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Метте Фредеріксен
Тема
Метте Фредеріксен - данська політикиня, лідерка данських соціал-демократів.
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Докладно
У Данії хочуть зобов'язати мігрантів працювати
У Данії хочуть зобов'язати мігрантів працювати
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен повідомила, що мігрантам та біженцям доведеться працювати для отримання допомоги.
Політика
08.09.2021
8 вересня 2021 р.
Данія проти "гетто": Не західного походження? До побачення!
Данія проти "гетто": Не західного походження? До побачення!
Данія хоче посилити закон про гетто, обмеживши частку жителів "не західного походження" в низці районів до 30 відсотків.
Політика
01.04.2021
1 квітня 2021 р.
Данія вітає дискусію в Німеччині про "Північний потік-2"
Данія вітає дискусію в Німеччині про "Північний потік-2"
Прем'єрка Данії Фредеріксен заявила, що із самого початку була проти "Північного потоку-2".
Політика
12.09.2020
12 вересня 2020 р.
Послаблення обмежень через COVID-19 у Чехії та Данії
Послаблення обмежень через COVID-19 у Чехії та Данії
У Чехії та Данії також оголосили про послаблення заходів, вжитих для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.
Політика
07.04.2020
7 квітня 2020 р.
Данія розчарована скасуванням Трампом візиту до Копенгагена
Данія розчарована скасуванням Трампом візиту до Копенгагена
Уряди Данії та Гренландії відкидають можливість продажу останньої США.
Політика
21.08.2019
21 серпня 2019 р.
Трамп не їде до Данії через відмову продати Гренландію
Трамп не їде до Данії через відмову продати Гренландію
Запланований за два тижні візит президента США Дональда Трампа до Данії не відбудеться.
Політика
21.08.2019
21 серпня 2019 р.
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