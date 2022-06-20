Австрія отримує вдвічі менше газу з РФ ніж зазвичай

На початку тижня Австрія знову отримує з Росії приблизно вдвічі менше газу, ніж зазвичай, повідомила в понеділок, 20 червня, представниця нафтогазової компанії OMV у Відні на запит інформаційного агентства Reuters.

"Обмеження на постачання газу перебувають на тому ж рівні, що й у попередній день", - сказала вона та додала, що про точні обсяги надходжень газу до Австрії можна буде говори лише ввечері. Регулятор E-Control також повідомив, що постачання газу було на тому ж рівні, що й напередодні.

Нещодавно російський газовий монополіст "Газпром" повідомив про скорочення обсягів поставок російського газу до Австрії. Станом на середину червня рівень заповнюваності австрійських підземних газосховищ становив 39 відсотків, що значно менше порівняно з сусідньою Німеччиною, де цей показник становив 57 відсотків, зауважує агентство dpa.

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"Газпром" повідомив, що за період з 1 січня до 15 червня експорт газу до країн, які не входили до складу колишнього СРСР, скоротився на 28,9 відсотка порівняно з аналогічним торішнім періодом.

Австрія відновить експлуатацію вугільної ТЕС

Напередодні уряд Австрії оголосив плани відновити експлуатацію вугільної теплоелектростанції (ТЕС) у комуні Меллах через скорочення обсягів поставок російського газу до країни. Як повідомило відомство федерального канцлера у Відні, влада співпрацює в цьому питанні з найбільшою в країні енергогенеруючою компанією Verbund, щоби переобладнати електростанцію для відновлення експлуатації на вугіллі в разі нестачі газу.

Канцлер Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) зазначив, що 80 відсотків газу в країну надходить із Росії. "Йдеться про заміщення російського газу, що надходить у недостатній кількості, іншими джерелами або постачальниками", - цитує його інформагенція AFP. За словами очільника австрійського уряду, головне завдання зараз - гарантувати газопостачання для країни.

Електростанція в Меллаху була останньою діючою вугільною станцією в країні. Її відключили навесні 2020 року на тлі поступової відмови уряду від енергоносіїв, які забруднюють атмосферу шкідливими викидами, для повного переходу на відновлювані джерела енергії. Проте, за даними австрійських ЗМІ, переобладнання електростанції може тривати кілька місяців.

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