Росія скорочує постачання газу "Північним потоком" на 40 відсотків

РФ скорочує постачання газу до Німеччини газопроводом "Північний потік" на понад 40 відсотків. У вівторок, 14 червня, російський концерн "Газпром" заявив, що може гарантувати постачання лише 100 мільйонів кубометрів газу на добу замість звичайного обсягу в 167 мільйонів кубометрів.

При цьому "Газпром" послався на затримку ремонтних робіт на компресорній станції "Портова", яка сталася через нестачу комплектуючих, які не поставив німецький концерн Siemens. "У зв'язку з несвоєчасним поверненням компанією Siemens (Німеччина) газоперекачувальних агрегатів з ремонту, виробленням міжремонтного ресурсу ГПА (газоперекачувальний агрегат - Ред.) і виявленими технічними несправностями двигунів (отримано припис "Ростехнагляду" про тимчасову заборону діяльності) в даний час на станції "Портова" може бути використано тільки три ГПА", - зазначається у заяві компанії.

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Санкції та газовий конфлікт

Після початку війни Росії проти України та запровадження у зв'язку з цим західних санкцій президент РФ Володимир Путін наказав "Газпрому" приймати від компаній з "недружніх" країн платежі за трубопровідний газ тільки в рублях. Від зарубіжних компаній вимагалося відкрити два рахунки - валютний та рублевий - у "Газпромбанку". Покупець газу повинен перераховувати іноземну валюту на валютний рахунок, потім "Газпромбанк", продавши валюту на Московській біржі, зараховує виручені рублі на рублевий рахунок. Наприкінці квітня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) заявила, що "платежі в рублях є порушенням санкцій", якщо це не передбачено контрактами. Схему з відкриттям двох рахунків у "Газпромбанку" в ЄС також вважають такою, що суперечить санкціям проти РФ.

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30 травня російський газовий монополіст заявив про припинення постачання газу британсько-голландській компанії Shell Energy та данській компанії Orsted з 1 червня у зв'язку з відмовою платити за газ у рублях за новою схемою. Стало відомо також про припинення постачання в Нідерланди. Раніше Росія припинила в односторонньому порядку постачання газу до Польщі, Болгарії та Фінляндії.