Коментар: Довгий шлях Німеччини із залежності від російського газу

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Тиск на ФРН щодо повної відмови від російських нафти і газу зростає. Однак залежність Німеччини ще висока, а перехід на нові джерела енергії потребує часу. Заклик до далекоглядної політики від Єнса Турау.
Якщо закрутити вентиль повністю й відразу, наслідки для Німеччини будуть драматичними, застерігає Єнс Турау
Із кожним днем, із кожною новою жахливою новиною з України про масові вбивства мирного населення зростає тиск на Німеччину покласти нарешті край закупівлям нафти та газу в Росії. Такі вимоги є зрозумілими - тим більше і в першу чергу, коли вони лунають з боку України. І, як випливає з дослідження, проведеного екологічною організацією Greenpeace, жахає також те, що Німеччина цього року вимушена буде заплатити Москві за нафту та газ рекордну суму - близько 32 мільярдів євро. Гучна вимога негайно покласти цьому край має під собою усі підстави. І така вимога лунатиме ще гучніше.
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Але міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck), який представляє Зелених, також має рацію, коли каже, що різка зупинка постачань газу порушить соціальний мир у Німеччині. Габек уже зараз спробував домовитися про постачання газу з інших країн, наприклад, з Катару і Норвегії. Також Німеччина планує швидко звести термінал, аби мати змогу імпортувати зріджений газ. У довгостроковій перспективі ФРН робить ставку на потужну розбудову відновлювальних джерел енергії, а також на водень як енергоносій майбутнього - передусім для промисловості.
Усе це правильно й добре, позитивне враження уряд справляє й тим, що не цурається вести такі болючі - у першу чергу для Зелених - дебати про, наприклад, продовження терміну дії атомних електростанцій, які ще не закрили. До цього належить і ідея також у Німеччині подумати про фрекінг газу, що досі лише відкидалося.
Однак усі ці дебати поєднує те, що вони так само швидко закінчуються, як і виникають. А масивна залежність від російського імпорту енергоносіїв як була, так і залишається. Тому шлях на поступове припинення цієї залежності врешті-решт є правильним. Тут не йдеться про велику, показову відмову від постачань з Росії за одну ніч.
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Дратує те, що уряд не наважується вживати невеликих, але ефективних заходів, які б могли допомогти заощаджувати енергію. До таких заходів могло б належати обмеження швидкості на автобанах. Не зрозуміло, чому таке рішення вже давно не було ухвалено, хоча, за підрахунками низки експертів, це цілком допомогло б зменшити використання нафти на сім відсотків. Дію такого заходу можна було б, до речі, обмежити в часі. Чому б не вдатись до такого кроку? Важливо, аби хоч щось робилося.
Урешті-решт Німеччина має позбутись залежності від російських нафти та газу. І звільнитися від неї остаточно. У новобудовах треба заборонити встановлення систем газового опалення, а відновлювальні джерела енергії нарешті мають знайти масоване застосування. Однак на реалізацію усього цього потрібен час, багато часу. І європейці, нарешті, повинні здійснювати енергетичну політику спільно, а не одне проти одного.
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Німецький уряд уже десятиліття каже про зміну енергетичної політики: відмову від атомної енергії, завершення ери виробництва електроенергії з вугілля, розгортання застосування альтернативних джерел енергії. Однак особливо щодо реалізації останнього пункту за обіцянками не слідували дії. Енергія вітру та сонці не знайшли застосування у тому обсязі, який міг би бути можливим. І зараз це треба змінити. Процес отримання дозволів, який триває роками, на використання вітряків треба скоротити до мінімуму. Саме це уряд зараз має намір зробити. Адже від нього очікують конкретних кроків.
У короткостроковій перспективі, однак, навіть за умови докладання усіх зусиль, справжньої альтернативи російському газу немає. Це жахливий підсумок. Негайне припинення імпорту газу матиме драматичні наслідки - і тут не треба бути Касандрою в економіці.
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До 2024 року уряд має намір повністю відмовитись від газу з РФ. Це виглядає реалістично. І замість того, щоб вимагати негайного припинення поставок російських нафти й газу до Німеччини, що є нездійсненним, було б краще й легше відкинути стриманість щодо постачання Україні важких озброєнь. Адже позбавитись залежності, яка тривала роками, за один день неможливо.
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