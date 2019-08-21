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Метте Фредеріксен

Тема

Метте Фредеріксен - данська політикиня, лідерка данських соціал-демократів.

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Докладно

Сирійські біженці в Данії

У Данії хочуть зобов'язати мігрантів працювати

У Данії хочуть зобов'язати мігрантів працювати

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен повідомила, що мігрантам та біженцям доведеться працювати для отримання допомоги.
Політика8 вересня 2021 р.
Мешканці одного з районів Копенгагена протестують у березні 2020 року проти продажу низки будинків, які підпали під дію "закону про гетто".

Данія проти "гетто": Не західного походження? До побачення!

Данія проти "гетто": Не західного походження? До побачення!

Данія хоче посилити закон про гетто, обмеживши частку жителів "не західного походження" в низці районів до 30 відсотків.
Політика1 квітня 2021 р.
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен

Данія вітає дискусію в Німеччині про "Північний потік-2"

Данія вітає дискусію в Німеччині про "Північний потік-2"

Прем'єрка Данії Фредеріксен заявила, що із самого початку була проти "Північного потоку-2".
Політика12 вересня 2020 р.
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про перші послаблення обмежень через коронавірус

Послаблення обмежень через COVID-19 у Чехії та Данії

Послаблення обмежень через COVID-19 у Чехії та Данії

У Чехії та Данії також оголосили про послаблення заходів, вжитих для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.
Політика7 квітня 2020 р.
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен

Данія розчарована скасуванням Трампом візиту до Копенгагена

Данія розчарована скасуванням Трампом візиту до Копенгагена

Уряди Данії та Гренландії відкидають можливість продажу останньої США.
Політика21 серпня 2019 р.
Гренландія

Трамп не їде до Данії через відмову продати Гренландію

Трамп не їде до Данії через відмову продати Гренландію

Запланований за два тижні візит президента США Дональда Трампа до Данії не відбудеться.
Політика21 серпня 2019 р.
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