Байден після зустрічі з українськими біженцями: Путін - головоріз

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У столиці Польщі президент США Джо Байден зустрівся з українськими біженцями, які покинули країну черз війну, розпочату Росією. Після зустрічі з ними він назвав президента РФ Володимира Путіна різником.
У суботу, 26 березня, під час візиту до Польщі президент США Джо Байден зустрівся з українськими біженцями у Варшаві. Після розмови з ними він назвав президента Росії Володимира Путіна, який розпочав війну проти України, головорізом (butcher дослівно з англійської - м'ясник, у переносному значенні - головоріз, вбивця. - Ред.), передає CNN.
Журналісти з пулу Білого дому, які подорожують разом із Байденом, запитали в нього, що він думає після побаченого. "Він - головоріз", - сказав президент США, маючи на увазі Путіна. Байден також додав, що здивований і зворушений "глибиною і силою людського духу".
У Варшаві під час візиту Байдена пройшов мітинг на підтримку України.
Після зустрічі Байдена з біженцями з України Білий дім анонсував "важливе послання" щодо України. Поки що його не оприлюднювали.
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У столиці Польщі Байден також приєднався до спільної зустрічі міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби і США Ентоні Блінкена та міністрів оборони України Олексія Резнікова та США Ллойда Остіна.
Резніков повідомив, що обговорювались нагальні потреби української армії через війну Росії проти України. "Я оцінюю нашу зустріч із обережним оптимізмом", - написав він у Twitter.
У свою чергу Білий дім повідомив, що сторони обговорили військову, дипломатичну та гуманітарну ситуацію в Україні, подальші зусилля для допомоги Україні в захисті своєї території, а також дії США і партнерів щодо притягнення Путіна до відповідальності, в тому числі через нові санкції.
CNN із посиланням на джерела повідомляє, що США планують накласти санкції на російські компанії, які здійснюють постачання для армії РФ.