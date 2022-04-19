Данія має намір знизити залежність від російських енергоносіїв

Уряд Данії планує тимчасово збільшити видобуток природного газу у Північному морі на чверть, щоб позбутися залежності від російських енергоносіїв, повідомила прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен у вівторок, 19 квітня.

"Ми переконані, що краще видобувати газ у Північному морі, ніж купувати його у Володимира Путіна", - цитує Фредеріксен агенція Reuters. За її словами, стати незалежною від російських поставок газу країна зможе вже наступного року. "Оскільки ми є частиною європейської газової мережі, ми потребуємо досягнення незалежності й іншими європейськими країнами", - сказала данська прем'єрка.

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Данія розраховує до 2030 року вчетверо збільшити виробництво альтернативних джерел енергії, як-от сонця і вітру. Крім того, офіційний Копенгаген має намір запровадити єдиний "вуглецевий податок" для компаній.

Залежність Німеччини від російського газу

Збільшити власний видобуток природного газу хоче і Німеччина, проте ці можливості обмежені, і конкретних планів поки що не представлено, пише Reuters. Власне виробництво покриває лише п'ять відсотків потреб Німеччини, і раніше за 2024 рік країна не зможе відмовитися від російського імпорту, зазначає агенція. На російські поставки припадає 55 відсотків необхідного країні газу. До кінця року міністерство економіки та захисту клімату Німеччини розраховує знизити цю частку до 30 відсотків, писав Spiegel із посиланням на службову записку глави відомства Роберта Габека (Robert Habeck).

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Крім того, мінфін ФРН схвалив виділення трьох мільярдів євро на будівництво чотирьох плавучих терміналів для зрідженого природного газу. Частина танкерів може бути готовою до експлуатації взимку 2023 року.

На тлі суперечки з Росією про оплату газу рублями, як цього вимагає Кремль, Габек повідомив про запровадження режиму раннього попередження надзвичайної ситуації у разі припинення постачань з РФ. "Наразі перебоїв з поставками немає, проте нам необхідно посилити запобіжні заходи, щоб у разі ескалації з боку Росії перебувати у готовності", - заявив Габек наприкінці березня.