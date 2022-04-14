 Колумбія збільшить постачання до Європи енергоносіїв для заміщення РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Колумбія збільшить постачання до Європи енергоносіїв для заміщення РФ

Також президент Колумбії Іван Дуке визнав війну Росії проти України геноцидом.

Ölförderung in der Republik Tatarstan, Russland

Колумбія готова відігравати центральну роль в забезпеченні західних країн енергоресурсами, щоби компенсувати їхній дефіцит, викликаний санкціями щодо Росії через війну проти України. Про це президент Колумбії Іван Дуке заявив в інтерв'ю CNN 13 квітня.

Країни Північної Америки та Європи точно знають, що більше не можуть розраховувати на постачання енергоресурсів із РФ, зазначив Дуке. Колумбія, за його словами, може зробити свій внесок у вирішення цієї проблеми. Він перерахував сфери, в яких Богота готова збільшити виробництво: традиційний видобуток нафти та газу, вугілля та відновлювані джерела енергії, такі як чистий водень.

Колумбія володіє одними з найбільших запасів вугілля у світі. Дуке, який нещодавно провів переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz), повідомив, що Колумбія збільшить постачення вугілля до Німеччини.

Читайте також: У ФРН зможуть відмовитися від російського вугілля до кінця року

Президент Колумбії вважає, що в Україні відбувається геноцид

Дуке погодився з президентом США Джо Байденом, що дії Росії в Україні можна вважати геноцидом. "Те, що відбувається в Україні, - це геноцид. І це має припинитись. Це божевілля", - наголосив він.

Напередодні Байден прирівняв війну Росії проти України до геноциду. Згодом прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо погодився, що РФ вчиняє геноцид в Україні. Раніше дії російської армії в Україні називали геноцидом президент Польщі Анджей Дуда, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс і Сейм Литви. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав дії РФ в Україні "близькими до геноциду". 

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати геноцидом дії РФ в Україні. "Я був би обережний з такими термінами сьогодні, оскільки ці два народи - братні. Я хочу продовжувати намагатись, наскільки зможу, зупинити цю війну та відновити мир. Не впевнений, що загострення риторики допоможе в цьому", - сказав він. Водночас Макрон назвав дії Росії проти України воєнними злочинами. 

Дивитись відео 07:41

Чи може Європа відмовитися від російського газу і нафти? (11.03.2022)

Реклама

Докладно

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Штайнмаєр не поїхав до Києва. Що кажуть у Берліні

DW - про реакцію політичного Берліна на повідомлення про відмову президента України прийняти в Києві президента ФРН.  

Напис Дружба на нафтопроводі з РФ на НПЗ у Шведті

Наскільки Німеччина залежна від нафти з РФ?

Німецькі НПЗ зможуть отримувати основну частину сировини альтернативними маршрутами, вказує інститут IW.  