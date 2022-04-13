В інтерв'ю телеканалу France 2 у середу, 13 квітня, президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом.

На запитання, чи використовуватиме він, як і президент США Джо Байден, термін геноцид для позначення вбивства українців російськими військовими Макрон сказав: "Я був би обережний з такими термінами сьогодні, тому що ці два народи (росіяни та українці - Ред.) - брати". Макрон зазначив, що хоче продовжувати намагатися зупинити війну та відновити мир. "Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій справі", - цитує його CNN.

Водночас Макрон назвав дії Росії проти України воєнними злочинами, і додав, що Франція співпрацює з українською стороною для їхнього розслідування. "Ми переживаємо воєнні злочини, які є безпрецедентними на нашій землі - нашій європейській землі", - наголосив він.

Байден: дії Росії в Україні - геноцид

12 квітня президент США Джо Байден уперше публічно назвав війну РФ проти України геноцидом . "Я назвав це геноцидом, тому що стає все зрозуміліше, що (президент Росії Володимир - Ред.) Путін просто намагається знищити навіть ідею, що можна бути українцем, і докази цього все збільшуються", - наголосив він. Байден повідомив, що уряд США доручить юристам вирішити на міжнародному рівні, чи кваліфікуються дії РФ як геноцид, але наголосив, що особисто для нього це видається саме геноцидом.

Раніше Байден неодноразово заявляв, що вважає Путіна "воєнним злочинцем", "кровожерним диктатором", "головорізом", але жодного разу не вживав термін "геноцид" щодо дій військ РФ під час війни в Україні. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що визнання дій російської армії геноцидом примусять РФ сісти на лаву підсудних.

Нагадаємо, що низка країн уже називали дії російської армії в Україні геноцидом, зокрема, президент Польщі Анджей Дуда, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс та Сейм Литви. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав дії Росії в Україні близькими до геноциду.