Німців закликають до економії газу через можливе відключення з боку РФ

Росія може скористатися перервою на технічне обслуговування газопроводу "Північний потік" і повністю припинити постачання до Німеччини. Таку думку висловив глава Федерального агентства з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller) в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe, опублікованому в суботу, 2 липня.

Перерва в роботі газогону для проведення "планових профілактичних робіт" запланована на 11-21 липня. Питання в тому, чи ці роботи не перетворяться на "безперервне техобслуговування з політичних мотивів", наголосив Мюллер.

Для низки європейських країн Росія вже зупинила газопостачання після їхньої відмови платити в рублях.

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Перевірити котли, знизити споживання

За словами Мюллера, підготуватися можливо протягом 12 тижнів, які залишилися до початку опалювального сезону. Для цього він радить перевірити газові котли та обігрівачі, щоби забезпечити їх ефективну роботу. "Технічне обслуговування може зменшити споживання газу на 10-15 відсотків. Роботи краще провести зараз, а не восени ", - рекомендує чиновник.

Крім того, за його словами, родини вже зараз мають обговорити, "чи слід підтримувати звичну температуру в кожній із кімнат будинку взимку, або ж у деяких з них може бути трохи прохолодніше".

Мюллер також зазначив, що в разі дефіциту газу слід визначити пріоритети серед бізнесу. "Ми не можемо класифікувати кожен бізнес як важливий. Громадські басейни, мабуть, не є критичним сектором, як і виробництво шоколадного печива", - сказав він і додав, що наразі агентство не прогнозує жодного сценарію щодо відсутності газу в Німеччині, адже Норвегія та Нідерланди є альтернативними джерелами постачання.

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Мінекономіки без освітлення фасаду, холодний душ у Гамбурзі

Мюллер - не перший німецький чиновник, який попереджає про необхідність економії газу. В Гамбурзі сенатор з питань довкілля Єнс Керстан (Jens Kerstan) оголосив, що постачання гарячої води для приватних домогосподарств може бути скорочене. "Якщо виникне гостра нестача газу, гаряча вода може бути доступною в екстрених випадках лише в певний час доби", - сказав він в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag і додав, що максимальну кімнатну температуру, дозволену тепломережею, також можна знизити.

Раніше міністерство економіки та захисту клімату Німеччини в рамках кампанії з економії енергії повністю відключило нічне освітлення фасаду свого головного офісу, підсвічування представлених у ньому творів мистецтва та фонтани, а також систему кондиціювання. У приміщеннях, де це технічно неможливо або порушує вимоги охорони праці, температура підтримуватиметься на рівні не 22 градусів, як раніше, а 26 градусів.

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