Байден після зустрічі з українськими біженцями: Путін - головоріз

У суботу, 26 березня, під час візиту до Польщі президент США Джо Байден зустрівся з українськими біженцями у Варшаві. Після розмови з ними він назвав президента Росії Володимира Путіна, який розпочав війну проти України, головорізом (butcher дослівно з англійської - м'ясник, у переносному значенні - головоріз, вбивця. - Ред.), передає CNN.

Журналісти з пулу Білого дому, які подорожують разом із Байденом, запитали в нього, що він думає після побаченого. "Він - головоріз", - сказав президент США, маючи на увазі Путіна. Байден також додав, що здивований і зворушений "глибиною і силою людського духу".

Плакат з вимогою закрити небо над Україною на акції у Варшаві 25 березня

У Варшаві під час візиту Байдена пройшов мітинг на підтримку України.

Після зустрічі Байдена з біженцями з України Білий дім анонсував "важливе послання" щодо України. Поки що його не оприлюднювали.

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Байден зустрівся з міністрами оборони і закордонних справ України

У столиці Польщі Байден також приєднався до спільної зустрічі міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби і США Ентоні Блінкена та міністрів оборони України Олексія Резнікова та США Ллойда Остіна.

Байден, Блінкен, Остін, Кулеба і Резніков у Варшаві 26 березня

Резніков повідомив, що обговорювались нагальні потреби української армії через війну Росії проти України. "Я оцінюю нашу зустріч із обережним оптимізмом", - написав він у Twitter.

У свою чергу Білий дім повідомив, що сторони обговорили військову, дипломатичну та гуманітарну ситуацію в Україні, подальші зусилля для допомоги Україні в захисті своєї території, а також дії США і партнерів щодо притягнення Путіна до відповідальності, в тому числі через нові санкції.

CNN із посиланням на джерела повідомляє, що США планують накласти санкції на російські компанії, які здійснюють постачання для армії РФ.