Байден оголосив мільярд доларів гуманітарної допомоги для українців

Сполучені Штати Америки виділять понад мільярд доларів на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від війни. Про це повідомив президент США Джо Байден під час пресконференції у штаб-квартирі Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в Брюсселі у четвер, 24 березня, передає кореспондент DW.

"Сьогодні я оголошую, що Сполучені Штати готові виділити понад один мільярд доларів гуманітарної допомоги, аби підтримати мільйони українців, яких зачепила війна в Україні", - заявив Байден. "Багато українських біженців захочуть залишитися у Європі, ближче до їхніх домівок. Але ми також приймемо 100 тисяч українців у США, з наголосом на возз'єднання родин", - додав господар Білого дому.

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Також президент США повідомив про намір виділити 320 мільйонів доларів на підтримку "стійкості демократії та захист прав людини в Україні та сусідніх країнах". Які саме це країни та на що підуть ці гроші, він не уточнив.

Байден нагадав, що за трохи більше року його перебування на посаді президента, Вашингтон виділив більше двох мільярдів доларів військової допомоги Україні. За його словами, зброя надходила до України буквально в той же час, як він виступав на пресконференції.

Президент США виступив за підсумками самітів НАТО та Великої сімки, які відбулися у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу. Після цього Байден вирушив у центр Брюсселя, аби долучитися до саміту Європейського Союзу. Це вперше, коли президент Сполучених Штатів бере участь у регулярному засіданні Європейської Ради.

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