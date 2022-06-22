 Коментар: Усю Німеччину мобілізують на економію газу | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.06.2022

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Економіка

Коментар: Усю Німеччину мобілізують на економію газу

Уряд ФРН оголосив енергетичну тривогу. Німців закликали терміново готуватися до зими без "Газпрому" і цим вибити з рук Кремля газову зброю, пише економічний оглядач DW Андрій Гурков.

Берлін, 23 червня 2022 року. Міністр економіки Роберт Габек демонструє сценарії заповнення газосховищ

Берлін, 23 червня 2022 року. Міністр економіки Роберт Габек демонструє сценарії заповнення газосховищ

Німеччина оголосила тривогу через ситуацію у газопостачанні. Навіщо у воєнний час, зокрема й за умов економічної війни, оголошують тривогу? Для того, щоб люди знали про загрозу, що насувається, і встигли до неї підготуватися. Саме тому уряд ФРН і запровадив уранці 23 червня другий ступінь аварійного плану на випадок надзвичайної ситуації в газовій сфері. Перший, що попереджає про можливість різкого погіршення, діяв з кінця березня.

Скорочення поставок "Північним потоком" змусило діяти

У Берліні дуже сподіваються, що вдасться уникнути останньої, третьої стадії - настання надзвичайної ситуації. Адже тоді державі довелося б жорстко раціонувати газ, що став вкрай дефіцитним, примусово відключаючи його подачу промисловим підприємствам і штовхаючи цим країну в рецесію, в кризу.

Економічний оглядач DW Андрій Гурков

Економічний оглядач DW Андрій Гурков

Аби до цього не дійшло, діяти треба вже зараз, поки ситуація, як висловився Роберт Габек (Robert Habeck), напружена, але газопостачання забезпечене. Роз'яснюючи причини оголошення тривоги на 50-хвилинній пресконференції, яку транслювали в прямому ефірі німецькі телеканали, міністр економіки та захисту клімату ФРН наполегливо закликав німецьке суспільство не тішитися сподіваннями щодо "оманливого спокою".

Так, зараз на вулиці літо, ринок функціонує, закачування газу до газосховищ дещо сповільнилося, але триває, рівень заповнення підземних сховищ газу вже наближається до 60 відсотків.

Водночас "Газпром" під надуманим технічним приводом, як висловився міністр, уже більше тижня використовує головний маршрут постачання у Німеччину, "Північний потік", лише на 40 відсотків його потужності, а в середині липня взагалі зупинить цей газопровід днів на десять для проведення планового профілактичного ремонту. Чи відновиться після цього постачання та в якому обсязі, незрозуміло.

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Політичний сигнал населенню ФРН і союзникам по ЄС

Ось чому знадобилося оголошення тривоги. Це насамперед політичний сигнал. Він покликаний мобілізувати всю Німеччину на економію газу заради того, щоб увійти до зимового опалювального сезону з максимально заповненими газосховищами.

Це потрібно, щоб убезпечити від нестачі блакитного палива не лише себе, а й сусідів, партнерів по ЄС. Роберт Габек особливо підкреслив європейський вимір заходів, які вживаються. Міністр, який обіймає також посаду віцеканцлера, недвозначно дав зрозуміти, що Німеччина, яка має найбільші потужності підземного зберігання газу в усьому Євросоюзі, готова буде взимку ділитися своїми запасами.

Тут, пояснив він, справа не лише у солідарності із союзниками, а й у елементарній взаємозалежності. Адже поки у ФРН немає власних терміналів з прийому зрідженого газу (два мають запрацювати майбутньої зими, ще два - навесні 2023 року), вона отримує його з терміналів у Нідерландах, Бельгії, Франції.

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Потужний імпульс для загальнонаціональної кампанії економії енергії

Міністерство економіки ФРН ще на початку червня проголосило загальнонаціональну кампанію з економії енергії і, особливо, газу, розробило сайт з численними корисними порадами населенню та показало особистий приклад, відключивши вечірнє освітлення фасаду своєї будівлі у Берліні. Можна розраховувати, що факт оголошення тривоги дасть цій кампанії потужний поштовх.

Тим паче, що готовність мешканців та бізнесменів Німеччини економити енергію вельми висока. Їхню мотивацію посилюють і надзвичайно високі ціни на паливо та електрику, і рішуче неприйняття путінської війни проти України, і турбота про глобальний клімат, який потерпає від спалювання викопних енергоносіїв.

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Берлін отримав додаткові повноваження для регулювання ринку

Проте проголошення другого ступеня аварійного плану має й іншу мету. Цей адміністративний крок забезпечує уряду законну основу для впровадження різних заходів щодо регулювання газового ринку. Так, воно має тепер легітимне право дозволяти енергетичним компаніям, змушеним докуповувати недоотримані з Росії обсяги на дуже дорогому спотовому ринку, екстрено підвищувати ціни для клієнтів навіть у чинних договорах, щоб не працювати зі збитками і не опинитися на межі банкрутства.

Поки що уряд підкреслює, що не користуватиметься цим правом, але його інструментарій на випадок загострення дефіциту газу та подальшого зростання цін на нього суттєво розширився.

Одночасно оголошення Берліном енергетичної тривоги означає новий рішучий крок на шляху прискореного подолання залежності від Росії. Іншими словами: Москва домоглася того, що всю Німеччину мобілізують тепер з метою нарешті вибити з рук Кремля газову зброю і якнайшвидше позбавити "Газпром" його найбільшого експортного ринку.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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