кооперативів: "Ідеться про виживання сімей. Політики повинні нарешті це зрозуміти".

Ціни на дрова у ФРН теж зростають

Не лише зростання цін на енергоносії тисне на простих громадян. Інфляція теж відчутна практично в усьому. Федеральний уряд намагається полегшити фінансову ситуацію для громадян, але всьому є межі. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) чітко дав зрозуміти, що жодна країна світу не зможе повністю компенсувати лавину зростання цін. "Ми не зможемо субсидувати ціни на все", - наголосив канцлер.

Холодний душ і теплий одяг

Найбільший німецький концерн нерухомості Vonovia хоче знизити до 17 градусів температуру, до якої опалюються приміщення в будинках, де для цього використовують газ. Це, за їхніми розрахунками, зменшило б споживання на вісім відсотків. Вдень житло опалюватиметься у звичайному режимі. На подачу гарячої води цей крок також не вплине, запевняють у компанії.

Інакше виглядає ситуація в Діппольдісвальде у федеральній землі Саксонія. Нещодавно тамтешній житлово-будівельний кооператив повідомив мешканцям, що надалі гаряча вода подаватиметься лише рано вранці, опівдні та ввечері. Мешканцям повідомили, що опалення буде відключене до вересня: "Як уже було оголошено на загальних зборах, зараз ми мусимо заощаджувати на зиму".

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Майбутнє "Північного потоку"

Чи справді політики відстають від реальності? У мінекономіки ФРН кілька тижнів тому вимкнули кондиціонер, а восени будуть менше опалювати. Прикладу можуть послідувати земельні міністерства та відомства, заявив днями міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck) у Бундесраті.

Міністр економіки ФРН Роберт Габек показує, що загрожує ПСГ, якщо Росія відключить газ, 23 червня 2022 року

Залежність Берліна від російського газу занадто довго недооцінювали. Більша частина його надходить через газопровід "Північний потік", який транспортує природний газ через Балтійське море. У 2021 році частка поставок російського газу становила 55 відсотків. За даними мінекономіки, зараз вона скоротилася до 35 відсотків, але й це багато.

Росія вже кілька місяців скорочує поставки, посилаючись на відсутність газової турбіни від Siemens Energy, яка ремонтується в Канаді. Через санкції, накладені на Росію, канадці не хотіли повертати турбіну до Росії. На пропозицію федерального уряду Німеччини Канада видала ліцензію на експорт турбіни до Німеччини. "Ми вітаємо рішення наших канадських друзів і союзників", - сказав речник федерального уряду в неділю. Тепер у Берліні можуть ухвалити рішення про транспортування газової турбіни до Росії.

Проте той факт, що "Північний потік" зараз повністю зупинений на технічну профілактику, змушує багатьох сумніватися: чи відновлять росіяни роботу газопроводу після запланованих 10-14 днів ремонту? "Якщо турбіна повернеться після ремонту, то це дозволить збільшити обсяги (поставок газу. - Ред.)", - заявили в Кремлі та додали, що Росія не використовує свій газ як засіб політичного тиску. Але федеральний уряд побоюється, що саме так Москва і робить. Тому в Берліні звинуватили Росію в "економічній атаці" через зменшення обсягів постачання газу.

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Готуватися до найгіршого

Тож німецький уряд сподівається на краще, але водночас готується до найгіршого. Для пом'якшення наслідків дефіциту поставок енергоносіїв та наслідків зростання цін у Берліні готують нові закони.

Закон про енергетичну безпеку передбачає, що в майбутньому більше вугільних електростанцій можуть використовуватися для виробництва електроенергії замість газових, аби газ, натомість, можна було використовувати для опалення. Досі з метою захисту клімату частку вугілля у виробництві електрики намагалися зменшити.

Газова турбіна Siemens для російського "Газпрому" (архівне фото)

Дев'ять мільярдів євро для Uniper?

З іншого боку, меншими мають стати перепони для допомоги уряду енергетичним компаніям, що потрапили у скруту. Свіжий приклад - компанія Uniper: зі середини червня енергопостачальник, який найбільше в країні залежить від поставок російського газу, твердить, що отримав лише 40 відсотків гарантованих за контрактом обсягів газу від російського "Газпрому" та змушений був закуповувати решту на світовому ринку за значно вищими цінами.

Фінансова стабільність компанії похитнулася, тому Uniper звернувся до держави за фінансовою допомогою. Обговорюється виділення дев'яти мільярдів євро. Моделлю стане купівля державою часток у Lufthansa в розпал кризи коронавірусу. Коли справи авіакомпанії знову пішли вгору, уряд зміг продати акції і навіть отримав з цього прибуток.

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Назріває серйозна економічна криза?

Однак кількість енергопостачальників, які перебувають у фінансовій скруті, зростає майже щодня. Наскільки масштабним має бути фінансовий щит для системно важливих компаній, щоби не лягти тягарем на резерви держави? Тим паче, що й промислові підприємства вже мають труднощі із оплатою газу.

"Наша країна, можливо, прямує до найгіршої економічної кризи з моменту заснування Федеративної Республіки Німеччини", - попередив голова опозиційної фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) . Рівень інфляції у ФРН найвищий за 30 років, і вперше за десятиліття зафіксовано негативний торговельний баланс, що означає, що Німеччина імпортує більше товарів, ніж експортує. За словами Мерца, німецьким компаніям загрожує повна втрата міжнародної конкурентоспроможності.

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Економічний спад на 12 відсотків

Наприкінці червня Інститут економічних досліджень Prognos провів дослідження щодо наслідків повної зупинки постачання російського газу. За цього сценарію, Німеччині доведеться задовольнитися поставками з інших країн і запасами з підземних газових сховищ.

Згідно з дослідженням, дефіцит газу стане відчутним вже протягом перших чотирьох тижнів. Оскільки, відповідно до закону, пріоритет у теплопостачанні мають приватні домогосподарства, соціальні служби і оператори централізованого теплопостачання, дефіцит газу насамперед стане ударом для промисловості. Особливо постраждають такі галузі як сталева, чавунна, хімічна промисловість і виробництво скла, де падіння виробництва очікується приблизно на рівні 50 відсотків.

Але постраждає і вся економіка. Prognos припускає, що в разі припинення поставок російського газу, економіка Німеччини може скоротитися на 12,7 відсотка до кінця року. Для порівняння: внаслідок карантину навесні 2020 року валовий внутрішній продукт у другому кварталі скоротився на рекордні на той час 9,7 відсотка порівняно з аналогічним періодом 2019-го.