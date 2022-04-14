Колумбія збільшить постачання до Європи енергоносіїв для заміщення РФ

Колумбія готова відігравати центральну роль в забезпеченні західних країн енергоресурсами, щоби компенсувати їхній дефіцит, викликаний санкціями щодо Росії через війну проти України. Про це президент Колумбії Іван Дуке заявив в інтерв'ю CNN 13 квітня.

Країни Північної Америки та Європи точно знають, що більше не можуть розраховувати на постачання енергоресурсів із РФ, зазначив Дуке. Колумбія, за його словами, може зробити свій внесок у вирішення цієї проблеми. Він перерахував сфери, в яких Богота готова збільшити виробництво: традиційний видобуток нафти та газу, вугілля та відновлювані джерела енергії, такі як чистий водень.

Колумбія володіє одними з найбільших запасів вугілля у світі. Дуке, який нещодавно провів переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz), повідомив, що Колумбія збільшить постачення вугілля до Німеччини.

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Президент Колумбії вважає, що в Україні відбувається геноцид

Дуке погодився з президентом США Джо Байденом, що дії Росії в Україні можна вважати геноцидом. "Те, що відбувається в Україні, - це геноцид. І це має припинитись. Це божевілля", - наголосив він.

Напередодні Байден прирівняв війну Росії проти України до геноциду. Згодом прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо погодився, що РФ вчиняє геноцид в Україні. Раніше дії російської армії в Україні називали геноцидом президент Польщі Анджей Дуда, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс і Сейм Литви. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав дії РФ в Україні "близькими до геноциду".

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати геноцидом дії РФ в Україні. "Я був би обережний з такими термінами сьогодні, оскільки ці два народи - братні. Я хочу продовжувати намагатись, наскільки зможу, зупинити цю війну та відновити мир. Не впевнений, що загострення риторики допоможе в цьому", - сказав він. Водночас Макрон назвав дії Росії проти України воєнними злочинами.